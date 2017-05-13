All CATEGORIES
☰ Menu

Higher education

Actress Octavia Spencer tells Kent State graduates: ‘Understand each other’

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 13, 2017 - 06:28 PM | Updated: May 15, 2017 - 03:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Academy Award winning actress and keynote speaker Octavia Spencer speaks to Kent State's class of 2017 Saturday at Dix Stadium in Kent. Kent State hosted its first combined graduation with all campuses at the same commencement. The graduation featured Academy Award winning actress Octavia Spencer. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

coach18cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Coach House Theatre expected to shut down due to financial struggles of Akron Woman’s City Club

Coach House Theatre is closing after a 90-year run.

ellet18_01
Gunshots at Ellet park send parents, kids running for cover Tuesday night
Bob Dyer: Unless you hate your kids, do this
trump18cut_09
Special counsel named to probe Trump-Russia ties
facemire18cut_01
Malnourished dogs on the mend after being rescued from owner’s home; Akron woman pleads guilty to animal cruelty
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next