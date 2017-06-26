Published: June 26, 2017 - 09:08 PM | Updated: July 12, 2017 - 08:06 PM
Akron-area road construction: Daily report for July 13 July 13,2017 12:06 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhl IEFrcm9uIGFyZWE6PC9wPjxwPk1ham9yIGhpZ2h3YXlzIGFicnVwdGx5IGNsb3NlZDogTm9uZS4g PC9wPjxwPkFLUk9OOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ludGVyc3RhdGUgNzcgYW5kIFUuUy4g MjI0IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGFuZCByYW1wIGNsb3NpbmdzIGZvciBwYXZpbmcgYW5kIHN0 cmlwaW5nOiBGcm9tIDcgcC5tLiBUaHVyc2RheSB0aHJvdWdoIDYgYS5tLiBGcmlkYXksIHRoZSBm b2xsb3dpbmcgd2lsbCBvY2N1cjogVS5TLiAyMjQgZWFzdGJvdW5kIG92ZXIgSS03NyB3aWxsIGJl IHJlZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmU7IHRoZSByYW1wIGZyb20gVS5TLiAyMjQgZWFzdGJvdW5kIHRv IEktNzcgbm9ydGhib3VuZCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgVS5TLiAyMjQg ZWFzdGJvdW5kIHRvIEtlbGx5IEF2ZW51ZSB0byBVLlMuIDIyNCB3ZXN0Ym91bmQgdG8gSS03NyBu b3J0aGJvdW5kOyBhbmQgdGhlIHJhbXBzIGZyb20gSS03NyBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMgdG8g VS5TLiAyMjQgZWFzdGJvdW5kIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkLiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBVLlMuIDIy NC9JLTI3NyB3ZXN0Ym91bmQgdG8gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgdG8gVS5TLiAyMjQvSS0yNzcg ZWFzdGJvdW5kLiBGcm9tIDcgcC5tLiBGcmlkYXkgdGhyb3VnaCA2IGEubS4gU2F0dXJkYXksIFUu Uy4gMjI0IHdlc3Rib3VuZCBvdmVyIEktNzcgd2lsbCBiZSByZWR1Y2VkIHRvIG9uZSBsYW5lLiBB dCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCB0aGUgcmFtcCBmcm9tIFUuUy4gMjI0IHdlc3Rib3VuZCB0byBJLTc3 IG5vcnRoYm91bmQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIFUuUy4gMjI0L0ktMjc3 IHdlc3Rib3VuZCB0byBTb3V0aCBNYWluIHRvIFUuUy4gMjI0L0ktMjc3IGVhc3Rib3VuZC4gPC9w PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NyBub3J0aGJvdW5kIGV4aXQgcmFtcCwgdG8gSS03NiB3ZXN0 Ym91bmQvS2VubW9yZSBsZWc6IENsb3NlZCBmcm9tIDcgcC5tLiBGcmlkYXkgdGhyb3VnaCA2IGEu bS4gTW9uZGF5IGZvciBjb25jcmV0ZSBwYXZlbWVudCByZXBhaXJzLiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBJ LTc3IG5vcnRoYm91bmQgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgMjEgc291dGhib3VuZCB0byBJLTc2IHdlc3Ri b3VuZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJbnRlcnN0YXRlIDc2LCBiZXR3ZWVuIEdyYW50IFN0 cmVldCBhbmQgV29sZiBMZWRnZXMgUGFya3dheTogUmVkdWNlZCB0byBvbmUgbGFuZSBpbiBlYWNo IGRpcmVjdGlvbiB0aHJvdWdoIG1pZC1KdWx5IGZyb20gMTAgcC5tLiB0byA1IGEubS4gbmlnaHRs eSBmb3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBNaWxsZXIgQXZl bnVlLCBvbiB0aGUgd2VzdCBzaWRlIG9mIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5OiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBK dWx5IDIwIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbi4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgTWlsbGVyIEF2ZW51 ZSB0byBTd2VpdHplciBTdHJlZXQgdG8gU3RlaW5lciBTdHJlZXQgdG8gU291dGggTWFpbiBTdHJl ZXQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhvcm50b24gU3RyZWV0IHdlc3Rib3VuZCwgYmV0d2Vl biBTb3V0aCBCcm9hZHdheSBhbmQgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIGxh dGUgZmFsbCBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uIERldG91ciBpcyBTb3V0aCBCcm9hZHdheSB0 byBTZWxsZSBTdHJlZXQgdG8gU291dGggSGlnaCBTdHJlZXQgdG8gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQu PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhvcm50b24gU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIENvYnVybiBTdHJl ZXQgYW5kIFdvbGYgTGVkZ2VzIFBhcmt3YXk6IFJlZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmUgdGhyb3VnaCBs YXRlIGZhbGwgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dyYW50 