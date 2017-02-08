All CATEGORIES
☰ Menu

911 caller on house that exploded in West Akron: “It blew up. It’s gone.”

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 8, 2017 - 03:01 PM | Updated: February 8, 2017 - 08:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Investigators on the scene of a house explosion on South Hawkins Ave. and Cortland Ave. on Wednesday. One man was injured by the blast that was so forceful people felt and heard it three miles away. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

booking09cut_1 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Move over tribute bands, local bands want a shot at playing Lock 3 this summer

Tribute bands might have trouble playing the main stage at Lock 3 this summer, unless they’ve been there before.

liberty08cut_01
Storefront display depicting Lady Liberty with a paper bag over her head elicits threats
explosion09cut_03
911 caller on house that exploded in West Akron: “It blew up. It’s gone.”
ksuprotest09cut_02
KSU students protest senate confirmation of education secretary - 7:47 PM
explode08cut_04
Akron house explosion felt, heard from 3 miles away; 1 man injured
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next