All CATEGORIES
☰ Menu

Security

Akron-area churches taking steps to heighten security; event being offered to teach faith leaders more about reacting in a crisis

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 16, 2017 - 11:02 PM | Updated: July 17, 2017 - 05:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Barb Waress of Akron (top) looks on as Akron Police Captain David Laughlin (right) gives Blake Chapman (left rear) and Katarina Mealey (left front) sticker badges before the service at The Chapel in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

taylor18_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Attorneys for 19-year-old Akron man on trial for murder say someone else shot his friend; prosecutors say he did

As Javon Knaff rode in an ambulance after being shot three times last May, emergency personnel asked who shot him.

derby18cut_01
Parade and opening ceremonies kick off All-American Soap Box Derby race week
jobs18_02
Program gives summer work to kids with disabilities; city of Stow among the employers
clemency10cut
3 condemned Ohio inmates, including Akron killer Ronald Phillips, ask high court to delay executions - 10:01 AM
Cincinnati Zoo’s newborn rhino named Kendi, ’the loved one’ - 9:40 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next