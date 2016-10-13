About the Summit County executive candidates

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TmFtZTogSWxlbmUgU2hhcGlybzwvcD48cD5BZ2U6IDY5PC9wPjxwPlJlc2lkZXM6IEFrcm9u
PC9wPjxwPlBhcnR5OiBEZW1vY3JhdDwvcD48cD5Qb2xpdGljYWwgZXhwZXJpZW5jZTogV2FzIGFw
cG9pbnRlZCBTdW1taXQgQ291bnR5IGV4ZWN1dGl2ZSB0aGlzIHllYXIuIFNlcnZlZCBtb3JlIHRo
YW4gbmluZSB5ZWFycyBvbiBDb3VudHkgQ291bmNpbCwgaW5jbHVkaW5nIHRpbWUgYXMgY291bmNp
bCBwcmVzaWRlbnQuPC9wPjxwPkJ1c2luZXNzIGV4cGVyaWVuY2U6IEZvcm1lciBzZW5pb3IgZXhl
Y3V0aXZlIHdpdGggRmlyc3RNZXJpdCBCYW5rIGFuZCBkaXJlY3RvciBvZiBzdHJhdGVnaWMgYWxs
aWFuY2VzIGF0IHRoZSBTdW1tYSBGb3VuZGF0aW9uLjwvcD48cD5PdGhlcjogQ28tZm91bmRlciBv
ZiB0aGUgV29tZW4mIzgyMTc7cyBFbmRvd21lbnQgRnVuZCBvZiB0aGUgQWtyb24gQ29tbXVuaXR5
IEZvdW5kYXRpb24sIGFuZCBoYXMgc2VydmVkIGFzIHBhc3QgcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBXb21l
biYjODIxNztzIE5ldHdvcmsuIFNoZSBpcyBhIGdyYWR1YXRlIG9mIExlYWRlcnNoaXAgQWtyb24g
YW5kIExlYWRlcnNoaXAgQW1lcmljYS48L3A+PHA+V2Vic2l0ZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5lbGVjdHNoYXBpcm8uY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmVsZWN0c2hhcGlyby5jb208
L2E+PC9wPjxwPk5hbWU6IEJpbGwgUm9lbWVyPC9wPjxwPkFnZTogNTg8L3A+PHA+UmVzaWRlczog
UmljaGZpZWxkPC9wPjxwPlBhcnR5OiBSZXB1YmxpY2FuPC9wPjxwPlBvbGl0aWNhbCBleHBlcmll
bmNlOiBTZXJ2ZWQgYSBmb3VyLXllYXIgdGVybSBhcyBhbiBhdC1sYXJnZSBTdW1taXQgQ291bnR5
IGNvdW5jaWxtYW4uPC9wPjxwPkJ1c2luZXNzIGV4cGVyaWVuY2U6IFJldGlyZWQgQW1lcml0ZWNo
IHNhbGVzIGRpcmVjdG9yIGFuZCBjZXJ0aWZpZWQgcHVibGljIGFjY291bnRhbnQuPC9wPjxwPk90
aGVyOiBTZXJ2ZXMgb24gYm9hcmQgb2YgU3VtbWl0IEVkdWNhdGlvbmFsIFNlcnZpY2UgQ2VudGVy
LiBTZXJ2ZXMgYXMgc3Vic3RpdHV0ZSB0ZWFjaGVyLCBjb2FjaCBhbmQgdHV0b3IuPC9wPjxwPldl
YnNpdGU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JpbGwucm9lbWVyLjkiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JpbGwucm9lbWVyLjk8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.