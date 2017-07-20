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All-American race

Adults take driver’s seat and steer Soap Box Derby cars during parents race

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 20, 2017 - 05:56 PM | Updated: July 20, 2017 - 08:05 PM
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Nick Aemisegeo of Lake Hiawatha, New Jersey, adjusts the helmet strap on his wife Gail Aemisegeo as she prepares to go down the hill for the first heat of the Parents Race for the All-American Soap Box Derby at Derby Downs Thursday in Akron. Their son is Local Stock Champ Ryan Aemisegeo, 11. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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