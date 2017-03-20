A month after Bryon Macron found dead in lake, investigators yet to determine how he died

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgbW9udGggc2luY2UgYSBtaXNzaW5nIE1lZGluYSBDb3VudHkg
dG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZSB3YXMgZm91bmQgZGVhZCBpbiBhIGxha2UsIGFuZCBpbnZlc3RpZ2F0
b3JzIGhhdmUgeWV0IHRvIGRldGVybWluZSBob3cgaGUgZGllZC48L3A+PHA+TWVkaW5hIENvdW50
eSBDb3JvbmVyIExpc2EgRGVyYW5layBzYWlkIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20v
bmV3cy9sb2NhbC9hdXRob3JpdGllcy1zaGFyZS1mZXctZGV0YWlscy1hYm91dC1kaXNjb3Zlcnkt
b2YtbWlzc2luZy10cnVzdGVlLXMtYm9keS1pbi1jaGlwcGV3YS1sYWtlLTEuNzQ5MzI5Ij5hdCBh
IG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBvbiBGZWIuIDIzPC9hPiAmIzgyMTI7IHR3byBkYXlzIGFmdGVyIEJy
eW9uIE1hY3JvbiYjODIxNztzIGJvZHkgd2FzIGRpc2NvdmVyZWQgZmxvYXRpbmcgaW4gQ2hpcHBl
d2EgTGFrZSAmIzgyMTI7IHRoYXQgTWFjcm9uJiM4MjE3O3MgYXV0b3BzeSByZXBvcnQgd291bGQg
YmUgY29tcGxldGUgaW4gdHdvIHdlZWtzLiBNYXJjaCA5IG1hcmtlZCB0d28gd2Vla3Mgc2luY2Ug
dGhlIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZS48L3A+PHA+Q29udGFjdGVkIE1vbmRheSwgRGVyYW5layBzYWlk
IHNoZSBoYXMgcmVhY2hlZCBvdXQgdG8gdGhlIEN1eWFob2dhIE1lZGljYWwgRXhhbWluZXImIzgy
MTc7cyBPZmZpY2UsIHdoaWNoIGhhbmRsZWQgdGhlIGF1dG9wc3kgZm9yIE1lZGluYS4gSW52ZXN0
aWdhdG9ycyB0b2xkIGhlciBDdXlhaG9nYSYjODIxNztzIGNhc2VzIGhhdmUgdGFrZW4gcHJlY2Vk
ZW5jZSBvdmVyIE1lZGluYSYjODIxNztzIGNhc2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBub3Ro
aW5nIHlldCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIGF1dG9wc3kgcmVwb3J0IGlzbiYj
ODIxNzt0IGRvbmUsIGFuZCB0aGUgdG94aWNvbG9neSByZXBvcnQgaXNuJiM4MjE3O3QgZG9uZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkluIHRoZSBtZWFudGltZSwgYXV0aG9yaXRpZXMgd2lsbCBub3QgcmVsZWFz
ZSBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IE1hY3JvbiYjODIxNztzIGRlYXRoLiBBdXRob3JpdGll
cyByZWZ1c2VkIHRvIGFuc3dlciBxdWVzdGlvbnMgYXQgdGhlIHByZXNzIGNvbmZlcmVuY2UgZm91
ciB3ZWVrcyBhZ28gYW5kIGhhdmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9uZXdzL2xv
Y2FsL2NhdXNlLW9mLWRlYXRoLXJlbWFpbnMtYS1teXN0ZXJ5LWZvci1taXNzaW5nLXRydXN0ZWUt
ZGlzY292ZXJlZC1pbi1jaGlwcGV3YS1sYWtlLTEuNzUwOTc2Ij5kZW5pZWQgYXR0ZW1wdHMgdG8g
dmlldyBwcmVsaW1pbmFyeSByZXBvcnRzPC9hPiwgZXZlbiB0aG91Z2ggYSBsaXR0bGUta25vd24g
c3RhdGUgbGF3IGFsbG93cyBqb3VybmFsaXN0cyAmIzgyMTI7IGFuZCBubyBvbmUgZWxzZSAmIzgy
MTI7IHRvIGluc3BlY3QgY2VydGFpbiByZWNvcmRzLjwvcD48cD5VbnRpbCBtb3JlIGluZm9ybWF0
aW9uIGlzIHJlbGVhc2VkLCB0aGUgcHVibGljIGlzIGxlZnQgdG8gc3BlY3VsYXRlIG9uIHdoYXQg
aGFwcGVuZWQgdG8gTWFjcm9uLCA0NS4gPC9wPjxwPldoYXQmIzgyMTc7cyBrbm93biBpcyB0aGF0
