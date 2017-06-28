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Renovations

$5 million in tax credits will help downtown Akron developers

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 28, 2017 - 10:05 AM | Updated: June 29, 2017 - 03:28 PM
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The Bowery Project, which includes the remake of the Landmark Building and five other Main Street properties, has been awarded $5 million in historic tax credits, which developers were waiting and banking on to complete the $34.4 million downtown renovation. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file photo)


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