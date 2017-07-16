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Security

Akron-area churches taking steps to heighten security; event being offered to teach faith leaders more about reacting in a crisis

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 16, 2017 - 11:02 PM
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Barb Waress of Akron (top) looks on as Akron Police Captain David Laughlin (right) gives Blake Chapman (left rear) and Katarina Mealey (left front) sticker badges before the service at The Chapel in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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