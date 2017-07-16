Akron-area churches taking steps to heighten security; event being offered to teach faith leaders more about reacting in a crisis

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPklmIHlvdSBnby4uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExf
Qm9keVR4dC0tPjxwPldoYXQ6IEZhaXRoLUJhc2VkIFNlY3VyaXR5IFN1bW1pdCwgYW4gZW1lcmdl
bmN5IHBsYW5uaW5nIHdvcmtzaG9wIGZvciBjaHVyY2ggYW5kIG5vbnByb2ZpdCBsZWFkZXJzLjwv
cD48cD5XaGVuOiA4OjMwIGEubS4gdG8gbm9vbiBKdWx5IDI0LiA8L3A+PHA+V2hlcmU6IFRoaXJk
IGZsb29yIGJhbGxyb29tLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgU3R1ZGVudCBVbmlv
biwgMzAzIENhcnJvbGwgU3QuPC9wPjxwPkNvc3Q6IEZyZWUuIFNlYXRpbmcgaXMgbGltaXRlZC4g
UmVnaXN0cmF0aW9uIHJlcXVpcmVkLjwvcD48cD5SZWdpc3RyYXRpb246IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly9odHRwczovL2ZhaXRoLWJhc2Vkc2VjdXJpdHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL2Zh
aXRoLWJhc2Vkc2VjdXJpdHk8L2E+IGNvbmZlcmVuY2Vha3Jvbi5ldmVudGJyaXRlLmNvbS4gRGVh
ZGxpbmUgaXMgU3VuZGF5LjwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbjogQ2FsbCAyMTYtMzIx
LTc3NzQgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZhbm51Y2NpQGNyaXNpc2NvbW11bmljYXRp
b25zLmNvbSI+dmFubnVjY2lAY3Jpc2lzY29tbXVuaWNhdGlvbnMuY29tPC9hPi48L3A+
PHA+T24gYW55IGdpdmVuIFN1bmRheSwgYXMgbWFueSBhcyAzLDAwMCBmYWl0aGZ1bCBhdHRlbmQg
dGhlIHR3byBtb3JuaW5nIHNlcnZpY2VzIGF0IHRoZSBDaGFwZWwmIzgyMTc7cyBBa3JvbiBjYW1w
dXMuPC9wPjxwPlNpeCBvZmYtZHV0eSwgdW5pZm9ybWVkIEFrcm9uIG9mZmljZXJzIGFyZSBvbiBo
YW5kIHRvIGRpcmVjdCB0cmFmZmljIGFuZCBtaW5nbGUgd2l0aCB0aGUgcGFyaXNoaW9uZXJzLjwv
cD48cD5BbmQsIHNlYXRlZCBhbW9uZyB0aGUgY2h1cmNoZ29lcnMgYXJlIHNldmVyYWwgZG9jdG9y
cyBhbmQgbnVyc2VzIGNhcnJ5aW5nIHJhZGlvcyBhbmQgcmVhZHkgdG8gYW5zd2VyIHRoZSBjYWxs
IGlmIGEgbWVkaWNhbCBwcm9ibGVtIG9yIG90aGVyIGVtZXJnZW5jeSBhcmlzZXMuPC9wPjxwPlRo
ZSBDaGFwZWwmIzgyMTc7cyBzZWN1cml0eSBtZWFzdXJlcyBoYXZlIGJlY29tZSB0aGUgbm9ybSBh
bmQgbm90IHRoZSBleGNlcHRpb24gaW4gYSB3b3JsZCBpbiB3aGljaCBjaHVyY2hlcywgbXVjaCBs
aWtlIHNjaG9vbHMgYW5kIG90aGVyIHB1YmxpYyBlc3RhYmxpc2htZW50cywgaGF2ZSBiZWVuIHRh
cmdldGVkIGluIG1ham9yIGRpc2FzdGVycyBsaWtlIG1hc3Mgc2hvb3RpbmdzIGFuZCBtb3JlIG1p
bm9yIGNyaW1lcyBsaWtlIHRoZWZ0cy48L3A+PHA+VGhlIENoYXBlbCBpcyBhbW9uZyBudW1lcm91
