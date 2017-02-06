A human skull was found on the sidewalk in Akron. A year later, its identity remains a mystery.

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkhlbHAgbmVlZGVkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UERUTF9C
b2R5VHh0LS0+PHA+V2hvIHdhcyB0aGUgbWFuIGZvdW5kIGluIHRoZSBNYXJjeSBTdHJlZXQgaG91
c2U/PC9wPjxwPklmIHlvdSBrbm93LCBjYWxsIEFrcm9uIHBvbGljZSBhdCAzMzAtMzc1LTI0OTAu
PC9wPg==
PHA+SXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIG92ZXIgYSB5ZWFyIHNpbmNlIGEgaHVtYW4gc2t1bGwgJiM4MjEy
OyBhbmQgbGF0ZXIgYSBmdWxsIHNrZWxldG9uICYjODIxMjsgd2FzIGRpc2NvdmVyZWQgb24gTWFy
Y3kgU3RyZWV0IGluIEFrcm9uLCBhbmQgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBoYXZlIGV4aGF1c3RlZCBhbGwg
bGVhZHMgaW4gZGV0ZXJtaW5pbmcgdGhlIG1hbiYjODIxNztzIGlkZW50aXR5LjwvcD48cD5XaGF0
IGlzIGtub3duIGlzIHRoZSBza2VsZXRvbiBiZWxvbmdlZCB0byBhIHdoaXRlIG1hbiwgbGlrZWx5
IGluIGhpcyBsYXRlIDMwcyBvciBlYXJseSA0MHMuIEhlIHByb2JhYmx5IHN0b29kIGF0IGFib3V0
IDYtZm9vdC0xIG9yIDYtZm9vdC0yLiBIZSBtaWdodCBoYXZlIGJlZW4gaG9tZWxlc3MsIGEgZHJ1
ZyBhZGRpY3Qgb3IgYm90aC4gSGUmIzgyMTc7cyB0aG91Z2h0IHRvIGhhdmUgZGllZCBpbiBhIDIw
MTIgZmlyZSBhdCBhIHZhY2FudCBob3VzZSB0aGF0IGhhcyBzaW5jZSBiZWVuIGRlbW9saXNoZWQg
aW4gdGhlIFNvdXRoIEFrcm9uIG5laWdoYm9yaG9vZC4gPC9wPjxwPkhpcyBza2VsZXRvbiByZW1h
aW5lZCBpbnNpZGUgMTM0NSBNYXJjeSBTdHJlZXQgdW50aWwgaGlzIHNrdWxsICYjODIxMjsgY2hh
cnJlZCBibGFjayBpbiBwbGFjZXMgYW5kIHRvcHBlZCB3aXRoIGEgdHVmdCBvZiBibG9uZGlzaCBo
YWlyICYjODIxMjsgYXBwZWFyZWQgb24gdGhlIHNpZGV3YWxrIG9uIEphbi4gOC4gQXV0aG9yaXRp
ZXMgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aG8gcHV0IGl0IHRoZXJlLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyB0aG91
Z2h0IHRoYXQgc29tZW9uZSB3YXMgdHJ5aW5nIHRvIGFsZXJ0IHRoZSBwdWJsaWMgdGhhdCBoaXMg
c2tlbGV0b24gd2FzIGluc2lkZS48L3A+PHA+TWVyY3lodXJ0IFVuaXZlcnNpdHkgYW50aHJvcG9s
b2dpc3RzIGZvbGxvd2VkIGNsdWVzIGFuZCBmb3VuZCB0aGUgcmVzdCBvZiBoaXMgYm9uZXMuIFRo
ZXkgcGVyZm9ybWVkIGFuIGFuYWx5c2lzIGxhc3QgeWVhciwgd2hpY2ggZGV0ZXJtaW5lZCBoaXMg
cmFjZSwgYWdlIGFuZCBoZWlnaHQuIEFmdGVyIHRoYXQsIGludmVzdGlnYXRvcnMgZW50ZXJlZCBE
TkEgc2FtcGxlcyBmcm9tIHRoZSBza2VsZXRvbiBpbnRvIHRoZSBGQkkmIzgyMTc7cyBDb21iaW5l
