All CATEGORIES
☰ Menu

Deaths

5 slayings in Stark, Cuyahoga counties linked to same suspect

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 13, 2017 - 10:05 AM | Updated: June 14, 2017 - 12:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Two deceased people were found in this home on Mt. Pleasant Ave. NW Monday in Lake Township. Stark County deputies were at the scene as well as Ohio BCI. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES
RELATED AUDIO

MORE IN NEWS

cats16_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Overrun with animals, Humane Society of Summit County hosting adoption event

TWINSBURG TWP.: The Humane Society of Summit County is overrun with animals and will host a special adoption event Saturday.

vigil16cut_05
Spree killing: George Brinkman accused of killing five people four different ways — slashing, strangling, smothering and shooting
barbpark_01
Barberton focus on the parks: More organized kids activities, neighborhood concerts
huntington16_03
Huntington Bank on track to reach 1,200 Akron employees by year end
Minnesota officer acquitted in shooting of Philando Castile - 7:06 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next