cyBjaHVyY2hlcyBpbiB0aGUgQWtyb24gYXJlYSB0aGF0IHBsYW4gdG8gaGF2ZSByZXByZXNlbnRh
dGl2ZXMgYXR0ZW5kIGFuIGV2ZW50IG5leHQgd2VlayBhaW1lZCBhdCBiZXR0ZXIgaW5mb3JtaW5n
IGZhaXRoLWJhc2VkIGFuZCBub25wcm9maXQgbGVhZGVycyBhYm91dCB0aGUgc2VjdXJpdHkgcmlz
a3MgdGhleSBmYWNlICYjODIxMjsgYW5kIGhvdyB0aGV5IGNhbiBwcmVwYXJlIGZvciBhbmQgcmVz
cG9uZCB0byB0aGVtLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgYSBwbGFjZSB0aGF0IGlzIHdp
ZGUgb3BlbiB0byB0aGUgcHVibGljLCYjODIyMTsgc2FpZCBKaW0gTWl0Y2hlbGwsIHRoZSBDaGFw
ZWwmIzgyMTc7cyBleGVjdXRpdmUgcGFzdG9yLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhbiBhcHByb3By
aWF0ZSBzdGV3YXJkaW5nIG9mIG91ciByZXNwb25zaWJpbGl0eSB0byBkbyBvdXIgYmVzdCB0byB0
YWtlIGNhcmUgb2YgdGhvc2UgR29kIGJyaW5ncyBvdXIgd2F5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TW9yZSB0
aGFuIDkwIHJlcHJlc2VudGF0aXZlcyBvZiBsb2NhbCBjaHVyY2hlcywgbm9ucHJvZml0cyBhbmQg
bG9jYWwgZ292ZXJubWVudHMgaGF2ZSBzbyBmYXIgcmVnaXN0ZXJlZCB0byBhdHRlbmQgdGhlIEZh
aXRoLUJhc2VkIFNlY3VyaXR5IFN1bW1pdCwgd2hpY2ggd2lsbCBiZSBoZWxkIEp1bHkgMjQgYXQg
dGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24uIFRoZSBoYWxmLWRheSBldmVudCBpcyBmcmVlLCB0aG91
Z2ggcmVnaXN0cmF0aW9uIGlzIHJlcXVpcmVkLjwvcD48cD5IZW5uZXMgQ29tbXVuaWNhdGlvbnMs
IGEgQ2xldmVsYW5kLWJhc2VkIGNyaXNpcyBjb21tdW5pY2F0aW9ucyBmaXJtIHdpdGggYW4gQWty
b24gb2ZmaWNlLCBpcyBvcmdhbml6aW5nIHRoZSBldmVudC4gVGhlIGZpcm0gaGFzIHByZXZpb3Vz
bHkgc3BvbnNvcmVkIHNlbWluYXJzIGZvciBmaXJzdCByZXNwb25kZXJzIGluIE5vcnRoZWFzdCBP
aGlvLCBpbmNsdWRpbmcgb25lIGJlZm9yZSB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBOYXRpb25hbCBDb252ZW50
aW9uIGluIENsZXZlbGFuZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgc2F3IGEgbmVlZCwgcGFydGljdWxhcmx5
IGZvciBmYWl0aC1iYXNlZCBsZWFkZXJzLCYjODIyMTsgc2FpZCBCcnVjZSBIZW5uZXMsIHRoZSBj
b21wYW55JiM4MjE3O3MgbWFuYWdpbmcgcGFydG5lci4gJiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBs
b3QgYWJvdXQgc2VjdXJpdHkgdGhleSBkbyBub3Qga25vdy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlbm5lcywg
d2hvIHdpbGwgYmUgYW1vbmcgdGhlIHNwZWFrZXJzLCB3aWxsIGdpdmUgdGlwcyBmb3IgaG93IGEg
Y2h1cmNoIGNhbiBjcmVhdGUgYSBjcmlzaXMgcGxhbiBhbmQgZ2V0IHRoZSB3b3JkIG91dCB0byBp
dHMgY29uc3RpdHVlbmNpZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgY2FuJiM4MjE3O3QgZGVwZW5kIG9u
IHRoZSBtZWRpYSB0byB0ZWxsIHlvdXIgc3RvcnkgdGhlIHdheSB5b3Ugd2FudCBpdCB0b2xkLCYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBuZWVkIHRvIGdldCB0aGUgcmlnaHQgd29yZHMgb3V0
