Actress Octavia Spencer’s speech at Kent State to cost more than $100,000

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk1vcmUgZGV0YWlsczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExf
Qm9keVR4dC0tPjxwPlRvIHJlYWQgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5JiM4MjE3O3MgY29udHJh
Y3Qgd2l0aCBhY3RyZXNzIE9jdGF2aWEgU3BlbmNlciwgZ28gdG8gT2hpby5jb20uPC9wPg==
PHA+T2N0YXZpYSBTcGVuY2VyIGlzbiYjODIxNzt0IGNvbWluZyBjaGVhcC48L3A+PHA+VGhlIEFj
YWRlbXkgQXdhcmQtd2lubmluZyBhY3RyZXNzIHdobyB3aWxsIGRlbGl2ZXIgdGhlIGNvbW1lbmNl
bWVudCBhZGRyZXNzIGF0IEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBvbiBNYXkgMTMgd2lsbCBiZSBw
YWlkICQxMDAsMDAwLjwvcD48cD5UaGUgdW5pdmVyc2l0eSBhbHNvIHdpbGwgcGljayB1cCB0aGUg
dGFiIGZvciBmaXJzdC1jbGFzcyBhaXJmYXJlIGZvciB0d28sIGZpcnN0LWNsYXNzIGdyb3VuZCB0
cmFuc3BvcnRhdGlvbiwgZmlyc3QtY2xhc3MgaG90ZWwgYWNjb21tb2RhdGlvbnMgYW5kIG1lYWxz
LjwvcD48cD5UaGUgc3BlYWtpbmcgZmVlIGFuZCBvdGhlciBleHBlbnNlcyB3aWxsIGJlIHBhaWQg
Zm9yIGJ5IGRvbm9ycyBhbmQgdGhlIEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBGb3VuZGF0aW9uLCB0
aGUgdW5pdmVyc2l0eSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgc3BlYWtpbmcgY29udHJhY3QsIHByb3ZpZGVk
IHRvIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCwgbm90ZXMgdGhhdCBTcGVuY2VyLCB3aG8gd29uIGFuIE9z
Y2FyIGZvciBiZXN0IHN1cHBvcnRpbmcgYWN0cmVzcyBpbiAyMDEyIGZvciBUaGUgSGVscCBhbmQg
d2FzIG5vbWluYXRlZCBpbiB0aGUgc2FtZSBjYXRlZ29yeSB0aGlzIHllYXIgZm9yIEhpZGRlbiBG
aWd1cmVzLCB3aWxsIHBvc2UgZm9yIHBob3RvcyB3aXRoIDI1IHRvIDMwIFZJUHMgYmVmb3JlIHRo
ZSBjZXJlbW9ueS48L3A+PHA+SW4gYWxsLCBoZXIgc2NoZWR1bGUgb24gY2FtcHVzIGNvdmVycyB0
aHJlZSBob3Vycy48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZmlyc3QgeWVhciB0aGF0IEtlbnQgU3Rh
dGUgd2lsbCBob3N0IGEgdW5pdmVyc2l0eS13aWRlIGdyYWR1YXRpb24gY2VyZW1vbnkgYW5kIHRo
ZSBmaXJzdCB5ZWFyIGl0JiM4MjE3O3MgcGF5aW5nIGEgZ3JhZHVhdGlvbiBzcGVha2VyLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7Rm9yIHRoZXNlIGNlcmVtb25pZXMsIGl0IGlzIGNvbW1vbiB0byBicmluZyBpbiBu
YXRpb25hbGx5LXJlY29nbml6ZWQgc3BlYWtlcnMgd2l0aCBhIHBvd2VyZnVsIG1lc3NhZ2UgdGhh
dCB3aWxsIGxhc3QgbG9uZyBhZnRlciB0aGUgY2VyZW1vbnkgY29uY2x1ZGVzLCYjODIyMTsgS2Vu
dCBTdGF0ZSBzcG9rZXNtYW4gRXJpYyBNYW5zZmllbGQgc2FpZC4gJiM4MjIwO09jdGF2aWEgU3Bl
bmNlciYjODIxNztzIHBlcnNvbmFsIGpvdXJuZXkgYXMgb25lIG9mIHNldmVuIGNoaWxkcmVuIHdo
b3NlIG1vdGhlciB3YXMgYSBtYWlkIGluIEFsYWJhbWEsIHRvIGF0dGVuZCBhbmQgZ3JhZHVhdGUg
ZnJvbSBjb2xsZWdlIHdpbGwgcmVzb25hdGUgd2l0aCBvdXIgZ3JhZHVhdGVzIGFzIHRoZXkgdGhl
