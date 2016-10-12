Akron adds lounge chairs, cafe seating and sidewalk games downtown

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VG8ga2lsbCBhIGxpdHRsZSB0aW1lIHdoaWxlIHZpc2l0aW5nIGRvd250b3duIEFrcm9uLCBm
cmllbmRzIEFtYmVyIExhbXAgYW5kIEN1bGxlbiBNY0VhbmVuZXkgaG9wcGVkIGludG8gb25lIG9m
IHRoZSBuZXcgaGFuZ2luZyBjaGFpc2UgbG91bmdlIGNoYWlycyBzZXQgdXAgV2VkbmVzZGF5IGFs
b25nIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0LjwvcD48cD5UaGV5IHdlcmUgc2hvY2tlZCBhdCBob3cgY29t
Zm9ydGFibGUgdGhlIGhhbW1vY2tzIGFyZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgZmFudGFzdGlj
LCYjODIyMTsgIExhbXAsIDM2LCBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgbmVlZCBvbmUgb2YgdGhl
c2UgdGhpbmdzIGluIG91ciBob3VzZSwmIzgyMjE7IE1jRWFuZW5leSwgMzAsIGFkZGVkLjwvcD48
cD5UaGUgRG93bnRvd24gQWtyb24gUGFydG5lcnNoaXAsIHdpdGggdGhlIHN1cHBvcnQgb2YgR2Vo
bCBTdHVkaW8gYW5kIHRoZSBBa3JvbiBvZmZpY2Ugb2YgdGhlIEpvaG4gUy4gYW5kIEphbWVzIEwu
IEtuaWdodCBGb3VuZGF0aW9uLCBwdXQgdXAgdGhlIGxvdW5nZSBjaGFpcnMgYXMgcGFydCBvZiBp
dHMgb25nb2luZyBlZmZvcnQgdG8gcHJvbW90ZSBlY29ub21pYyBhbmQgc29jaWFsIGFjdGl2aXR5
IGluIHRoZSBjZW50ZXIgY2l0eS48L3A+PHA+VGhlIG92ZXJhbGwgZ29hbCBpcyB0byBicmluZyBt
b3JlIHBlb3BsZSBkb3dudG93bi48L3A+PHA+SW4gYWRkaXRpb24gdG8gdGhlIGhhbmdpbmcgY2hh
aXJzICYjODIxMjsgY29tcGxldGUgd2l0aCB1bWJyZWxsYXMgdG8gcHJvdGVjdCBmcm9tIHRoZSBz
dW4gJiM4MjEyOyB0aGVyZSB3YXMgYSAxMC1mb290IGluZmxhdGFibGUgbWFyYmxlIGZvciByb2xs
aW5nLCBhbiBvdmVyLXNpemVkIGNoZXNzIHNldCwgY2hlY2tlcnMsIG5lb24gZ3JlZW4gQ29tZnkg
Q2hhaXJzLCBjb3JuaG9sZSwgY2FmZSB0YWJsZXMgd2l0aCBmcmVzaCBmbG93ZXJzLCB0YWJsZSB0
ZW5uaXMgYW5kIGFuIEFrcm9uIENvZmZlZSBSb2FzdGVycyBwb3AtdXAgc2hvcCBzZXQgdXAgYWxv
bmcgdGhlIHN0cmVldCBiZXR3ZWVuIENhbmFsIFBhcmsgYW5kIHRoZSBBa3Jvbi1TdW1taXQgQ291
bnR5IFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5LjwvcD48cD5UaGUgYWN0aXZpdGllcyBiZWdhbiBXZWRuZXNkYXkg
YW5kIHdpbGwgY29udGludWUgdGhyb3VnaCA4IHAubS4gU2F0dXJkYXkuIDwvcD48cD5BIHBvcC11
cCBldmVuaW5nIGJlZXIgZ2FyZGVuIGFsc28gaXMgcGxhbm5lZCBmcm9tIDQgdG8gNyBwLm0uIEZy
