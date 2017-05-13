All CATEGORIES
☰ Menu

Higher education

Actress Octavia Spencer tells Kent State graduates: ‘Understand each other’

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 13, 2017 - 06:28 PM | Updated: May 15, 2017 - 03:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Academy Award winning actress and keynote speaker Octavia Spencer speaks to Kent State's class of 2017 Saturday at Dix Stadium in Kent. Kent State hosted its first combined graduation with all campuses at the same commencement. The graduation featured Academy Award winning actress Octavia Spencer. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

fair18_cover PAUL TOPLE - AKRON BEACON JOURNAL
Fairs and Festivals 2017: Summer slate includes Harry Potter, Duck Derby, Italian treats, twins and Buckeye Brew Fest - 6:45 PM

Kettle popcorn.

dope17web
Six individuals, companies seeking to grow medical marijuana in Akron
boggs17cut_01
Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely
clothing17cut_03
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday
Bob Dyer: Unless you hate your kids, do this - 7:43 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next