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After 10 weeks, new Akron Marathon Race Series hopefuls share their progress

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 2, 2017 - 07:58 PM
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Paddy Cormany (left) and her friend Jim Thomas walk along a path during the first training session of the Blue Line Beginners at Boettler and Southgate Parks, May 20 in Green. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


 

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