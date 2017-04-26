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Actress Octavia Spencer’s speech at Kent State to cost more than $100,000

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 26, 2017 - 11:59 AM
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Academy Award-winning actress and author Octavia Spencer will be be the keynote speaker for the first Kent State University-wide Commencement ceremony on May 13 in Dix Stadium.

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