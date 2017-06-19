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Akron development

A 10th medical marijuana company shops in Akron where leaders want to sell or lease land to growers

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 19, 2017 - 10:25 PM | Updated: June 20, 2017 - 08:00 AM
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Property at 1055 Home Ave that will be used to cultivate medical marijuana, photographed on Monday in Akron. The property houses an out-of-use city sewer building. It would be renovated by Equinox Capital Group. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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