A human skull was found on the sidewalk in Akron. A year later, its identity remains a mystery

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkhlbHAgbmVlZGVkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UERUTF9C
b2R5VHh0LS0+PHA+V2hvIHdhcyB0aGUgbWFuIGZvdW5kIGluIHRoZSBNYXJjeSBTdHJlZXQgaG91
c2U/PC9wPjxwPklmIHlvdSBrbm93LCBjYWxsIEFrcm9uIHBvbGljZSBhdCAzMzAtMzc1LTI0OTAu
PC9wPg==
PHA+SXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIG92ZXIgYSB5ZWFyIHNpbmNlIGEgaHVtYW4gc2t1bGwgJiM4MjEy
OyBhbmQgbGF0ZXIgYSBmdWxsIHNrZWxldG9uICYjODIxMjsgd2FzIGRpc2NvdmVyZWQgb24gTWFy
Y3kgU3RyZWV0IGluIEFrcm9uLCBhbmQgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBoYXZlIGV4aGF1c3RlZCBhbGwg
bGVhZHMgaW4gZGV0ZXJtaW5pbmcgdGhlIG1hbiYjODIxNztzIGlkZW50aXR5LjwvcD48cD5XaGF0
IGlzIGtub3duIGlzIHRoZSBza2VsZXRvbiBiZWxvbmdlZCB0byBhIHdoaXRlIG1hbiwgbGlrZWx5
IGluIGhpcyBsYXRlIDMwcyBvciBlYXJseSA0MHMuIEhlIHByb2JhYmx5IHN0b29kIGF0IGFib3V0
IDYtZm9vdC0xIG9yIDYtZm9vdC0yLiBIZSBtaWdodCBoYXZlIGJlZW4gaG9tZWxlc3MsIGEgZHJ1
ZyBhZGRpY3Qgb3IgYm90aC4gSGUmIzgyMTc7cyB0aG91Z2h0IHRvIGhhdmUgZGllZCBpbiBhIDIw
MTIgZmlyZSBhdCBhIHZhY2FudCBob3VzZSB0aGF0IGhhcyBzaW5jZSBiZWVuIGRlbW9saXNoZWQg
aW4gdGhlIFNvdXRoIEFrcm9uIG5laWdoYm9yaG9vZC4gPC9wPjxwPkhpcyBza2VsZXRvbiByZW1h
aW5lZCBpbnNpZGUgMTM0NSBNYXJjeSBTdC4gdW50aWwgaGlzIHNrdWxsICYjODIxMjsgY2hhcnJl
ZCBibGFjayBpbiBwbGFjZXMgYW5kIHRvcHBlZCB3aXRoIGEgdHVmdCBvZiBibG9uZGlzaCBoYWly
ICYjODIxMjsgYXBwZWFyZWQgb24gdGhlIHNpZGV3YWxrIG9uIEphbi4gOCwgMjAxNi4gQXV0aG9y
aXRpZXMgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aG8gcHV0IGl0IHRoZXJlLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyB0
aG91Z2h0IHRoYXQgc29tZW9uZSB3YXMgdHJ5aW5nIHRvIGFsZXJ0IHRoZSBwdWJsaWMgdGhhdCBo
aXMgc2tlbGV0b24gd2FzIGluc2lkZS48L3A+PHA+TWVyY3lodXJzdCBVbml2ZXJzaXR5IGFudGhy
b3BvbG9naXN0cyBmb2xsb3dlZCBjbHVlcyBhbmQgZm91bmQgdGhlIHJlc3Qgb2YgaGlzIGJvbmVz
LiBUaGV5IHBlcmZvcm1lZCBhbiBhbmFseXNpcyBsYXN0IHllYXIsIHdoaWNoIGRldGVybWluZWQg
aGlzIHJhY2UsIGFnZSBhbmQgaGVpZ2h0LiBBZnRlciB0aGF0LCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIGVudGVy
ZWQgRE5BIHNhbXBsZXMgZnJvbSB0aGUgc2tlbGV0b24gaW50byB0aGUgRkJJJiM4MjE3O3MgQ29t
