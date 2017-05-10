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Akron 1-year-old found safe, police still searching for his father, who they say kidnapped him early Wednesday

Beacon Journal staff report

Published: May 10, 2017 - 07:29 AM | Updated: May 10, 2017 - 01:54 PM
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An Amber Alert was issued early Wednesday for Darius Heard Jr. , 1, who police said was taken by his non-custodial father Darius Heard, 27. (Photo from National Center for Missing & Exploited Children)

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