IHRvIHlvdXIgcGFyaXNoaW9uZXJzLCBjbGllbnRzIGFuZCBwZW9wbGUgd2l0aGluIGEgb25lLW1p
bGUgcmFkaXVzIG9mIHRoZSBidWlsZGluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk90aGVyIHNwZWFrZXJzIHdp
bGwgaW5jbHVkZSByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgb2YgdGhlIEZCSSwgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHks
IEFMSUNFIFRyYWluaW5nIEluc3RpdHV0ZSwgU3VtbWl0IENvdW50eSBFbWVyZ2VuY3kgTWFuYWdl
bWVudCBBZ2VuY3ksIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQm9hcmQgb2YgSGVhbHRoIGFuZCB0aGUgQW1lcmlj
YW4gUmVkIENyb3NzLjwvcD48cD5UaW0gRGltb2ZmLCB0aGUgcHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8gb2Yg
U0FDUyBDb25zdWx0aW5nIGFuZCBJbnZlc3RpZ2F0aXZlIFNlcnZpY2VzIHdobyBpcyBjb25zaWRl
cmVkIGEgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgZXhwZXJ0LCB3aWxsIHNoYXJlIGhpcyB0aG91Z2h0cyBv
biBuZXcgYW5kIGVtZXJnaW5nIHRocmVhdHMgZm9yIGNodXJjaGVzIGFuZCBub25wcm9maXRzLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgc2VlaW5nIG1vcmUgYW5kIG1vcmUgaG91c2VzIG9mIHdv
cnNoaXAgb2YgZGlmZmVyZW50IGZhaXRocyBiZWluZyB0YXJnZXRlZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRGlt
b2ZmLCBhIGZvcm1lciBBa3JvbiBvZmZpY2VyLiAmIzgyMjA7VGhleSBoYXZlIGEgdmVyeSBvcGVu
IGF0bW9zcGhlcmUuIFRoZXkgb2ZmZXIgYWNjZXNzaWJpbGl0eSB0byBnZXQgaW50byBidWlsZGlu
Z3MgYW5kIGV2ZW50cy4gQW5kLCB0aGlzIGhhcyBub3QgdHJhZGl0aW9uYWxseSBiZWVuIGxpbWl0
ZWQgb3Igd2l0aCBhIHN0cm9uZyBzZWN1cml0eSBwcmVzZW5jZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJlc2lk
ZXMgc2VybW9ucywgRGltb2ZmIHNhaWQgbWFueSBjaHVyY2hlcyBhbHNvIHByb3ZpZGUgc3BhY2Ug
Zm9yIEFBIG9yIE5BIG1lZXRpbmdzLCBjb3Vuc2VsaW5nLCBjaGlsZCBjYXJlLCB5b3V0aCBsZWFn
dWVzLCBhbmQgY29tbXVuaXR5IG1lYWxzIGFuZCBvdGhlciBzZXJ2aWNlcyBmb3IgdGhlIG5lZWR5
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgeW91IHN0YXJ0IHRvIHRoaW5rIGFib3V0IGV2ZXJ5dGhpbmcgY2h1
cmNoZXMgZG8gYW5kIHdobyB0aGV5IHNlcnZpY2UsIHRoZSB2YXJpZXR5IG9mIG91dHJlYWNoIGlz
IHVuYmVsaWV2YWJsZSwmIzgyMjE7IERpbW9mZiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCBqdXN0IG1ha2Vz
IHRoZW0gYSBtb3JlIGF0dHJhY3RpdmUgYW5kIGFuIGVhc2lseSBwZW5ldHJhYmxlIHR5cGUgb2Yg
dGFyZ2V0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmVjZW50IGluY2lkZW50cyBhdCBBa3Jvbi1hcmVhIGNodXJj
aGVzIGluY2x1ZGUgYSB3b21hbiBoYXZpbmcgaGVyIHB1cnNlIHNuYXRjaGVkIGF0IFF1ZWVuIG9m
