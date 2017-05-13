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Higher education

Actress Octavia Spencer tells Kent State graduates: ‘Understand each other’

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 13, 2017 - 06:28 PM | Updated: May 15, 2017 - 03:44 PM
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Academy Award winning actress and keynote speaker Octavia Spencer speaks to Kent State's class of 2017 Saturday at Dix Stadium in Kent. Kent State hosted its first combined graduation with all campuses at the same commencement. The graduation featured Academy Award winning actress Octavia Spencer. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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