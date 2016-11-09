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About 100 people gather for unity service in Hudson following divisive election battle

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: November 9, 2016 - 09:34 PM | Updated: November 10, 2016 - 08:47 AM
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Church and community members participate in the Community Service of Hope, Peace and Unity at Christ Church Episcopal as they hold candles and sing, "America the Beautiful" Wednesday, in Hudson. The purpose of the service was to promote unity and healing after a turbulent election season. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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