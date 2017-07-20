All CATEGORIES
☰ Menu

All-American race

Adults take driver’s seat and steer Soap Box Derby cars during parents race

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 20, 2017 - 05:56 PM | Updated: July 21, 2017 - 07:39 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nick Aemisegeo of Lake Hiawatha, New Jersey, adjusts the helmet strap on his wife Gail Aemisegeo as she prepares to go down the hill for the first heat of the Parents Race for the All-American Soap Box Derby at Derby Downs Thursday in Akron. Their son is Local Stock Champ Ryan Aemisegeo, 11. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

culp23_web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them

Lydia Culp’s web of broken promises stretched across the country.

Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’
williamson22cut
Update: Sheriff’s deputy arrested in sexual assault pleads not guilty; incident happened outside gentleman’s club
derby22cut
Soap Box Derby Hall of Famers look back on car design that ‘saved the derby’
spicer22cut_1
Spicer abruptly resigns: Big shake-up for Trump press shop
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next