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911 caller on house that exploded in West Akron: “It blew up. It’s gone.”

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 8, 2017 - 03:01 PM | Updated: February 9, 2017 - 09:36 AM
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Investigators on the scene of a house explosion on South Hawkins Ave. and Cortland Ave. on Wednesday. One man was injured by the blast that was so forceful people felt and heard it three miles away. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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