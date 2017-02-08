911 caller on house that exploded in West Akron: “It blew up. It’s gone.”

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q2FsbHMgdG8gOTExIHN1cmdlZCBtb21lbnRzIGFmdGVyIGEgaG91c2UgZXhwbG9kZWQgaW4g
V2VzdCBBa3JvbiBvbiBUdWVzZGF5IGV2ZW5pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gYXQg
dGhlIGNvcm5lciBvZiBDb3VydGxhbmQgYW5kIEhhd2tpbnMsIGFuZCB0aGlzIGhvdXNlIGp1c3Qg
YmxldyB1cCByaWdodCBpbiBmcm9udCBvZiBtZSwmIzgyMjE7IGEgd29tYW4gdG9sZCBlbWVyZ2Vu
Y3kgZGlzcGF0Y2hlcnMuICYjODIyMDtJdCBibGV3IHVwLiBJdCYjODIxNztzIGdvbmUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgZGlzcGF0Y2hlciBzZWVtZWQgdG8gZXhwcmVzcyBkaXNiZWxpZWYgYXMgc2hl
IHJhbGxpZWQgZmlyc3QgcmVzcG9uZGVycyB0byB0aGUgc2NlbmUuIE1lYW53aGlsZSwgdGhyZWUg
b3RoZXIgcGVvcGxlIGNhbGxlZCA5MTEgdG8gcmVwb3J0IHRoZSBleHBsb3Npb24uPC9wPjxwPkFu
b3RoZXIgY2FsbGVyLCB3aG8gbGl2ZXMgYSBjb3VwbGUgYmxvY2tzIGF3YXkgb24gU2V3YXJkIEF2
ZW51ZSwgY2FsbGVkIHRvIHJlcG9ydCBzb21ldGhpbmcgZXhwbG9kZWQuIFNoZSBzdXNwZWN0ZWQg
aXQgd2FzIGEgaG91c2UsIGJ1dCBzaGUgd2FzIHVuc3VyZS48L3A+PHA+T3RoZXJzIHdobyBjYWxs
ZWQgc2VlbWVkIHBhbmlja2VkIGF0IHdoYXQgdGhleSB3ZXJlIHNlZWluZy48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1RoaXMgaG91c2UganVzdCBibGV3IHVwLCYjODIyMTsgYSB3b21hbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQm
IzgyMTc7cyBqdXN0IGJ1cm5pbmcgYW5kIHNtb2tlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGV4cGxvc2lv
biBoYXBwZW5lZCBhdCBhYm91dCA3OjQwIHAubS4gVHVlc2RheSBhdCAxMjE5IENvdXJ0bGFuZCBB
dmVudWUgYXQgdGhlIFNvdXRoIEhhd2tpbnMgQXZlbnVlIGludGVyc2VjdGlvbi4gRmlyc3QgcmVz
cG9uZGVycyBmb3VuZCB0aGUgaG91c2UgZmxhdHRlbmVkIGFuZCBidXJuaW5nLiBPbmUgcGVyc29u
LCBhIG1hbiBpbiBoaXMgMzBzIG9yIDQwcywgd2FzIGluanVyZWQgaW4gdGhlIGV4cGxvc2lvbiBh
bmQgd2FzIHRyYW5zcG9ydGVkIHRvIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCBmb3Ig
dHJlYXRtZW50LiBBdXRob3JpdGllcyBoYXZlIG5vdCByZWxlYXNlZCB0aGUgbWFuJiM4MjE3O3Mg
bmFtZSBvciBjb25kaXRpb24uPC9wPjxwPk5laWdoYm9ycyBzYWlkIHRoZSBtYW4gd2hvIGxpdmVk
IGF0IHRoZSBob3VzZSB3YXMgUm9kbmV5IEh5bHRvbiwgNDkuIEl0JiM4MjE3O3MgdW5jbGVhciBp
ZiBIeWx0b24gd2FzIHRoZSBtYW4gaW5qdXJlZCBpbiB0aGUgZXhwbG9zaW9uLjwvcD48cD5BIG5l
aWdoYm9yLCBSZWdnaWUgTG9ja2hhcnQsIHNhaWQgaGUgd2FzIGNvb2tpbmcgZGlubmVyIHdoZW4g