IFN0cmVldCBvdmVyIEktNzY6IENsb3NlZCB1bnRpbCB0aGUgZW5kIG9mIE9jdG9iZXIgZm9yIGJy aWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgQ3Jvc2llciBTdHJlZXQgdG8gV29sZiBM ZWRnZXMgUGFya3dheSB0byBUaG9ybnRvbiBTdHJlZXQgdG8gR3JhbnQgU3RyZWV0LiBUaGUgZW50 cmFuY2UgYW5kIGV4aXQgcmFtcHMgYXQgR3JhbnQgU3RyZWV0IHdpbGwgYWxzbyBjbG9zZSBhbmQg cmVtYWluIGNsb3NlZCBwZXJtYW5lbnRseS4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc2IGFuZCBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldDogVGhlIHJhbXBzIGZyb20g U291dGggU3RyZWV0IHRvIEktNzYgZWFzdGJvdW5kIGFyZSBwZXJtYW5lbnRseSBjbG9zZWQuIEEg ZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC4gU291dGggTWFpbiBhbmQgQnJvYWR3YXkgYmV0d2VlbiBNaWxsZXIg Um9hZCBhbmQgQmFydGdlcyBTdHJlZXQgaGF2ZSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBj b25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03 NiwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBhbmQgdGhlIGNlbnRyYWwgaW50ZXJjaGFuZ2U6 IE9jY2FzaW9uYWwgbmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMg ZnJvbSA3IHAubS4gdG8gNiBhLm0uIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbiB1bnRpbCBmdXJ0aGVy IG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc3LCBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDI2 MS9WZXJub24gT2RvbSBCb3VsZXZhcmQgYW5kIEktNzYvS2VubW9yZSBsZWc6IE5pZ2h0bHkgbGFu ZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHBhdmVtZW50IHJlcGFpcnMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2Uu PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIE5vcnRoIEhh d2tpbnMgQXZlbnVlIGFuZCBOb3J0aCBQb3J0YWdlIFBhdGg6IEdhcyBtYWluIHJlcGxhY2VtZW50 IGlzIHVuZGVyIHdheS4gVGhlIHNlY29uZCBwaGFzZSBvZiB0aGUgcHJvamVjdCwgYmV0d2VlbiBU d2luIE9ha3MgUm9hZCBhbmQgTm9ydGggUG9ydGFnZSBQYXRoLCBoYXMgYmVndW4uIFdlc3Rib3Vu ZCB0cmFmZmljIGZyb20gb3V0c2lkZSB0aGUgcHJvamVjdCBsaW1pdHMgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJl ZCB1c2luZyBOb3J0aCBQb3J0YWdlIFBhdGggdG8gVHdpbiBPYWtzIFJvYWQgYW5kIGJhY2sgdG8g V2VzdCBNYXJrZXQuIEVhc3Rib3VuZCB0cmFmZmljIGFuZCBsb2NhbCB3ZXN0Ym91bmQgdHJhZmZp YyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQsIGRheSBhbmQgbmlnaHQuIFNvbWUgd29yayB3aWxsIGNvbnRp bnVlIGJldHdlZW4gTm9ydGggSGF3a2lucyBhbmQgVHdpbiBPYWtzIFJvYWQsIHdpdGggb2NjYXNp b25hbCBzaG9ydC10ZXJtIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMgYXMg dGhpcyBwb3J0aW9uIGlzIGJlaW5nIGNvbXBsZXRlZC4gRmxhZ2dlcnMgd2lsbCBoZWxwIG1haW50 YWluIHRyYWZmaWMgYXJvdW5kIHRoZSB3b3JrIHpvbmVzIGR1cmluZyBkYXl0aW1lIGhvdXJzLiBU aGUgcHJvamVjdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBjb21wbGV0ZWQgYnkgQXVnLiAxLiA8L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBBcmxpbmd0 b24gU3RyZWV0IGFuZCBCbGFjayBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB0byBhbGwgdGhyb3VnaCB0cmFmZmlj IGZvciBhYm91dCBvbmUgbW9udGggZm9yIGEgY29udGludWluZyBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHBy b2plY3QuIEFjY2VzcyBtYWludGFpbmVkIGZvciBsb2NhbCBidXNpbmVzc2VzLiBUcmFmZmljIHdp bGwgYmUgZGV0b3VyZWQgdmlhIEJlYXZlciBTdHJlZXQsIENhcnJvbGwgU3RyZWV0IGFuZCBFYXN0 IE1hcmtldCBTdHJlZXQuIExlZnQgdHVybnMgd2lsbCBiZSBhbGxvd2VkIGZvciB3ZXN0Ym91bmQg dHJhZmZpYyBvbiBFYXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQgYXQgU291dGggQXJsaW5ndG9uLCBidXQgb25j ZSB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIGlzIGZ1bGx5IHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMsIGxlZnQgdHVy bnMgd2lsbCBubyBsb25nZXIgYmUgcGVybWl0dGVkIGF0IHRoaXMgbG9jYXRpb24uIEEgbm9ydGhi b3VuZCBhbmQgc291dGhib3VuZCBsYW5lIGhhcyBiZWVuIHJlb3BlbmVkIHRocm91Z2ggdGhlIGlu dGVyc2VjdGlvbiBvZiBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gYW5kIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UuIDwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO1NvdXRoIE1hcGxlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0 