Accident closes U.S. Route 224 at Interstate 77 for 3 hours Tuesday night

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09WRU5UUlkgVFdQLjogVGhlIGV4aXQgcmFtcCBmcm9tIFUuUy4gUm91dGUgMjI0IGVhc3Qg
dG8gSW50ZXJzdGF0ZSA3NyBzb3V0aCB3YXMgY2xvc2VkIGZvciBhYm91dCB0aHJlZSBob3VycyBU
dWVzZGF5IG5pZ2h0IGFmdGVyIGEgb25lLXZlaGljbGUgY3Jhc2guPC9wPjxwPkEgNjgteWVhci1v
bGQgU3ByaW5nZmllbGQgVG93bnNoaXAgbWFuIG9wZXJhdGluZyBhIDIwMDUgQnVpY2sgZHJvdmUg
b2ZmIHRoZSBzaWRlIG9mIHRoZSByb2FkIGF0IDggcC5tLiwgc3RydWNrIGEgZ3VhcmRyYWlsIGFu
ZCBvdmVydHVybmVkLCB0cmFwcGluZyBoaW0gaW5zaWRlLCB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBTaGVy
aWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBtYW4sIHdobyB3YXMgbm90IGlkZW50
aWZpZWQgYnkgbmFtZSwgd2FzIGV4dHJpY2F0ZWQgYW5kIHRha2VuIHRvIFN1bW1hIEFrcm9uIENp
dHkgSG9zcGl0YWwgd2l0aCBzZXJpb3VzIGluanVyaWVzLjwvcD48cD5BbGNvaG9sIGFwcGVhcnMg
dG8gYmUgYSBmYWN0b3IgaW4gdGhlIGFjY2lkZW50IGFuZCB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBpcyBj
b250aW51aW5nLCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.