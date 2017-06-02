All CATEGORIES
☰ Menu

Community

After 10 weeks, new Akron Marathon Race Series hopefuls share their progress

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 2, 2017 - 07:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Paddy Cormany (left) and her friend Jim Thomas walk along a path during the first training session of the Blue Line Beginners at Boettler and Southgate Parks, May 20 in Green. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

newday30cut_04 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Summit court program aims to help people with serious mental problems; New Day Court being held up as model

One woman in a new Summit County court program thought she was being sexually assaulted by people who entered her apartment each night through her television.

goodnews05_web
Good News — June 5: Munroe Falls man winner of national parks contest; Akron YMCA volunteers honored; St. Sebastian stock market team wins
selfie01
Smile, Cavs and Indians fans, you’re on the scoreboard, and you don’t have to take a picture to capture the moment - 9:22 AM
vietnurse04cut_03
Friends recall only nurse killed by hostile fire in Vietnam
Florida_Shooting_13185.jpg-f2a01
Disgruntled ex-worker in Florida killed 5, then himself - 11:15 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next