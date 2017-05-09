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Opioid crisis

ADM Board shows documentary about opiate addiction to spark discussion

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 9, 2017 - 07:49 PM | Updated: May 10, 2017 - 07:55 AM
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Lisa Brusso of Hartville listens to musician Matt Butler of New York play before the showing of the documentary film "Generation Found" at the Akron Summit Public Library on Tuesday. The The Summit County Opiate Task Force put on the event. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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