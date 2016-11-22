42 emerging leaders chosen for 14th Torchbearers class

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VG9yY2hiZWFyZXJzIGhhcyBzZWxlY3RlZCA0MiBlbWVyZ2luZyBsZWFkZXJzIGZvciBpdHMg
Q2xhc3Mgb2YgMjAxNywgdGhlIHByb2Zlc3Npb25hbCBkZXZlbG9wbWVudCBvcmdhbml6YXRpb24g
YW5ub3VuY2VkIHRoaXMgd2Vlay48L3A+PHA+VGhlIGluZGVwZW5kZW50IGFmZmlsaWF0ZSBvZiBM
ZWFkZXJzaGlwIEFrcm9uIHNhaWQgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UgdGhhdCBpdHMgc2VsZWN0aW9u
cyBhcmUgYSBkaXZlcnNlIGZpZWxkIG9mIGluZGl2aWR1YWxzIHJlcHJlc2VudGluZyBhIHN0cm9u
ZyBwcm9mZXNzaW9uYWwgY3Jvc3Mgc2VjdGlvbiBvZiBHcmVhdGVyIEFrcm9uLjwvcD48cD5Ub3Jj
aGJlYXJlcnMgd2FzIGZvdW5kZWQgaW4gMjAwMyB0byBzdHJlbmd0aGVuIHRoZSBjb25uZWN0aW9u
IGJldHdlZW4gQWtyb24tYXJlYSBub25wcm9maXRzIGFuZCBlbWVyZ2luZyBsZWFkZXJzLCBhcyB3
ZWxsIGFzIHRvIGZ1cnRoZXIgZWZmb3J0cyB0byBhdHRyYWN0IGFuZCByZXRhaW4gZW1lcmdpbmcg
bGVhZGVycyB0byBHcmVhdGVyIEFrcm9uLiBUaGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGRlc2NyaWJlcyBpdHNl
bGYgYXMgYSBicmlkZ2UgYmV0d2VlbiBlc3RhYmxpc2hlZCBsZWFkZXJzaGlwIG9mIHRoZSBjb21t
dW5pdHkgYW5kIGxlYWRlcnMgb2YgdGhlIGZ1dHVyZS48L3A+PHA+TWVtYmVycyBvZiB0aGUgbmV3
IGNsYXNzIHdpbGwgdGFrZSBwYXJ0IGluIHRoZSB5ZWFybG9uZyBUb3JjaGJlYXJlcnMgTGVhZGVy
c2hpcCBEZXZlbG9wbWVudCBjdXJyaWN1bHVtIGZvY3VzZWQgYXJvdW5kIGNvbW11bml0eSBzZXJ2
aWNlLCB0YWxlbnQgYXR0cmFjdGlvbiBhbmQgcmV0ZW50aW9uLCBhbmQgbGVhZGVyc2hpcCBkZXZl
bG9wbWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGNhbiYjODIxNzt0IHdhaXQgdG8gc2VlIGFsbCB0aGF0
IHRoZXkgYWNjb21wbGlzaCB0aHJvdWdoIHRoZWlyIG1lbWJlcnNoaXAgaW4gVG9yY2hiZWFyZXJz
IGFuZCBhcyBhZHZvY2F0ZXMgZm9yIG91ciBjaXR5LCYjODIyMTsgc2FpZCBMaWEgRXZhbnMsIGNv
LWNoYWlyIG9mIFRvcmNoYmVhcmVycyYjODIxNzsgbWVtYmVyc2hpcCBjb21taXR0ZWUuIDwvcD48
cD4mIzgyMjA7QmVpbmcgc2VsZWN0ZWQgdG8gYW4gb3JnYW5pemF0aW9uIHdpdGggc3VjaCBhIGhp
c3Rvcnkgb2YgbWFraW5nIHJlYWwgY2hhbmdlIGluIHRoZSBjb21tdW5pdHkgaXMgYW4gaG9ub3Is
JiM4MjIxOyBzYWlkIG5ldyBjbGFzcyBtZW1iZXIgQ2hyaXN0aW5lIFRob21wc29uLiAmIzgyMjA7
T25lIG9mIHRoZSB0aGluZ3MgdGhhdCBkcmV3IG1lIHRvIFRvcmNoYmVhcmVycyBpcyBob3cgZGl2
ZXJzZSB0aGUgZ3JvdXAgaXMsIGFsbG93aW5nIGZvciBjcmVhdGl2ZSBhbmQgaW5ub3ZhdGl2ZSBp
ZGVhcyB0byBjb21lIHRvIGxpZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBsb29r
aW5nIGZvcndhcmQgdG8gdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IG9mIGJlaW5nIGEgbWVtYmVyIG9mIFRvcmNo
YmVhcmVycyB0byBidWlsZCBuZXcgcmVsYXRpb25zaGlwcywgc3RyZW5ndGhlbiBteSBsZWFkZXJz
aGlwIHNraWxscyBhbmQgbWFrZSBhbiBpbXBhY3Qgb24gdGhlIGNvbW11bml0eSwmIzgyMjE7IHNh
aWQgUmFuZGEgTmVtZXIsIGFub3RoZXIgbmV3IGNsYXNzIG1lbWJlciB3aG8gaXMgYSB0ZWFjaGVy
IGZvciBCYXJiZXJ0b24gQ2l0eSBTY2hvb2xzLiAmIzgyMjA7VGhlIEdyZWF0ZXIgQWtyb24gYXJl
YSBpcyBncm93aW5nIHRyZW1lbmRvdXNseSwgYW5kIEkgYW0gZXhjaXRlZCB0byBiZSBwYXJ0IG9m