YmluZWQgRE5BIEluZGV4IFN5c3RlbSwgYSBjcmltaW5hbCBqdXN0aWNlIHByb2dyYW0gdGhhdCBj
b2xsZWN0cyBETkEgcHJvZmlsZXMgZnJvbSBjcmltaW5hbCBvZmZlbmRlcnMgYXQgdGhlIGZlZGVy
YWwsIHN0YXRlIGFuZCBsb2NhbCBsZXZlbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSB3ZXJlIG5vIGhp
dHMsJiM4MjIxOyBzYWlkIEdhcnkgR3VlbnRoZXIsIGNoaWVmIGludmVzdGlnYXRvciBmb3IgdGhl
IFN1bW1pdCBDb3VudHkgTWVkaWNhbCBFeGFtaW5lciYjODIxNztzIE9mZmljZS48L3A+PHA+QWty
b24gcG9saWNlIEx0LiBSaWNrIEVkd2FyZHMgc2FpZCB0aGUgbWFuJiM4MjE3O3MgYWJzZW5jZSBm
cm9tIHRoZSBGQkkmIzgyMTc7cyBkYXRhYmFzZSBtZWFucyBoZSYjODIxNztkIG5ldmVyIGJlZW4g
YXJyZXN0ZWQgb24gYSBmZWxvbnkgY2hhcmdlICYjODIxMjsgYXQgbGVhc3Qgc2luY2UgdGhlIGRh
dGFiYXNlIHdhcyBlc3RhYmxpc2hlZCBpbiAxOTk0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7QW55b25lIGFycmVz
dGVkIG9uIGEgZmVsb255IGNoYXJnZSBnZXRzIHB1dCBpbnRvIENPRElTLCYjODIyMTsgRWR3YXJk
cyBzYWlkLjwvcD48cD5Qb2xpY2UgYWxzbyBoYXZlIGxvb2tlZCB0aHJvdWdoIG1pc3NpbmcgcGVy
c29ucyByZXBvcnRzIGZvciBtYXRjaGVzIGluIGRlc2NyaXB0aW9uLCBidXQgbm90aGluZyBwYW5u
ZWQgb3V0LjwvcD48cD5FZHdhcmRzIGFuZCBHdWVudGhlciBzYWlkIEROQSB3YXMgdGhlIGxhc3Qg
aG9wZSBpbiB1bmNvdmVyaW5nIHRoZSBtYW4mIzgyMTc7cyBpZGVudGl0eS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1JpZ2h0IG5vdywgd2UmIzgyMTc7dmUgYmFzaWNhbGx5IGhpdCBhIHJvYWRibG9jaywmIzgyMjE7
IEVkd2FyZHMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlIGFyZW4mIzgyMTc7dCBhbnkgbGVhZHMgZm9yIHVz
IHRvIGZvbGxvdy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBvZiByaWdodCBub3csJiM4MjIxOyBH
dWVudGhlciBzYWlkLCAmIzgyMjA7d2UmIzgyMTc7cmUga2luZCBvZiBvbiBob2xkLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIEFrcm9uIGZpcmUgcmVjb3JkcywgdGhlIHNrZWxldG9uJiM4MjE3
O3MgZGlzY292ZXJ5IHByb21wdGVkIGFuIGludGVybmFsIGludmVzdGlnYXRpb24gYXQgdGhlIGZp
cmUgZGVwYXJ0bWVudC48L3A+PHA+VGhlIGZpcmUgYXQgdGhlIHZhY2FudCBob3VzZSB3YXMgcmVw
b3J0ZWQgYXQgMTA6MjQgYS5tLiBvbiBOb3YuIDI0LCAyMDEyLiBJdCB0b29rIGp1c3QgMjQgbWlu
dXRlcyB0byBnZXQgdW5kZXIgY29udHJvbCwgYnV0IGJ5IHRoYXQgdGltZSBwYXJ0IG9mIHRoZSBy
b29mIGhhZCBjb2xsYXBzZWQuIEludmVzdGlnYXRvcnMgZGV0ZXJtaW5lZCB0aGUgZmlyZSB3YXMg
dW5pbnRlbnRpb25hbCBhbmQgc3RhcnRlZCBieSBtYXRlcmlhbHMgdXNlZCBpbiBzbW9raW5nLjwv
