All CATEGORIES
☰ Menu

All-American race

Adults take driver’s seat and steer Soap Box Derby cars during parents race

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 20, 2017 - 05:56 PM | Updated: July 21, 2017 - 07:39 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nick Aemisegeo of Lake Hiawatha, New Jersey, adjusts the helmet strap on his wife Gail Aemisegeo as she prepares to go down the hill for the first heat of the Parents Race for the All-American Soap Box Derby at Derby Downs Thursday in Akron. Their son is Local Stock Champ Ryan Aemisegeo, 11. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Actor John Heard is dead at 72; played father in `Home Alone’ movies - 12:28 PM

Actor John Heard, best known for playing the father in the Home Alone movie series, has died. He was 72.

New rooftop patio offers a different view of Barberton downtown
Akron seek brothers who allegedly fired shots at man - 11:50 AM
culp23_web
Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them
Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next