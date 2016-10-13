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About the Summit County executive candidates

Published: October 13, 2016 - 10:32 PM | Updated: October 14, 2016 - 08:12 AM
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Bill Roemer, Republican candidate for Summit County Executive, addresses a League of Women's Voters Summit county candidate night at Cuyahoga Falls High School on Wednesday, Oct. 8, 2016, in Cuyahoga Falls, Ohio. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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