cmVldCBhbmQgU291dGggQmFsY2ggU3RyZWV0OiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgaW5zdGFs bGF0aW9uIG9mIG5ldyBzYW5pdGFyeSBzZXdlciB1bnRpbCBsYXRlIEp1bHkuIEEgc2luZ2xlIGxh bmUgb2YgdHJhZmZpYyBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO05ld3RvbiBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gQnJpdHRhaW4gUm9hZCBhbmQg SGlsbHNpZGUgVGVycmFjZTogQ2xvc2VkIHVudGlsIEp1bHkgMjEgZm9yIHNld2VyIHJlY29uc3Ry dWN0aW9uLiBUaGUgbm9ydGhib3VuZCBzaWRlIG9mIEJyaXR0YWluIFJvYWQgd2lsbCBhbHNvIGJl IGNsb3NlZCBhdCBOZXd0b24gU3RyZWV0LiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO0NhcnBlbnRlciBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU3ByaW5nZGFsZSBTdHJlZXQg YW5kIFdlc3QgU2Fsb21lIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggRnJpZGF5IGZvciBzZXdlciBz ZXBhcmF0aW9uIHdvcmsuIFRoZSBmdWxsIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBDYXJwZW50ZXIgYW5kIFNw cmluZ2RhbGUgc3RyZWV0cyB3aWxsIGFsc28gYmUgY2xvc2VkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx O0JyaXR0YWluIFJvYWQsIGJldHdlZW4gTWFya3MgQXZlbnVlIGFuZCBFYXN0bGFuZCBBdmVudWU6 IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciB0aGUgaW5zdGFsbGF0aW9uIG9mIGNvbmR1aXQgY3Jvc3Np bmdzIGF0IHNldmVyYWwgaW50ZXJzZWN0aW9ucyBhbG9uZyBCcml0dGFpbiBSb2FkLiBMYW5lIGNs b3NpbmdzIGFuZCBzaGlmdGluZyBvZiB0cmFmZmljIHdpbGwgb2NjdXIgZHVyaW5nIHRoZSBkYXkg YnV0IHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucy4gVGhlIHBy b2plY3QgaXMgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGJ5IEp1bHkgMjEuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 U3RhbnRvbiBBdmVudWUvQnJvd24gU3RyZWV0IGFuZCB0aGUgc3Vycm91bmRpbmcgbmVpZ2hib3Jo b29kOiBPY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgZm9yIGdhcyBtYWluIHJlcGxhY2VtZW50IHBy b2plY3QgdW50aWwgbGF0ZSBTZXB0ZW1iZXIuIEl0IHdpbGwgY292ZXIgc2V2ZXJhbCBzdHJlZXRz LCBzdGFydGluZyB3aXRoIENvcmljZSBTdHJlZXQgYW5kIE1vcmdhbiBBdmVudWUgYmV0d2VlbiBC cm93biBTdHJlZXQgYW5kIEJ1cmtoYXJkdCBBdmVudWUgdW50aWwgRnJpZGF5LiA8L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtBa3JvbiBHZW5lcmFsIEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0 cmVldCBhbmQgTGl2aW5nc3RvbiBTdHJlZXQ6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBhIHN0ZWFt IGNvbmRlbnNhdGUgcHJvamVjdCBhdCB0aGUgbm9ydGh3ZXN0IHNpZGUgb2YgdGhlIFdlc3QgQ2Vk YXIgU3RyZWV0L0Frcm9uIEdlbmVyYWwgQXZlbnVlIGludGVyc2VjdGlvbi4gV2VzdCBDZWRhciB0 cmFmZmljIHdpbGwgYmUgc2hpZnRlZCBpbnRvIHRoZSByaWdodCB0d28gbGFuZXMuIE5vcnRoYm91 bmQgdHJhZmZpYyBmb3IgQWtyb24gR2VuZXJhbCBBdmVudWUgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJlZCB1c2lu ZyBXZXN0IENlZGFyLCBMb2N1c3QgU3RyZWV0IGFuZCBXZXN0IEV4Y2hhbmdlLiBXb3JrIHdpbGwg c2hpZnQgdG8gdGhlIHNvdXRoIGhhbGYgb2YgV2VzdCBDZWRhciBieSBNb25kYXkuIDwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO0Nyb3VzZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gQ2xldmVsYW5kIFN0cmVldCBhbmQg QmxhY2sgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgZm9yIGNvbnRpbnVpbmcgc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiB3b3Jr IGluIHRoZSBhcmVhLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gVGhlIENyb3VzZS9DbGV2ZWxh bmQgaW50ZXJzZWN0aW9uIHNob3VsZCBiZSByZW9wZW5lZCBieSBGcmlkYXkuIFJlbWFpbmluZyB3 b3JrIHNob3VsZCBiZSBjb21wbGV0ZWQgYnkgdGhlIGVuZCBvZiBBdWd1c3QuPC9wPjxwPiYjODIy NjsmIzgyMDE7S2luZ3NsZXkgQXZlbnVlL05vcnRoIFBlcnNoaW5nIEF2ZW51ZSBhbmQgc3Vycm91 bmRpbmcgbmVpZ2hib3Job29kOiBHYXMgbWFpbiBhbmQgc2VydmljZSBjb25uZWN0aW9uIHJlcGxh Y2VtZW50IGNvdmVyaW5nIHNldmVyYWwgc3RyZWV0cy4gT2NjYXNpb25hbCBsYW5lIGNsb3Npbmdz IGFuZCBmbGFnZ2VycyB3aWxsIG1haW50YWluIHRyYWZmaWMgdW50aWwgbWlkLUF1Z3VzdC48L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGb3JyZXN0IFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0 