All CATEGORIES
☰ Menu

All-American race

Adults take driver’s seat and steer Soap Box Derby cars during parents race

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 20, 2017 - 05:56 PM | Updated: July 20, 2017 - 08:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nick Aemisegeo of Lake Hiawatha, New Jersey, adjusts the helmet strap on his wife Gail Aemisegeo as she prepares to go down the hill for the first heat of the Parents Race for the All-American Soap Box Derby at Derby Downs Thursday in Akron. Their son is Local Stock Champ Ryan Aemisegeo, 11. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ohpipeline21cut_2 Tony Dejak - AP
Pipeline company in more trouble - 9:20 PM

NEW WASHINGTON, OHIO: The company that developed the Dakota Access oil pipeline is entangled in another fight, this time in Ohio where work on its multi-state natural gas pipeline has wrecked wetlands, flooded farm fields and flattened a 170-year-old farmhouse.

devorun21cut_01
First 5KDevo will draw fans from all over to downtown Akron - 8:19 PM
derby21cut_01
Adults take driver’s seat and steer Soap Box Derby cars during parents race
regula21cut_1
Longtime Congressman Regula dies at 92
reece20web
Boyfriend of Northfield woman serving prison time for scam avoids prison; Kenneth Reece sentenced to probation, ordered to pay restitution
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next