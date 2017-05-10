Akron 1-year-old found safe, police still searching for his father, who they say kidnapped him early Wednesday

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGdyYW5kbW90aGVyIG9mIGFuIEFrcm9uIDEteWVhci1vbGQgdGFrZW4gZHVyaW5nIGEg
ZG9tZXN0aWMgZGlzcHV0ZSBlYXJseSBXZWRuZXNkYXkgZ3JlZXRlZCByZXBvcnRlcnMgb24gdGhl
IGxhd24gaW4gZnJvbnQgb2YgaGVyIGRhdWdodGVyJiM4MjE3O3MgYXBhcnRtZW50IGNvbXBsZXgg
YWJvdXQgNyBhLm0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBqdXN0IHdhbnQgaGltIHRvIGJyaW5nIHRoZSBi
YWJ5IGhvbWUsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBpdCwmIzgyMjE7IHRoZSB3b21hbiBzYWlkIGR1cmluZyBh
IGJyaWVmIGludGVydmlldyB3aXRoIGxvY2FsIHRlbGV2aXNpb24gc3RhdGlvbnMgYWZ0ZXIgYW4g
QW1iZXIgQWxlcnQgd2FzIGlzc3VlZCBmb3IgRGFycml1cyBIZWFyZCBKci4gQSBzaG9ydCB0aW1l
IGxhdGVyLCB0aGUgdG9kZGxlciB3YXMgZm91bmQgc2FmZSBpbiBLZW5tb3JlLiBQb2xpY2Ugc2Fp
ZCBEYXJyaXVzIEhlYXJkIFNyLiwgMjcsIGRyb3BwZWQgb2ZmIGhpcyBzb24gYXQgaGlzIHBhcmVu
dHMmIzgyMTc7IGhvdXNlIGFuZCBmbGVkLiBIZWFyZCBmYWNlcyBjaGFyZ2VzIG9mIGFnZ3JhdmF0
ZWQgYnVyZ2xhcnksIGtpZG5hcHBpbmcgYW5kIGRvbWVzdGljIHZpb2xlbmNlLCBwb2xpY2Ugc2Fp
ZC4gPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdW5jbGVhciB3aGF0IGxlZCB1cCB0byBIZWFyZCByZXBvcnRl
ZGx5IHRha2luZyBoaXMgc29uLjwvcD48cD5EdXJpbmcgdGhlIGludGVydmlldyBlYXJseSBXZWRu
ZXNkYXksIHRoZSB3b21hbiB3aG8gaWRlbnRpZmllZCBoZXJzZWxmIGFzIHRoZSBtaXNzaW5nIGJv
eSYjODIxNztzIGdyYW5kbW90aGVyIHNhaWQgSGVhcmQgYW5kIGhlciBkYXVnaHRlciBoYWQgYXJn
dWVkIGF0IGhlciBkYXVnaHRlciYjODIxNztzIENhbGxpcyBPdmFsIGFwYXJ0bWVudCBqdXN0IHNv
dXRod2VzdCBvZiBkb3dudG93biBBa3JvbiBhYm91dCAxIGEubS4uIEhlYXJkIGxlZnQgdGhlIGFw
YXJ0bWVudCwgYnV0IHJldHVybmVkLiA8L3A+PHA+SGUgaXMgYWNjdXNlZCBvZiBraWNraW5nIGRv
d24gdGhlIGZyb250IGRvb3IgYWJvdXQgNDozMCBhLm0uLCBwdW5jaGluZyBoaXMgc29uJiM4MjE3
O3MgbW90aGVyIGluIHRoZSBiYWNrIG9mIHRoZSBoZWFkIGFuZCB0YWtpbmcgdGhlIGNoaWxkLjwv
cD48cD5Qb2xpY2Ugc2FpZCB0aGUgZWxkZXIgSGVhcmQmIzgyMTc7cyBsYXN0IGtub3duIGFkZHJl
c3Mgd2FzIG9uIFVobGVyIFN0cmVldCBpbiBOb3J0aCBIaWxsLiAgSGUgd2FzIGxhc3Qgc2VlbiBk
cml2aW5nIGEgc2lsdmVyIENoZXZ5IFNvbmljIHdpdGggYSBUZXhhcyBsaWNlbnNlIHBsYXRlLiBU
aGUgY2FyIGFwcGVhcnMgdG8gYmUgYSByZW50YWwsIHBvbGljZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+QW55b25l
IHdpdGggaW5mb3JtYXRpb24gb24gRGFycml1cyBIZWFyZCYjODIxNztzIHdoZXJlYWJvdXRzIGlz
IGVuY291cmFnZWQgdG8gY2FsbCB0aGUgQWtyb24gUG9saWNlIERlcGFydG1lbnQgRGV0ZWN0aXZl
IEJ1cmVhdSBhdCAzMzAtMzc1LTI0OTA7IHRoZSBVLlMuIE1hcnNoYWxzIFNlcnZpY2UgYXQgMS04
NjYtNC1XQU5URUQ7IG9yIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IENyaW1lc3RvcHBlcnMgSW5jLiBhdCAz
MzAtNDM0LUNPUFMuICBZb3UgY2FuIGFsc28gdGV4dCBUSVBTQ08gd2l0aCB5b3VyIHRpcHMgdG8g
Mjc0NjM3IChDcmltZXMpLiBDYWxsZXJzIGNhbiByZW1haW4gYW5vbnltb3VzLjwvcD4=