cmVldCBhbmQgQ3JvdXNlIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIGZvciBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHdvcmsg dW50aWwgdGhlIGVuZCBvZiBBdWd1c3QuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO01hcnlsYW5kIEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBGb3VydGggU3RyZWV0IFNvdXRo d2VzdCBhbmQgTmludGggU3RyZWV0IFNvdXRod2VzdDogQ2xvc2VkIGZvciBhIGZ1bGwgaW1wcm92 ZW1lbnQgcHJvamVjdCBleHBlY3RlZCB0byBsYXN0IHVudGlsIE9jdG9iZXIuIERldG91cnMgd2ls bCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q2xhcmsgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFdp bGxldCBTdHJlZXQgYW5kIE1hdHRoZXdzIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHVudGlsIEZyaWRheSBmb3Ig c2V3ZXIgd29yay4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 U3RhdGUgUm91dGUgOTEgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnM6IEJldHdlZW4gV2VkZ2V3b29kIEF2ZW51 ZSBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMTgvRWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0LCBhbmQgYmV0d2VlbiBHaWxj aHJpc3QgUm9hZCBhbmQgRWFzdHdvb2QgQXZlbnVlIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgZGFpbHkgbGFuZSBy ZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO1JvYWQgY2xvc2luZ3MgYXQgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgZm9yIHJvYWQg Y29uc3RydWN0aW9uOiBXZXN0IFNvdXRoIFN0cmVldCwgQnVjaHRlbCBBdmVudWUgYW5kIFdlc3Qg Q3Jvc2llciBTdHJlZXQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgYXQgU291dGggTWFpbiB0aHJvdWdoIGxhdGUg ZmFsbC4gRGV0b3VyIHdpbGwgUHJpbmNldG9uIFN0cmVldCB0byBXZXN0IE1pbGxlciBBdmVudWUg dG8gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QmFydGdlcyBTdHJlZXQg ZWFzdGJvdW5kLCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gYW5kIFNvdXRoIEhpZ2ggc3RyZWV0czogQ2xv c2VkIHRocm91Z2ggRGVjZW1iZXIgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLiBEZXRvdXIgZm9yIGVh c3Rib3VuZCBCYXJ0Z2VzIFN0cmVldCBpcyBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCB0byBDZWRhciBTdHJl ZXQgdG8gU291dGggSGlnaCBTdHJlZXQsIGFuZCBmb3Igc291dGhib3VuZCBTb3V0aCBNYWluIGl0 IHdpbGwgYmUgQmFydGdlcyB0byBSaG9kZXMgQXZlbnVlIHRvIFRob3JudG9uIFN0cmVldCB0byBT b3V0aCBNYWluLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgQmFydGdlcyBTdHJlZXQsIGJldHdl ZW4gU291dGggSGlnaCBTdHJlZXQgYW5kIEJyb2Fkd2F5OiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBTZXB0ZW1i ZXIgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLiBEZXRvdXIgZm9yIGVhc3Rib3VuZCBXZXN0IEJhcnRn ZXMgU3RyZWV0IGlzIE1haW4gU3RyZWV0IHRvIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0LCBhbmQgZnJv bSBTb3V0aCBCcm9hZHdheSBpdCB3aWxsIGJlIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IHRvIFNvdXRo IE1haW4gdG8gQmFydGdlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDdXlhaG9nYSBTdHJlZXQsIHdl c3Qgb2YgTm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldDogQ3VycmVudCB3b3JrIG9uIHRoZSBIb3dhcmQgU3Ry ZWV0IFN0b3JhZ2UgQmFzaW4gd2lsbCBvY2N1ciBvbiB0aGUgc291dGggc2lkZSBvZiBDdXlhaG9n YSBTdHJlZXQsIGp1c3Qgd2VzdCBvZiBOb3J0aCBIb3dhcmQuIE1vc3Qgb2YgdGhlIGVhc3Rib3Vu ZCByaWdodCB0dXJuIGxhbmUgb24gQ3V5YWhvZ2EgU3RyZWV0IHJlbWFpbnMgY2xvc2VkLCBidXQg YSBwb3J0aW9uIG9mIHRoaXMgbGFuZSB3aWxsIGJlIG9wZW4gZm9yIHJpZ2h0IHR1cm5zIG9udG8g Tm9ydGggSG93YXJkLiBDb21wbGV0aW9uIG9mIHRoZSBlbnRpcmUgcHJvamVjdCBpcyBwbGFubmVk IGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHllYXIuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NvcGxleSBSb2Fk LCBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIFNhaW50IE1pY2hhZWxzIEF2ZW51ZTogU2lnbmFsIHBv bGUgaW5zdGFsbGF0aW9uIHdpbGwgY29udGludWUgZWFzdHdhcmQgb24gQ29wbGV5IFJvYWQgdW50 