cD48cD5UaGUgbWFuJiM4MjE3O3MgYm9keSBpcyB0aG91Z2h0IHRvIGhhdmUgYmVlbiBjb3ZlcmVk
IGJ5IGRlYnJpcyBkdXJpbmcgdGhlIGZpcmUsIGFjY29yZGluZyB0byByZXBvcnRzLiBUaGUgZmly
ZSBzdGFydGVkIGluIGEgc2Vjb25kLXN0b3J5IHJvb20gd2hlcmUgaGlzIHNrZWxldG9uIHdhcyBs
YXRlciBmb3VuZC4gUGFydCBvZiB0aGUgY2VpbGluZyB0aGVyZSBoYWQgY29sbGFwc2VkIGFuZCBz
bWFzaGVkIGEgaG9sZSBpbnRvIHRoZSBmbG9vciBhdCB0aGUgZG9vcndheSB0byB0aGUgcm9vbSAm
IzgyMTI7IHNvIG5vIG9uZSBjb3VsZCBlbnRlciBzYWZlbHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgZW50
aXJlIGNlaWxpbmcgaW4gdGhlIHJvb20gaGFkIGNvbGxhcHNlZCwmIzgyMjE7IHdyb3RlIERpc3Ry
aWN0IENoaWVmIFJpY2hhcmQgVm9iZXIsICYjODIyMDthbmQgZmlyZWZpZ2h0ZXJzIHdvdWxkIGhh
dmUgYmVlbiB1bmFibGUgdG8gZGV0ZXJtaW5lIGlmIGEgYm9keSB3YXMgaW4gdGhlIHJvb20uJiM4
MjIxOzwvcD48cD5GaXJlZmlnaHRlcnMgY29tcGxldGVkIHByaW1hcnkgYW5kIHNlY29uZGFyeSBz
ZWFyY2hlcyBmb3IgdmljdGltcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVpciBzZWFyY2ggcHJvZHVjZWQg
bm8gZXZpZGVuY2Ugb2YgYSBmaXJlIHZpY3RpbSBhdCB0aGF0IHRpbWUsJiM4MjIxOyBWb2JlciB3
cm90ZS48L3A+PHA+VGhlIGhvbWUgcmVtYWluZWQgdmFjYW50LCB0aG91Z2ggd2l0aG91dCBpdHMg
d2luZG93cyBib2FyZGVkLCBldmVyIHNpbmNlIHRoZSBmaXJlLiBJdCB3YXMgb3duZWQgYXQgdGhl
IHRpbWUgYnkgR28gSW52ZXN0IFdpc2VseSBMTEMsIGEgbm93LWRlZnVuY3QgVXRhaC1iYXNlZCBj
b21wYW55IHRoYXQgYm91Z2h0IHVwIGRpbGFwaWRhdGVkIGhvbWVzIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRy
eSBhbmQgdHJpZWQgdG8gc2VsbCB0aGVtIGFzIHJlbnQtdG8tb3duIGhvbWVzLiA8L3A+PHA+Tm8g
b25lIGNhbWUgb3Igd2VudCBmcm9tIHRoZSBob21lLjwvcD48cD5BbmQgc28gdGhlIG1hbiYjODIx
NztzIGJvZHkgd2VudCB1bmRpc2NvdmVyZWQgZm9yIG1vcmUgdGhhbiB0aHJlZSB5ZWFycy48L3A+
PHA+TmljayBHbHVudCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1NjUgb3IgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOm5nbHVudEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9OaWNrR2x1bnRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O05pY2tHbHVudEFC
SiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K
b3Vybm9OaWNrR2x1bnQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0pvdXJub05pY2tHbHVu
dCZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.