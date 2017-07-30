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5KDevo draws hundreds of spuds to downtown Akron

By Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writer

Published: July 30, 2017 - 01:09 PM | Updated: July 31, 2017 - 01:51 PM
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Devo 5K runners look for a high five from band member Gerald Casale as he sends runners along South Main Street on Sunday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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