aWwgSnVseS4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBzb21lIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9m IHRyYWZmaWMsIGJ1dCB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBpbiBhbGwgZGlyZWN0aW9u cy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtMaXR0bGUgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFNhaW50IE1pY2hh ZWxzIEF2ZW51ZSBhbmQgWXVrb24gQXZlbnVlOiBDbG9zZWQgdW50aWwgRnJpZGF5IGZvciBzYW5p dGFyeSBzZXdlciByZWNvbnN0cnVjdGlvbi4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO0JsdWZmIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBOb3J0aCBTdW1taXQgU3RyZWV0IGFuZCBO b3J0aCBDb2xsZWdlIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHVudGlsIEF1Zy4gNCBmb3IgYSBzZXdlciBwcm9q ZWN0LiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGYWlyYmFu a3MgUGxhY2UsIGJldHdlZW4gU291dGggQXJsaW5ndG9uIFN0cmVldCBhbmQgQnVja2luZ2hhbSBT dHJlZXQ6IEEgcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgc3RyZWV0IHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIGZvciBzZXdlciBz ZXBhcmF0aW9uIHdvcmsuIEZhaXJiYW5rcyBQbGFjZSBpcyB1c3VhbGx5IG9uZS13YXkgd2VzdGJv dW5kIGJ1dCB3aWxsIG9wZW4gYm90aCB3YXlzIHRvIGFsbG93IGFjY2VzcyBmb3IgZGV0b3VyZWQg dHJhZmZpYy4gV29yayB3aWxsIGJlIHNwbGl0IGludG8gdHdvIHBvcnRpb25zLCBidXQgdGhlIHBy b2plY3Qgd2lsbCBiZSBjb21wbGV0ZWQgaW4gbGF0ZSBKdWx5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx O05vcnRoIEFkb2xwaCBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gRWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0IGFuZCBOb3J0 aCBGb3JnZSBTdHJlZXQ6IEEgcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgc3RyZWV0IHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIHVu dGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlIGZvciB3ZXN0IHRvd2VyIGFkZGl0aW9uIGF0IEFrcm9uIENpdHkg SG9zcGl0YWwuIEFjY2VzcyB0byB0aGUgWU1DQSwgQWRvbHBoIFN0cmVldCBwYXJraW5nIGRlY2sg YW5kIHJlY2VpdmluZyBkZWNrIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlIGZyb20gRWFzdCBNYXJrZXQgb25s eS4gQWxsIHJlbWFpbmluZyB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgZGV0b3VyZWQgdmlhIEVhc3QgTWFya2V0 LCBGb3VudGFpbiBhbmQgTm9ydGggRm9yZ2Ugc3RyZWV0cy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtX ZXN0IEJvd2VyeSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gV2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYW5kIFdlc3Qg U3RhdGUgU3RyZWV0OiBPbmUgbGFuZSB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCBpbiBlYWNoIGRpcmVjdGlvbiBm b3IgYWJvdXQgMTggbW9udGhzIGZvciBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgYSBidWlsZGluZyBhZGRpdGlv bi4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgYnV0IHNoaWZ0ZWQgdG8gcHJvdmlkZSBhIHBh dGllbnQgZHJvcC1vZmYgYXJlYSBhdCBBa3JvbiBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIEhvc3BpdGFsLjwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFdhdGVyIFN0 cmVldCBhbmQgV2VzdCBCb3dlcnkgU3RyZWV0OiBPbmUgdGhyb3VnaCBsYW5lIGFuZCBtZXRlcmVk IHBhcmtpbmcgb24gdGhlIG5vcnRoIHNpZGUgb2YgV2VzdCBFeGNoYW5nZSB3aWxsIGJlIGNsb3Nl ZCBpbiBlYWNoIGRpcmVjdGlvbiBmb3IgYWJvdXQgMTggbW9udGhzIGZvciBjb25zdHJ1Y3Rpb24g b2YgYSBidWlsZGluZyBhZGRpdGlvbi4gQSBtaW5pbXVtIG9mIHR3byBsYW5lcyB3aWxsIGJlIG1h aW50YWluZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TUxLIEpyLiBCb3VsZXZhcmQvTm9ydGggSG93 YXJkIFN0cmVldC9Ob3J0aCBNYWluIFN0cmVldCBpbnRlcnNlY3Rpb246IENsb3NlZCB1bnRpbCBK dWx5IDIxIGZvciByZWxvY2F0aW9uIG9mIHV0aWxpdGllcyBhbmQgbG93ZXJpbmcgb2YgdGhlIGlu dGVyc2VjdGlvbi4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gQWNjZXNzIHRvIEZ1cm5hY2UgU3Ry ZWV0IGFuZCBOb3J0aHNpZGUgRGlzdHJpY3QgYnVzaW5lc3NlcyB3aWxsIHJlbWFpbiBhdmFpbGFi bGUgZnJvbSBOb3J0aCBIb3dhcmQsIE5vcnRoIFN1bW1pdCBhbmQgRWFzdCBOb3J0aCBzdHJlZXRz LiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCZWVjaCBTdHJlZXQsIHdlc3Qgb2YgSG93YXJkIFN0cmVl dDogQ2xvc2VkIHVudGlsIEF1Z3VzdCBmb3IgYSBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHByb2plY3QuIEFj Y2VzcyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgdG8gbG9jYWwgYnVzaW5lc3NlcyBhbmQgYWxzbyBiZXR3 ZWVuIHRoZSBOb3J0aHNpZGUgQ29ubmVjdG9yIFRyYWlsIGFuZCB0aGUgT2hpbyBhbmQgRXJpZSBD YW5hbCBUb3dwYXRoLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlc3QgQ2VkYXIgU3RyZWV0IGFuZCBX ZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBQb3J0YWdlIFBhdGggYW5kIFNvdXRo IEJyb2Fkd2F5OiBTaWduYWxpemF0aW9uIHdvcmsgaGFzIGJlZ3VuIGJldHdlZW4gRGFydCBBdmVu dWUgYW5kIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5LiBBbGwgdHJhZmZpYyBpcyBzaGlmdGVkIGludG8gdGhlIGxl ZnQgdHdvIGxhbmVzIHRocm91Z2ggbGF0ZSBKdWx5LiBXb3JrIGhhcyBiZWd1biBvbiB0aGUgc291 dGggc2lkZSBvZiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIFBvcnRhZ2UgUGF0 aCBhbmQgUmhvZGVzIEF2ZW51ZS4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgaW4gdGhlIGxl ZnQgbGFuZSB1bnRpbCBjb21wbGV0aW9uIGluIGVhcmx5IEF1Z3VzdC4gSW5zdGFsbGF0aW9uIG9m IHNpZ25hbCBwb2xlIGZvdW5kYXRpb25zIGFuZCBjb25kdWl0IGNvbnRpbnVlcyBvbiBXZXN0IENl ZGFyIGFuZCBXZXN0IEV4Y2hhbmdlLiBXb3JrIGF0IHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gb2YgV2VzdCBD ZWRhciBhbmQgU291dGggSGlnaCBTdHJlZXQgc2hvdWxkIGJlIGNvbXBsZXRlZCBieSBGcmlkYXku IFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHdpdGggc29tZSB0ZW1wb3JhcnkgbGFuZSBjbG9z aW5ncyBhbmQgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Uml2ZXIg U3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IGFuZCBTb3V0aCBDYXNlIEF2ZW51 ZTogQ2xvc2VkIHVudGlsIE9jdG9iZXIgZm9yIGJ1aWxkaW5nIGRlbW9saXRpb24gd29yay4gQSBk ZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JhbmQgQXZlbnVlIGFuZCBEYXJ0 IEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBFdWNsaWQgQXZlbnVlIGFuZCBXZXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQ6IEJv dGggbGFuZXMgb24gZWFjaCBvZiB0aGUgc3RyZWV0cyBoYXZlIGJlZW4gcmVvcGVuZWQgdG8gdHJh ZmZpYy4gT2NjYXNpb25hbCBzaGlmdGluZyBvZiB0cmFmZmljIHdpbGwgb2NjdXIgYXMgd29yayBj b250aW51ZXMuIFRyYWZmaWMgY29udGludWVzIHRvIGJlIG1haW50YWluZWQgb24gV2VzdCBNaWxs IFN0cmVldCBvdmVyIHN0YXRlIFJvdXRlIDU5IHRvd2FyZCBSYW5kIEF2ZW51ZSwgYnV0IGl0IHdp bGwgYmUgc2hpZnRlZCBvbnRvIHRoZSByaWdodCBzaWRlIGFzIG90aGVyIHdvcmsgaXMgYmVpbmcg ZG9uZSBpbiB0aGUgYXJlYS4gVGhlIERvd250b3duL0Nhc2NhZGUgUGFya2luZy9NYXJrZXQgU3Ry ZWV0IGV4aXQgcmFtcCB3aWxsIHJlbWFpbiBjbG9zZWQgdW50aWwgU2F0dXJkYXkuIFJvdXRlIDU5 IEVhc3QgdHJhZmZpYyB3aWxsIHRha2UgdGhlIENlZGFyIFN0cmVldC9FeGNoYW5nZSBTdHJlZXQg ZXhpdCByYW1wIG9udG8gRGFydCBBdmVudWUuIFRoZSBSb3V0ZSA1OSBXZXN0IGVudHJhbmNlIHJh bXAgZnJvbSBSYW5kIEF2ZW51ZS9XZXN0IENlZGFyIFN0cmVldCB3aWxsIHJlbWFpbiBjbG9zZWQg Zm9yIGRlbW9saXRpb24gYW5kIHJlY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIEp1bHkgMjguIERldG91cnMg YXJlIHBvc3RlZC4gVGhpcyBpcyBpbiBwcmVwYXJhdGlvbiBmb3IgdGhlIHJlbW92YWwgb2Ygc3Rh dGUgUm91dGUgNTkgYmV0d2VlbiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIGFuZCBXZXN0IE1hcmtldC4gVHJhZmZp YyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dsZW5kYWxlIEF2ZW51 ZSwgZnJvbSBSYW5kIEF2ZW51ZSB0byB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIExvY3VzdCBTdHJlZXQ6 IENsb3NlZCB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTggZm9yIHdvcmsgb24gdGhlIGNvbWJpbmVkIHNld2VyIG92 ZXJmbG93cyBwcm9qZWN0IGF0IHRoZSBPaGlvIENhbmFsIEludGVyY2VwdG9yIFR1bm5lbC4gRGV0 b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gVGhlIHJpZ2h0IGxhbmUgb2YgV2VzdCBNaWxsIFN0cmVldCwg d2VzdCBvZiBEYXJ0IEF2ZW51ZSBhbmQgdGhlIHNvdXRoIDE1MCBmZWV0IG9mIEJhdGVzIFN0cmVl dCB3aWxsIGFsc28gYmUgY2xvc2VkLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO0hpY2tvcnkgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIE5vcnRoIFN0cmVldCBhbmQgTWVtb3Jp