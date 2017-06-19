All CATEGORIES
☰ Menu

Akron development

A 10th medical marijuana company shops in Akron where leaders want to sell or lease land to growers

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 19, 2017 - 10:25 PM | Updated: June 21, 2017 - 01:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Property at 1055 Home Ave that will be used to cultivate medical marijuana, photographed on Monday in Akron. The property houses an out-of-use city sewer building. It would be renovated by Equinox Capital Group. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

luigis23_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of restaurant closing

It’s fake news, Luigi’s lovers.

tax23_05
Support high as mayor details spending for proposed income tax
tickets23_01
Ticket and lick it: Akron police handing out tickets for free ice cream to kids they see doing the right thing
Regional news briefs — June 23, 2017
Kent chooses site for proposed recreation center
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next