All CATEGORIES
☰ Menu

Akron development

A 10th medical marijuana company shops in Akron where leaders want to sell or lease land to growers

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 19, 2017 - 10:25 PM | Updated: June 21, 2017 - 01:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Property at 1055 Home Ave that will be used to cultivate medical marijuana, photographed on Monday in Akron. The property houses an out-of-use city sewer building. It would be renovated by Equinox Capital Group. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

tax22cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron mayor, City Council ready to ask voters to approve income tax increase

Beside a structurally inferior fire station and overlooking a street lined with orange construction cones, Dan Horrigan — in his second year as Akron’s mayor — has found himself a fitting stage to ask voters to pay more taxes.

sapper22cut_01
Barberton man sentenced to three years in prison for hit-and-run crash that fatally injured another man
pulse cover
New features, brighter design for Pulse, our revamped entertainment section - 7:25 AM
Regional news briefs — June 22, 2017
russia22cut_01
U.S. officials underscore Russia threat to 2016 elections
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next