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A managing editor bids farewell

By Bruce Winges
Editor

Published: March 11, 2017 - 07:07 PM
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Doug Oplinger, the managing editor of the Akron Beacon Journal, stands inside the John S. Knight Center. Oplinger is retiring after 46 years. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file photo)


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