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Heroin crisis

Addiction starts young but reaches peak in addicts’ mid-20s and early 30s, experts say

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 5, 2016 - 09:03 PM
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Joe Valenti has been in recovery for more than three years . (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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