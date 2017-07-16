All CATEGORIES
☰ Menu

Security

Akron-area churches taking steps to heighten security; event being offered to teach faith leaders more about reacting in a crisis

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 16, 2017 - 11:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Barb Waress of Akron (top) looks on as Akron Police Captain David Laughlin (right) gives Blake Chapman (left rear) and Katarina Mealey (left front) sticker badges before the service at The Chapel in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

security17_04 Jeff Lange
Akron-area churches taking steps to heighten security; event being offered to teach faith leaders more about reacting in a crisis

On any given Sunday, as many as 3,000 faithful attend the two morning services at the Chapel’s Akron campus.

hist17cut_03
Local history: Auto executive John DeLorean cut Chevrolet’s ties with Soap Box Derby in 1972 and expected it to fail
gears17cut_01
Switching Gears conference in Barberton July 26 will promote bikes
goodnews17_garden
Good News — July 17
landau17
Oscar-winning actor Martin Landau dies at 89
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next