All CATEGORIES
☰ Menu

Actress Octavia Spencer’s speech at Kent State to cost more than $100,000

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 26, 2017 - 11:59 AM | Updated: April 27, 2017 - 07:37 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Academy Award-winning actress and author Octavia Spencer will be be the keynote speaker for the first Kent State University-wide Commencement ceremony on May 13 in Dix Stadium.

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

stacks22cut-2
Bob Dyer: B.F. Goodrich smokestack bricks will likely be sold

A little of this, a lot of that …

kneading27web
LeBron says Reebok head offered a $10 million endorsement deal while he was still a student at Akron’s St. V-M
xtreme27cut_05
Ninjas descend on Hinckley gym with ‘American Ninja Warrior’ coming to Cleveland
xtreme27cover
Gym in Hinckley channels inner ninja warrior in young and old
rockhall04cut
Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony set for April 14, 2018, in Cleveland
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next