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Deaths

5 slayings in Stark, Cuyahoga counties linked to same suspect

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 13, 2017 - 10:05 AM | Updated: June 14, 2017 - 12:49 PM
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Two deceased people were found in this home on Mt. Pleasant Ave. NW Monday in Lake Township. Stark County deputies were at the scene as well as Ohio BCI. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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