IEhlYXZlbiBDaHVyY2ggaW4gR3JlZW4gYnkgYSBwZXJzb24gd2hvIHVzZWQgaGVyIGNyZWRpdCBj
YXJkcyBmb3IgYSBzaG9wcGluZyBzcHJlZSBhbmQgYSBkaXNwdXRlIGFtb25nIGNodXJjaCBsZWFk
ZXJzIGFuZCBwYXJpc2hpb25lcnMgYXQgTW91bnQgWmlvbiBCYXB0aXN0IENodXJjaCBpbiBBa3Jv
biB0aGF0IHByb21wdGVkIGNhbGxzIHRvIHBvbGljZSwgYSBwYXN0b3IgYmVpbmcgZmlyZWQgYW5k
IGNvdXJ0IGJhdHRsZXMuPC9wPjxwPlRoZSBSZXYuIE1hcmsgRm9yZCwgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVj
dG9yIG9mIHRoZSBMb3ZlIEFrcm9uIE5ldHdvcmssIHNhaWQgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCB0aGlu
ayBsb2NhbCBjaHVyY2ggbGVhZGVycyBhcmUgcGFuaWNraW5nIGFib3V0IHNlY3VyaXR5IGNvbmNl
cm5zLCBidXQgaGUgZG9lcyB0aGluayB0aGV5IGFyZSBiZWNvbWluZyBtb3JlIGF3YXJlIGFib3V0
IHBvdGVudGlhbCBwcm9ibGVtcy4gSGUgc2FpZCBzb21lIGNodXJjaGVzIGhhdmUgcGVvcGxlIHdp
dGggY29uY2VhbGVkIGNhcnJ5IHBlcm1pdHMgYXR0ZW5kIHRoZWlyIHNlcnZpY2VzLCB3aGlsZSBv
dGhlcnMgaGF2ZSBvZmZpY2VycyBpbiB1bmlmb3JtIHRoZXJlLiBIZSBzYWlkIGNodXJjaGVzIHdp
dGhvdXQgc2VjdXJpdHkgc3lzdGVtcyBhcmUgdGhpbmtpbmcgYWJvdXQgZ2V0dGluZyB0aGVtLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IG9mIGEgcGFzdG9yIHdobyBoYXMgdGhlaXIg
aGVhZCBpbiB0aGUgc2FuZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRm9yZCwgd2hvIHBsYW5zIHRvIGF0dGVuZCB0
aGUgc2VjdXJpdHkgc3VtbWl0LjwvcD48cD5NaXRjaGVsbCBhZ3JlZWQgdGhhdCB0aGVyZSBpcyBt
b3JlIG9mIGFuIGF3YXJlbmVzcyBhbW9uZyBjaHVyY2ggbGVhZGVycyB0aGFuIGFuIG92ZXJ3aGVs
bWluZyBjb25jZXJuIGFib3V0IHNlY3VyaXR5LiBUaGUgQ2hhcGVsIHdpbGwgaGF2ZSBmaXZlIHBl
b3BsZSBmcm9tIGl0cyBBa3JvbiBhbmQgR3JlZW4gY2hhcGVscyBhdHRlbmQgdGhlIHNlY3VyaXR5
IGV2ZW50LCBpbmNsdWRpbmcgYSBmZXcgdm9sdW50ZWVycyB3aG8gd2lsbCBoZWxwIHdpdGggYWRk
aXRpb25hbCBzZWN1cml0eSBtZWFzdXJlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0luIHJlY2VudCB5ZWFycywg
d2UgaGF2ZSBiZWVuIGFkZGluZyBtb3JlIGxheWVycyBvZiBzeXN0ZW1zIGluIHBsYWNlIHRvIGJl
IHJlYWR5IHRvIHJlc3BvbmQgd2hlcmUgd2Ugb25jZSBqdXN0IGhhZCBwb2xpY2UgYW5kIHVzaGVy
cywmIzgyMjE7IHNhaWQgTWl0Y2hlbGwuICYjODIyMDtXZSB3YW50IHRvIGFkZCBtb3JlIHBlb3Bs
ZSB3aG8gYXJlIHRyYWluZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGggY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1LCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IGFuZCBv
biBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRoYWJqIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.