aWRheSwgYWxvbmcgd2l0aCB0aGUgb3V0ZG9vciBzaG93aW5nIG9mIHRoZSBtb3ZpZSBIb2N1cyBQ
b2N1cyBhdCA3IHAubS4gRnJpZGF5LjwvcD48cD5TdXppZSBHcmFoYW0sIHByZXNpZGVudCBhbmQg
Y2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mZmljZXIgb2YgdGhlIERvd250b3duIEFrcm9uIFBhcnRuZXJzaGlw
LCBzYWlkIHRoZSB0ZW1wb3JhcnkgZ2FtZXMgYW5kIHNlYXRpbmcgYXJlIHBhcnQgb2YgYSBsb3ct
Y29zdCBleHBlcmltZW50IHRvIHNlZSB3aGF0IHRyaWdnZXJzIG1vcmUgcGVvcGxlIHRvIGVuam95
IGRvd250b3duLjwvcD48cD5JZiBhbnkgb2YgdGhlbSBwcm92ZSBzdWNjZXNzZnVsLCB0aGUgY2l0
eSBjYW4gY29uc2lkZXIgYWRkaW5nIHRoZW0gcGVybWFuZW50bHksIHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5U
aGUgZ2FtZXMsIHBvcC11cCBzaG9wcyBhbmQgc2VhdGluZyBpZGVhcyBjYW1lIG91dCBvZiBhIHdv
cmtzaG9wIGxlZCBieSBHZWhsIGFuZCBhdHRlbmRlZCBieSBnb3Zlcm5tZW50LCBidXNpbmVzcyBh
bmQgbm9ucHJvZml0IGxlYWRlcnMuPC9wPjxwPkJ1dCBEb3dudG93biBBa3JvbiBQYXJ0bmVyc2hp
cCBhbHNvIHdhbnRzIHRvIGhlYXIgZmVlZGJhY2sgZnJvbSB0aGUgcHVibGljLjwvcD48cD5JdCBo
YXMgcG9zdGVyIGJvYXJkcyBzZXQgdXAgYWxvbmcgdGhlIHN0cmVldCBhc2tpbmc6ICYjODIyMDtX
aGF0IGVsc2Ugd291bGQgeW91IGxpa2UgdG8gc2VlIG9uIE1haW4gU3RyZWV0PyYjODIyMTsgUGVv
cGxlIGNhbiB3cml0ZSBkb3duIHRoZWlyIGFuc3dlcnMuPC9wPjxwPkFzIG9mIFdlZG5lc2RheSBh
ZnRlcm5vb24sIHRoZSBhbnN3ZXIgaW5jbHVkZWQgYSBwbGF5Z3JvdW5kLCB6aXBsaW5lIGZyb20g
UXVha2VyIFN0YXRpb24gdG8gTG9jayAzLCBtb3JlIHBsYWNlcyB0byBlYXQgYW5kIGtub2NraW5n
IGRvd24gdGhlIE1heWZsb3dlciBidWlsZGluZy48L3A+PHA+QW5uaWUgUGhpbGxpcHMsIDMxLCBv
ZiBBa3JvbiBlbnRodXNpYXN0aWNhbGx5IHdyb3RlIGRvd24gc2V2ZXJhbCBwb3NzaWJpbGl0aWVz
LCBpbmNsdWRpbmcgYSB0cmFtcG9saW5lIHBhcmssIGhhdW50ZWQgaG91c2UsIHNrYXRlIHBhcmsg
YW5kIHdhdGVyIHBhcmsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRyeWluZyB0byBnZXQgcGVvcGxl
IGludG8gdGhlIGNpdHkgaXMgYSBnb29kIHRoaW5nLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuIDwvcD48cD5G
b3IgbW9yZSBkZXRhaWxzLCBnbyB0bzogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5kb3dudG93bmFrcm9u
L1JDQyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5kb3dudG93bmFrcm9uL1JDQzwvYT4uPC9wPjxwPlJp
Y2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkom
bmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.