ZCBETkEgSW5kZXggU3lzdGVtLCBhIGNyaW1pbmFsIGp1c3RpY2UgcHJvZ3JhbSB0aGF0IGNvbGxl
Y3RzIEROQSBwcm9maWxlcyBmcm9tIGNyaW1pbmFsIG9mZmVuZGVycyBhdCB0aGUgZmVkZXJhbCwg
c3RhdGUgYW5kIGxvY2FsIGxldmVscy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIHdlcmUgbm8gaGl0cywm
IzgyMjE7IHNhaWQgR2FyeSBHdWVudGhlciwgY2hpZWYgaW52ZXN0aWdhdG9yIGZvciB0aGUgU3Vt
bWl0IENvdW50eSBNZWRpY2FsIEV4YW1pbmVyJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlLjwvcD48cD5Ba3JvbiBw
b2xpY2UgTHQuIFJpY2sgRWR3YXJkcyBzYWlkIHRoZSBtYW4mIzgyMTc7cyBhYnNlbmNlIGZyb20g
dGhlIEZCSSYjODIxNztzIGRhdGFiYXNlIG1lYW5zIGhlJiM4MjE3O2QgbmV2ZXIgYmVlbiBhcnJl
c3RlZCBvbiBhIGZlbG9ueSBjaGFyZ2UgJiM4MjEyOyBhdCBsZWFzdCBzaW5jZSB0aGUgZGF0YWJh
c2Ugd2FzIGVzdGFibGlzaGVkIGluIDE5OTQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBbnlvbmUgYXJyZXN0ZWQg
b24gYSBmZWxvbnkgY2hhcmdlIGdldHMgcHV0IGludG8gQ09ESVMsJiM4MjIxOyBFZHdhcmRzIHNh
aWQuPC9wPjxwPlBvbGljZSBhbHNvIGhhdmUgbG9va2VkIHRocm91Z2ggbWlzc2luZyBwZXJzb25z
IHJlcG9ydHMgZm9yIG1hdGNoZXMgaW4gZGVzY3JpcHRpb24sIGJ1dCBub3RoaW5nIHBhbm5lZCBv
dXQuPC9wPjxwPkVkd2FyZHMgYW5kIEd1ZW50aGVyIHNhaWQgRE5BIHdhcyB0aGUgbGFzdCBob3Bl
IGluIHVuY292ZXJpbmcgdGhlIG1hbiYjODIxNztzIGlkZW50aXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7Umln
aHQgbm93LCB3ZSYjODIxNzt2ZSBiYXNpY2FsbHkgaGl0IGEgcm9hZGJsb2NrLCYjODIyMTsgRWR3
YXJkcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUgYXJlbiYjODIxNzt0IGFueSBsZWFkcyBmb3IgdXMgdG8g
Zm9sbG93LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0FzIG9mIHJpZ2h0IG5vdywmIzgyMjE7IEd1ZW50
aGVyIHNhaWQsICYjODIyMDt3ZSYjODIxNztyZSBraW5kIG9mIG9uIGhvbGQuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gQWtyb24gZmlyZSByZWNvcmRzLCB0aGUgc2tlbGV0b24mIzgyMTc7cyBk
aXNjb3ZlcnkgcHJvbXB0ZWQgYW4gaW50ZXJuYWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBhdCB0aGUgZmlyZSBk
ZXBhcnRtZW50LjwvcD48cD5UaGUgZmlyZSBhdCB0aGUgdmFjYW50IGhvdXNlIHdhcyByZXBvcnRl
ZCBhdCAxMDoyNCBhLm0uIG9uIE5vdi4gMjQsIDIwMTIuIEl0IHRvb2sganVzdCAyNCBtaW51dGVz
IHRvIGdldCB1bmRlciBjb250cm9sLCBidXQgYnkgdGhhdCB0aW1lIHBhcnQgb2YgdGhlIHJvb2Yg
aGFkIGNvbGxhcHNlZC4gSW52ZXN0aWdhdG9ycyBkZXRlcm1pbmVkIHRoZSBmaXJlIHdhcyB1bmlu
dGVudGlvbmFsIGFuZCBzdGFydGVkIGJ5IG1hdGVyaWFscyB1c2VkIGluIHNtb2tpbmcuPC9wPjxw
