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5KDevo draws hundreds of spuds to downtown Akron

By Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writer

Published: July 30, 2017 - 01:09 PM
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Devo 5K participants chat before the race on Sunday in downtown Akron. (Lynne Sherwin/Akron Beacon Journal)


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