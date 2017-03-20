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A month after Bryon Macron found dead in lake, investigators yet to determine how he died

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 20, 2017 - 03:51 PM
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Its been a month since missing Lafayette Township Trustee Bryon Macron was found dead in a lake, and investigators have yet to determine how he died. (WEWS-TV)


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