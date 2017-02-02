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Faces of Akron’s refugees

Afghan refugee recalls days when “America had our back”

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 2, 2017 - 10:16 PM | Updated: February 4, 2017 - 08:46 AM
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Former Afghani interpreter for the U.S. military, Jawid Ahmadzai, 27, is now a case manager for the International Institute in Akron. Ahmadzai is holding a print of the Afghanistan flag. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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