YWwgUGFya3dheTogQ2xvc2VkIHVudGlsIGxhdGUgMjAxOCB0byBwcmVwYXJlIGZvciB3b3JrIG9u IHRoZSBPaGlvIENhbmFsIEludGVyY2VwdG9yIFR1bm5lbC4gSXQgaW5jbHVkZXMgdGhlIHRlbXBv cmFyeSByZWxvY2F0aW9uIG9mIHRoZSBUb3dwYXRoIFRyYWlsIHRvIEhpY2tvcnkgU3RyZWV0IGZy b20gTWFwbGUgU3RyZWV0IHRvIG5lYXIgTWVtb3JpYWwgUGFya3dheS48L3A+PHA+T3RoZXIgcm9h ZCBjb25zdHJ1Y3Rpb246PC9wPjxwPkVsc2V3aGVyZSBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5OjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO0JhcmJlciBSb2FkLCB1bmRlciBJLTc2IGluIEJhcmJlcnRvbjogQ2xvc2Vk IHRocm91Z2ggNiBhLm0uIFRodXJzZGF5IGZvciBkZW1vbGl0aW9uIG9mIHRoZSBJLTc2IGJyaWRn ZSBvdmVyIEJhcmJlciBSb2FkLiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyNjEgdG8gQ2xl dmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIHRvIE5vcnRvbiBSb2FkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx O0xhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaWNyb3N1cmZhY2luZyBvbiB0aGUgZm9sbG93aW5nIHJv YWRzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlOiBTdGF0ZSBSb3V0ZSA4IGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91 dGUgODIgYW5kIExlZGdlIFJvYWQ7IHN0YXRlIFJvdXRlIDU5IGJldHdlZW4gT2FrIFBhcmsgQm91 bGV2YXJkIGFuZCB0aGUgU2lsdmVyIExha2UgbGltaXRzOyBhbmQgSS0yNzEgYmV0d2VlbiBCb3N0 b24gTWlsbHMgUm9hZCBhbmQganVzdCBzb3V0aCBvZiBSb3V0ZSA4LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO0xhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaWNyb3N1cmZhY2luZyBvbiB0aGUgZm9sbG93aW5n IHJvYWRzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlOiBVLlMuIDIyNCwgZnJvbSBqdXN0IGVhc3Qgb2Yg SS03NyB0byBqdXN0IGVhc3Qgb2YgS2VsbHkgQXZlbnVlIGFuZCBmcm9tIGp1c3QgZWFzdCBvZiBI aWxiaXNoIEF2ZW51ZSB0byBqdXN0IGVhc3Qgb2YgU2hhbmFmZWx0IEF2ZW51ZTsgc3RhdGUgUm91 dGUgOTMsIGZyb20ganVzdCBzb3V0aCBvZiBTdGF0ZSBSb2FkIHRvIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgTGlu ZGEgRHJpdmU7IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyNDEsIGZyb20ganVzdCBzb3V0aCBvZiBCZXJ5bCBS b2FkIHRvIE9ha2VzIERyaXZlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzcsIGJldHdlZW4gc3Rh dGUgUm91dGUgMjEgYW5kIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBpbiBDb3BsZXkgVG93bnNo aXA6IE5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZnJvbSA3IHAubS4gdG8gNyBhLm0uIGZvciBy ZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0 ZSBSb3V0ZSAyMSwgYmV0d2VlbiBJLTc3IGFuZCB0aGUgbm9ydGhlcm4gTm9ydG9uIGxpbWl0czog RGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90 aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NoZWxsaGFydCBBdmVudWUsIG9uIHRoZSB3ZXN0IHNp ZGUgb2YgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIGluIE5vcnRvbjogQ2xvc2VkIHRocm91Z2gg bWlkLUp1bHkgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcuIERldG91ciB3aWxsIGJlIENsZXZlbGFuZC1NYXNz aWxsb24gUm9hZCB0byBHcmVlbmZhbGwgUm9hZCB0byBFYXN0b24gUm9hZC48L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQsIGJldHdlZW4gR3JlZW5yaWRnZSBSb2Fk IGFuZCBQbGVhc2FudCBEcml2ZSBpbiBOb3J0b246IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGR1cmluZyBv ZmYtcGVhayBob3VycyB0aHJvdWdoIFNlcHRlbWJlciBmb3Igcm9hZCB3aWRlbmluZy48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA4IGV4aXQgcmFtcHMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25z IGF0IEhvd2UgQXZlbnVlIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzOiBOaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rp b25zIHRvIGxlbmd0aGVuIHRoZSByYW1wcyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtQZWRlc3RyaWFuIGJyaWRnZSBqdXN0IHNvdXRoIG9mIEdyYWhhbSBSb2FkLCBv dmVyIHN0YXRlIFJvdXRlIDggaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHM6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIGxhdGUg