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8-year-old Akron boy died of accidental drowning, medical examiner rules

Beacon Journal staff report

Published: July 17, 2017 - 01:27 PM | Updated: July 17, 2017 - 01:44 PM
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Brandon Travis Kitt Jr., an 8-year-old Akron boy, died of an apparent drowning at Springfield Lake on Sunday. (Photo courtesy of Akron Public Schools)


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