IE1hY3JvbiB3ZW50IG1pc3Npbmcgb24gRGVjLiAxNi4gSGUgbGVmdCBoaXMgaG9tZSBpbiBMYWZh
eWV0dGUgVG93bnNoaXAgZWFybHkgdGhhdCBtb3JuaW5nLCB0aG91Z2ggYXV0aG9yaXRpZXMgd29u
JiM4MjE3O3Qgc2F5IGhvdyBlYXJseS4gQXQgYWJvdXQgNzozMCBhLm0uLCBhIHRvd25zaGlwIGVt
cGxveWVlIGRpc2NvdmVyZWQgTWFjcm9uJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIGF0IHRoZSB0b3duc2hpcCBo
YWxsIGluIGRpc2FycmF5LiBVc2luZyBPblN0YXIgc2VydmljZXMsIGF1dGhvcml0aWVzIGRpc2Nv
dmVyZWQgaGlzIHZlaGljbGUgaW4gYSBwYXJraW5nIGxvdCBuZXh0IHRvIHRoZSBmcm96ZW4gbGFr
ZSB3aGVyZSBNYWNyb24mIzgyMTc7cyBib2R5IHdhcyBsYXRlciBkaXNjb3ZlcmVkLiA8L3A+PHA+
SW52ZXN0aWdhdG9ycyBmb3VuZCBibG9vZCBpbiBoaXMgb2ZmaWNlIGFuZCB0aGUgdmVoaWNsZSwg
YnV0IGhhdmUgcmVmdXNlZCB0byBzYXkgaG93IG11Y2ggb3Igd2hlcmUgc3BlY2lmaWNhbGx5IGl0
IHdhcyBmb3VuZC4gUHJpb3IgdG8gaGlzIGJvZHkmIzgyMTc7cyBkaXNjb3ZlcnksIHRoZXkgbGFi
ZWxlZCB0aGUgY2FzZSAmIzgyMjA7c3VzcGljaW91cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVz
IHNlYXJjaGVkIHRoZSBsYWtlIG9uIGZvb3QgYW5kIGJ5IGFpciwgYnV0IGRpZCBub3QgZmluZCBo
aXMgYm9keS4gTWVkaW5hIENvdW50eSBTaGVyaWZmIFRvbSBNaWxsZXIgYXNzdXJlZCByZXBvcnRl
cnMgYXQgdGhlIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSB0aGF0IHRoZSBzZWFyY2ggd2FzICYjODIyMDt0aG9y
b3VnaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhpcyBib2R5IHdhcyBkaXNjb3ZlcmVkIGJ5IGEga2F5YWtlciBv
biBGZWIuIDIxLCBkdXJpbmcgYSBwZXJpb2Qgb2Ygd2FybSB3ZWF0aGVyIHRoYXQgbWVsdGVkIHRo
ZSBpY2Ugb24gdGhlIGxha2UuIFRoZSBrYXlha2VyIHNhaWQgTWFjcm9uIHdhcyBmdWxseSBjbG90
aGVkIGFuZCBoaXMgYm9keSB3YXMgYmxvYXRlZCwgYXMgaWYgaGUmIzgyMTc7ZCBiZWVuIGluIHRo
ZSB3YXRlciBmb3IgYSBsb25nIHRpbWUuIEhlIHdhcyBhYmxlIHRvIGlkZW50aWZ5IHRoZSBib2R5
IGFzIE1hY3JvbiB3aGVuIHJlcG9ydGVycyBzaG93ZWQgaGltIGEgcGhvdG8gb2YgdGhlIHRydXN0
ZWUmIzgyMTc7cyBmYWNlLiBBdXRob3JpdGllcyBjb25maXJtZWQgdGhlIGJvZHkgd2FzIE1hY3Jv
biYjODIxNztzIHRoZSBuZXh0IGRheS48L3A+PHA+TWFjcm9uIGxlYXZlcyBiZWhpbmQgYSB3aWZl
LCBWaWN0b3JpYSwgYW5kIHRocmVlIGRhdWdodGVycy4gSGUgd29ya2VkIGFzIGEgbmF0aW9uYWwg
c2FsZXMgcmVwcmVzZW50YXRpdmUgZm9yIGEgamV3ZWxyeSB3aG9sZXNhbGVyLiBIZSBvbmNlIHNl
cnZlZCBpbiB0aGUgVS5TLiBNYXJpbmVzIGFuZCBoYWQgYmVlbiBhIHRvd25zaGlwIHRydXN0ZWUg
c2luY2UgMjAxMC48L3A+PHA+TmljayBHbHVudCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1
NjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm5nbHVudEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bmdsdW50
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OaWNrR2x1bnRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsm
IzY0O05pY2tHbHVudEFCSiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3Vybm9OaWNrR2x1bnQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0
O0pvdXJub05pY2tHbHVudCZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.