PlRoZSBtYW4mIzgyMTc7cyBib2R5IGlzIHRob3VnaHQgdG8gaGF2ZSBiZWVuIGNvdmVyZWQgYnkg
ZGVicmlzIGR1cmluZyB0aGUgZmlyZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHJlcG9ydHMuIFRoZSBmaXJlIHN0
YXJ0ZWQgaW4gYSBzZWNvbmQtc3Rvcnkgcm9vbSB3aGVyZSBoaXMgc2tlbGV0b24gd2FzIGxhdGVy
IGZvdW5kLiBQYXJ0IG9mIHRoZSBjZWlsaW5nIHRoZXJlIGhhZCBjb2xsYXBzZWQgYW5kIHNtYXNo
ZWQgYSBob2xlIGludG8gdGhlIGZsb29yIGF0IHRoZSBkb29yd2F5IHRvIHRoZSByb29tICYjODIx
Mjsgc28gbm8gb25lIGNvdWxkIGVudGVyIHNhZmVseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBlbnRpcmUg
Y2VpbGluZyBpbiB0aGUgcm9vbSBoYWQgY29sbGFwc2VkLCYjODIyMTsgd3JvdGUgRGlzdHJpY3Qg
Q2hpZWYgUmljaGFyZCBWb2JlciwgJiM4MjIwO2FuZCBmaXJlZmlnaHRlcnMgd291bGQgaGF2ZSBi
ZWVuIHVuYWJsZSB0byBkZXRlcm1pbmUgaWYgYSBib2R5IHdhcyBpbiB0aGUgcm9vbS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkZpcmVmaWdodGVycyBjb21wbGV0ZWQgcHJpbWFyeSBhbmQgc2Vjb25kYXJ5IHNlYXJj
aGVzIGZvciB2aWN0aW1zLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZWlyIHNlYXJjaCBwcm9kdWNlZCBubyBl
dmlkZW5jZSBvZiBhIGZpcmUgdmljdGltIGF0IHRoYXQgdGltZSwmIzgyMjE7IFZvYmVyIHdyb3Rl
LjwvcD48cD5UaGUgaG9tZSByZW1haW5lZCB2YWNhbnQsIHRob3VnaCB3aXRob3V0IGl0cyB3aW5k
b3dzIGJvYXJkZWQsIGV2ZXIgc2luY2UgdGhlIGZpcmUuIEl0IHdhcyBvd25lZCBhdCB0aGUgdGlt
ZSBieSBHbyBJbnZlc3QgV2lzZWx5IExMQywgYSBub3ctZGVmdW5jdCBVdGFoLWJhc2VkIGNvbXBh
bnkgdGhhdCBib3VnaHQgdXAgZGlsYXBpZGF0ZWQgaG9tZXMgYWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHJ5IGFu
ZCB0cmllZCB0byBzZWxsIHRoZW0gYXMgcmVudC10by1vd24gaG9tZXMuIDwvcD48cD5ObyBvbmUg
Y2FtZSBvciB3ZW50IGZyb20gdGhlIGhvbWUuPC9wPjxwPkFuZCBzbyB0aGUgbWFuJiM4MjE3O3Mg
Ym9keSB3ZW50IHVuZGlzY292ZXJlZCBmb3IgbW9yZSB0aGFuIHRocmVlIHllYXJzLjwvcD48cD5O
aWNrIEdsdW50IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2NSBvciA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5uZ2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05pY2tHbHVudEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7Tmlja0dsdW50QUJKJm5i
c3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvdXJu
b05pY2tHbHVudCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7Sm91cm5vTmlja0dsdW50Jm5i
c3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.