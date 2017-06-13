All CATEGORIES
☰ Menu

Deaths

5 slayings in Stark, Cuyahoga counties linked to same suspect

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 13, 2017 - 10:05 AM | Updated: June 14, 2017 - 12:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Two deceased people were found in this home on Mt. Pleasant Ave. NW Monday in Lake Township. Stark County deputies were at the scene as well as Ohio BCI. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES
RELATED AUDIO

MORE IN NEWS

marbles18cut_04 Jeff Lange
Akron’s toy marble museum takes aim on the road after closing at Lock 3

When the Akron Children’s Museum took up residence in the city-owned space on the ground floor of the O’Neil’s parking deck at Lock 3 late last year, Michael Cohill could have simply taken his marbles and gone home.

Akron was once on quite a roll in marble manufacturing
dyer18_03
Bob Dyer: The Tour de Akron - 7:48 PM
spree17_04
Predator and prey: George Brinkman saw himself as a wolf, but the five people he’s accused of killing didn’t sense danger
Obama aide fondly recalls time in White House at Akron luncheon; Brian Mosteller credited with helping Obama keep ‘cool’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next