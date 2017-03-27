All CATEGORIES
☰ Menu

First responders

Akron administrators will buy software to track behavior of police, fire and first responders

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 27, 2017 - 08:22 PM | Updated: March 28, 2017 - 07:29 AM

MORE IN NEWS

drugcourt25_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron drug court program extended to Stow defendants

Akron is expanding the reach of its drug court to include those charged with drug-related offenses in Stow Municipal Court.

ruhlin26_mug
Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges
lifeclass25cut_01
Stow judge creates program that uses inspiration to turn around offenders
Bob Dyer: Rechecking TSA PreCheck
Akron administrators will buy software to track behavior of police, fire and first responders
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next