IHRoZSBjb21tdW5pdHkmIzgyMTc7cyBjb21pbmcgc3VjY2VzcyBpbiAyMDE3LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+SGVyZSBhcmUgdGhlIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIG5ldyBjbGFzczo8L3A+PHA+TWVnaGFuIEFk
YWlyLCBETSBDb25zdWx0aW5nIEdyb3VwOyBLYXRpZSBBbmdoZWxkLCBNdXN0YXJkIFNlZWQgTWFy
a2V0OyBBbmRyZXcgQW50b251Y2NpLCBBa3JvbiBNYXJhdGhvbiBDaGFyaXRhYmxlIENvcnAuOyBT
YXJhaCBCYWxzZXIsIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWM7IENocmlzdG9waGVyIEJpbGxvdywgOXRoIERp
c3RyaWN0IENvdXJ0IG9mIEFwcGVhbHMuPC9wPjxwPkdhcnJpY2sgQmxhY2sgSUksIE5vaXIgQ3Jl
YXRpdmU7IENoYW5kcmEgQnJhbWxldHQsIFN1bW1pdCBDb3VudHkgRGV2ZWxvcG1lbnRhbCBEaXNh
YmlsaXRpZXMgQm9hcmQ7IFNhcmFoIEJ1Y2NpZ3Jvc3MsIENpdHkgb2YgQWtyb24gRmluYW5jZSBE
ZXBhcnRtZW50OyBIYWxleSBCdXJrLCBKdW1wU3RhcnQgSW5jLjsgUy4gQmVuamFtaW4gQ2Fycm8s
IFdheW5lIENvdW50eSBQdWJsaWMgRGVmZW5kZXImIzgyMTc7cyBPZmZpY2UuPC9wPjxwPktpbWJl
cmx5IENvb2ssIEFrcm9uIFpvb2xvZ2ljYWwgUGFyazsgQnlyb24gRGVscGluYWwsIENvZmZlZSBh
bmQgQ29kZTsgS2VsbGkgRmV0dGVyLCBEb3dudG93biBBa3JvbiBQYXJ0bmVyc2hpcDsgQ2F0aGVy
aW5lIEdhbWJpbGwsIEthc3RuZXIgV2VzdG1hbiAmYW1wOyBXaWxraW5zOyBNZWdoYW4gR29ldHos
IE1HIE1hcmtldGluZyBDby48L3A+PHA+U2hlbGxleSBHb29kcmljaCwgQ2l0eSBvZiBDdXlhaG9n
YSBGYWxsczsgWmluZ2EgSGFydCwgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5OyBKZXNzaWNhIEhvcmlu
Z2VyLCB0aGUgTWVyY2hhbnQgVGF2ZXJuIGFuZCBIb3dhcmQgSGFubmEgUmVhbCBFc3RhdGU7IEVk
d2luIEUuIEh1YmJhcmQgSnIuLCBBbWVyaWNhbiBIZWFydCBBc3NvY2lhdGlvbjsgQW5kcmV3IExp
bmViYXJnZXIsIENUIENvbnN1bHRhbnRzLjwvcD48cD5KdWxpYSBMaXZpbmdzdG9uLCBIaWxsY3Jl
c3QgSG9zcGl0YWw7IFNoYW1tYXMgTWFsaWssIE9oaW8gRGVtb2NyYXRpYyBQYXJ0eTsgTWFyaXNz
YSBNY0NsZWxsYW4sIENyYWZ0eSBNYXJ0OyBBbnRob255IEpvc2VwaCBOaW5vIE1leW8sIENvbXVu
YWxlIFByb3BlcnRpZXM7IFJhbmRhIE5lbWVyLCBCYXJiZXJ0b24gQ2l0eSBTY2hvb2xzLjwvcD48
cD5MYXNoZWRhIFBvd2VsbCwgQ29sZW1hbiBCZWhhdmlvcmFsIEhlYWx0aDsgQW5kcmV3IFJpY2hh
cmRzLCBQbGFudGUgTW9yYW47IFR5aXNoYSBSaWxleSwgTW9saW5hIEhlYWx0aCBDYXJlOyBKZXNz
aWNhIFJvYmIsIEFrcm9uLUNhbnRvbiBSZWdpb25hbCBGb29kYmFuazsgQWxpY2lhIFJvYmluc29u
LCBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHk7IE9ybGFuZG8gUm9taW5lLCBDb25jZXB0IFNlcnZpY2Vz
LjwvcD48cD5Mb3JpIFNjaG9lbmZlbGRlciwgT3JpYW5hIEhvdXNlLCBJbmMuOyBMaW4gU21pdGgs
IEludGVybmF0aW9uYWwgSW5zdGl0dXRlIG9mIEFrcm9uOyBUaWZmYW55IFN0YWN5LCBJbnRlcm5h
dGlvbmFsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBBa3JvbjsgTGVBbm4gU3RhcmxpbiBOaWxzc29uLCBLZW50IFN0
YXRlIFVuaXZlcnNpdHk7IFRyb3kgVGhvbXBzb24sIEJyaWRnZXN0b25lIEFtZXJpY2FzOyBDaHJp
c3RpbmUgVGhvbXBzb24sIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24gR2VuZXJhbC48L3A+PHA+QnJv
bmx5bm4gVGh1cm1hbiwgSm9obiBTLiBhbmQgSmFtZXMgTC4gS25pZ2h0IEZvdW5kYXRpb24gYW5k
IEdBUiBGb3VuZGF0aW9uOyBCZW5qYW1pbiBUaXB0b24sIEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eTsg
WmFjaCBWaWVyaGVsbGVyLCBTdW1taXQgQ291bnR5OyBEYSYjODIxNztTaGlrYSBXZWxscywgVmlu
ZVdvcmtzIE1hcmtldGluZzsgYW5kIEFuZHJldyBXaW1lciwgTWFjcm9Qb2ludC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.