dGhlIGV4cGxvc2lvbiB2aW9sZW50bHkgc2hvb2sgaGlzIGhvdXNlLiBCeSB0aGUgdGltZSBoZSBn
b3Qgb3V0c2lkZSwgTG9ja2hhcnQgc2FpZCBoZSBzYXcgYSBtYW4gaGUgdGhvdWdodCB3YXMgSHls
dG9uIGJlaW5nIHB1dCBpbnRvIGFuIGFtYnVsYW5jZS4gSGUgc2FpZCBoZSBhcHBlYXJlZCB0byBi
ZSB2ZXJ5IGluanVyZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIG5vdCBsdWNreSwmIzgyMjE7
IExvY2toYXJ0IHNhaWQuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGJsZXNzZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5I
ZSBkZXNjcmliZWQgSHlsdG9uIGFzIGEgbmljZSBndXkgd2hvIGxpdmVkIGFsb25lLiBUaGV5IGRv
biYjODIxNzt0IGtub3cgZWFjaCBvdGhlciB3ZWxsLCBMb2NraGFydCBzYWlkLCBidXQgdGhleSYj
ODIxNztkIHdhdmUgd2hlbiB0aGV5JiM4MjE3O2Qgc2VlIG9uZSBhbm90aGVyLjwvcD48cD5UaGUg
ZXhwbG9zaW9uIHdhcyBoZWFyZCB0aHJlZSBtaWxlcyBhd2F5IGFuZCBzZW50IHNtb2tlIGJpbGxv
d2luZyBmb3IgYmxvY2tzLjwvcD48cD5NaWtlIEJyb29rcywgYSBzcG9rZXNtYW4gZm9yIHRoZSBB
a3JvbiBGaXJlIERlcGFydG1lbnQsIHNhaWQgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBoYXZlIG5vdCBkZXRlcm1p
bmVkIGEgY2F1c2UgZm9yIHRoZSBleHBsb3Npb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3Jl
IHRoaW5raW5nIGl0JiM4MjE3O3MgYSBnYXMgbGVhayBvciBhIGdhcyBleHBsb3Npb24sJiM4MjIx
OyBCcm9va3Mgc2FpZCwgJiM4MjIwO2J1dCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHN0aWxsIGludmVzdGlnYXRp
bmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbnZlc3RpZ2F0b3JzIGNvbnRpbnVlZCB0byBjb21iIHRocm91Z2gg
dGhlIGRlYnJpcyBvbiBXZWRuZXNkYXkuIFdpbmRvdyBmcmFtZXMgYW5kIG90aGVyIHBpZWNlcyBv
ZiB0aGUgaG91c2UgaGFkIGJlZW4gYmxvd24gb250byB0aGUgc3RyZWV0IGFuZCBuZWFyYnkgcHJv
cGVydGllcy4gTW9zdCBvZiB0aGF0IHdhcyBjbGVhbmVkIHVwIGJ5IFdlZG5lc2RheSwgYnV0IHRo
ZSByb2FkIHdhcyBzdGlsbCBibG9ja2VkIGJ5IGNhdXRpb24gdGFwZS48L3A+PHA+TmljayBHbHVu
dCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1NjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm5nbHVu
dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4g
Rm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OaWNrR2x1
bnRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O05pY2tHbHVudEFCSiZuYnNwOzwvYT4g
YW5kIG9uIEZhY2Vib29rPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3Vybm9OaWNrR2x1
bnQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0pvdXJub05pY2tHbHVudCZuYnNwOzwvYT4u
PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.