bXNlbHZlcyBhY2NlcHQgdGhlIGNoYWxsZW5nZXMgYW5kIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgdGhhdCBhd2Fp
dCB0aGVtIGZvbGxvd2luZyBncmFkdWF0aW9uLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGtub3cgc2hlIHdp
bGwgaW5zcGlyZSB0aGUgYXVkaWVuY2Ugd2l0aCBhIG1lc3NhZ2UgdGhhdCBlbmNvdXJhZ2VzIGVh
Y2ggZ3JhZHVhdGUgdG8gYmUgdGhlaXIgYXV0aGVudGljIHNlbHZlcyBhcyB0aGV5IHNldCBvdXQg
dG8gY2hhbmdlIHRoZSB3b3JsZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIGFkZGVkIHRoYXQgdGhlIHNjaG9v
bCBoYXMgcmVjZWl2ZWQgcG9zaXRpdmUgZmVlZGJhY2sgYWJvdXQgaGVyIHZpc2l0IGFuZCBoYXNu
JiM4MjE3O3QgcmVjZWl2ZWQgYW55IGNvbXBsYWludHMgYWJvdXQgdGhlIHNwZWFraW5nIGZlZS48
L3A+PHA+VGhlIEFtZXJpY2FuIFByb2dyYW0gQnVyZWF1LCB3aGljaCBhcnJhbmdlZCB0aGUgc3Bl
YWtpbmcgZW5nYWdlbWVudCBmb3IgU3BlbmNlciwgZGlkIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSByZXR1cm4g
YSBjYWxsIHNlZWtpbmcgY29tbWVudC4gPC9wPjxwPlRoZSBOZXd0b24sIE1hc3MuLCBjb21wYW55
IHJlcHJlc2VudHMgc3BlYWtlcnMgcmFuZ2luZyBmcm9tIGFjdG9yIEplZmZyZXkgVGFtYm9yIHRv
IE5CQSBsZWdlbmQgS2FyZWVtIEFiZHVsLUphYmJhciB0byBOYXRpb25hbCBBc3NvY2lhdGlvbiBm
b3IgdGhlIEFkdmFuY2VtZW50IG9mIENvbG9yZWQgUGVvcGxlIFByZXNpZGVudCBhbmQgQ0VPIENv
cm5lbGwgV2lsbGlhbSBCcm9va3MuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHVudXN1YWwgZm9yIGNl
bGVicml0aWVzIHRvIGNvbW1hbmQgYmlnIGRvbGxhcnMgdG8gc2VydmUgYXMgZ3JhZHVhdGlvbiBz
cGVha2Vycy48L3A+PHA+VGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBhY3RvciBN
YXR0aGV3IE1jQ29uYXVnaGV5IHdhcyBwYWlkICQxNjYsMDAwIGluIDIwMTUgdG8gc3BlYWsgYXQg
dGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgSG91c3Rvbi4gTWVhbndoaWxlLCBLYXRpZSBDb3VyaWMgcHVsbGVk
IGluICQxMTAsMDAwIGZyb20gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgT2tsYWhvbWEgaW4gMjAwNiBhbmQg
VG9uaSBNb3JyaXNvbiB0b29rIGhvbWUgJDMwLDAwMCBmcm9tIFJ1dGdlcnMgVW5pdmVyc2l0eSBp
biAyMDExLCB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IHJlcG9ydGVkLjwvcD48cD5UaGUgVW5pdmVyc2l0
eSBvZiBBa3JvbiB0cmFkaXRpb25hbGx5IGhhcyBub3QgcGFpZCBmb3IgYW4gb3V0c2lkZSBzcGVh
a2VyLCB3aXRoIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgZGVsaXZlcmluZyB0aGUgYWRkcmVzcy4gUHJlc2lkZW50
IE1hdHRoZXcgV2lsc29uIHdpbGwgc2VydmUgYXMgdGhlIGNvbW1lbmNlbWVudCBzcGVha2VyIHRo
aXMgeWVhciBhdCBVQSYjODIxNztzIHNpeCBncmFkdWF0aW9uIGNlcmVtb25pZXMgc2V0IE1heSAx
Mi0xNC48L3A+PHA+UmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkgb3Ig
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcm1vbnJpY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0
O2FybW9ucmlja0FCSiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.