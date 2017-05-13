All CATEGORIES
☰ Menu

Higher education

Actress Octavia Spencer tells Kent State graduates: ‘Understand each other’

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 13, 2017 - 06:28 PM | Updated: May 15, 2017 - 03:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Academy Award winning actress and keynote speaker Octavia Spencer speaks to Kent State's class of 2017 Saturday at Dix Stadium in Kent. Kent State hosted its first combined graduation with all campuses at the same commencement. The graduation featured Academy Award winning actress Octavia Spencer. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

boggs17cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

Angela Boggs, soaked in gallons of kerosene, feared she was going to die.

dope17web
Six individuals, companies seeking to grow medical marijuana in Akron
clothing17cut_03
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday
Hacker group that leaked NSA spy tools likely includes a U.S. intelligence insider, experts say
weblarose_1
Sen. Frank LaRose to run for Ohio secretary of state
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next