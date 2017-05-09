All CATEGORIES
☰ Menu

Opioid crisis

ADM Board shows documentary about opiate addiction to spark discussion

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 9, 2017 - 07:49 PM | Updated: May 10, 2017 - 07:55 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Lisa Brusso of Hartville listens to musician Matt Butler of New York play before the showing of the documentary film "Generation Found" at the Akron Summit Public Library on Tuesday. The The Summit County Opiate Task Force put on the event. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

tikes12_06 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Thanks to LeBron James, Akron students see Little Tikes factory in Hudson not just kids’ play

By a show of hands, who has either owned or purchased a Little Tikes product?

midock12cut_01
Jim Midock’s heart-transplant hopes: Former WNIR newsman waits for a life-changing phone call
artcart12cut_2
Akron elementary students share artwork with Summa Akron City patients
trump12cut_0
Trump’s account changes: He was going to fire FBI director even without recommendation
vote12cut_01
Trump launches commission to investigate voter fraud
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next