SnVseSBmb3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUg OCwgYmV0d2VlbiBIb3dlIEF2ZW51ZSBhbmQgR3JhaGFtIFJvYWQgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHM6 IERhaWx5IGFuZCBuaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcmVwYWlycyBm cm9tIDggYS5tLiB0byAzIHAubS4gYW5kIDcgcC5tLiB0byA2IGEubS4gdW50aWwgZnVydGhlciBu b3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiB3ZXN0Ym91bmQgcmFtcCB0byBzdGF0ZSBS b3V0ZSAyMSBub3J0aGJvdW5kIGluIE5vcnRvbiBhbmQgQmFyYmVydG9uOiBDbG9zZWQgdGhyb3Vn aCBsYXRlIEp1bHkgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBJLTc2IHdl c3Rib3VuZCB0byBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyNjEgdG8gSS03NiBlYXN0Ym91bmQgdG8gUm91dGUgMjEg bm9ydGhib3VuZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc2IHRyYWZmaWMgY2hhbmdlcyBhbmQg cmFtcCBjbG9zaW5nIGluIE5vcnRvbiBhbmQgQmFyYmVydG9uOiBJLTc2IHdlc3Rib3VuZCBmcm9t IGp1c3Qgd2VzdCBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA2MTkvV29vc3RlciBSb2FkIHRvIHN0YXRlIFJvdXRl IDk0IGhhcyBhIGJpZGlyZWN0aW9uYWwgdHJhZmZpYyBwYXR0ZXJuLiBUd28gbGFuZXMgd2lsbCBi ZSBtYWludGFpbmVkIGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9uIG9uIEktNzYgYnV0IHdlc3Rib3VuZCB0cmFm ZmljIHdpbGwgYmUgc3BsaXQgd2l0aCBvbmUgbGFuZSBjcm9zc2VkIG92ZXIgb250byBJLTc2IGVh c3Rib3VuZCB3aGlsZSB0aGUgc2Vjb25kIGxhbmUgd2lsbCByZW1haW4gb24gSS03NiB3ZXN0Ym91 bmQuIE1vdG9yaXN0cyB3aXNoaW5nIHRvIGV4aXQgYXQgQmFyYmVyIFJvYWQsIENsZXZlbGFuZC1N YXNzaWxsb24gUm9hZCwgc3RhdGUgUm91dGUgMjEgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDI2MSBzaG91bGQg cmVtYWluIGluIHRoZSByaWdodCBsYW5lLiBBbHNvLCB0aGUgcmFtcCBmcm9tIFJvdXRlIDYxOS9X b29zdGVyIFJvYWQgdG8gSS03NiB3ZXN0Ym91bmQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgdGhyb3VnaCBtaWQt T2N0b2Jlci4gRGV0b3VyIHZpYSBTdGF0ZSBTdHJlZXQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03 NiBpbiBOb3J0b24gYW5kIEJhcmJlcnRvbjogVGhlIGZvbGxvd2luZyByZXN0cmljdGlvbnMgYXJl IGluIHBsYWNlIHRocm91Z2ggbWlkLU9jdG9iZXIgZm9yIHJlY29uc3RydWN0aW9uIG9mIHRoZSBD bGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgYnJpZGdlIG92ZXIgSS03NjogQ2xldmVsYW5kLU1hc3Np bGxvbiBSb2FkIG92ZXIgSS03NiBpcyByZWR1Y2VkIHRvIG9uZSBsYW5lIGluIGVhY2ggZGlyZWN0 aW9uOyBPc2VyIFJvYWQgYXQgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIGlzIGNsb3NlZC4gRGV0 b3VyIGlzIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCB0byBHcmVlbmZhbGwgUm9hZCB0byBFYXN0 b24gUm9hZDsgdGhlIEktNzYgZWFzdGJvdW5kIGV4aXQgcmFtcCB0byBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2ls bG9uIFJvYWQgaXMgcmVzdHJpY3RlZCB0byByaWdodCB0dXJuIG9ubHk7IGFuZCBJLTc2IHdlc3Ri b3VuZCB0byBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgaXMgcmVzdHJpY3RlZCB0byBhIHJpZ2h0 IHR1cm4gb25seSBmb3IgdHJ1Y2tzLiBEZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7 JiM4MjAxO0ktNzYsIGJldHdlZW4gdGhlIE1lZGluYSBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgQ2VudHJhbCBB dmVudWUgaW4gTm9ydG9uIGFuZCBCYXJiZXJ0b246IE5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMg dW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UgZm9yIHBhdmVtZW50IHJlcGFpcnMuJiM4MjMzOzwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO0ktMjcxLCBmcm9tIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5 IGxpbmUgdG8gdGhlIE9oaW8gVHVybnBpa2UgaW4gUmljaGZpZWxkIFRvd25zaGlwIGFuZCBSaWNo ZmllbGQ6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGR1cmluZyBub25wZWFrIGhvdXJzIGZvciByZXN1cmZh Y2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTI3MSwgYmV0 d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBCcmVja3N2aWxsZSBSb2FkIGluIFJpY2hm aWVsZCBUb3duc2hpcCBhbmQgUmljaGZpZWxkOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBkdXJpbmcgbm9u cGVhayBob3VycyBmb3IgYnJpZGdlIHBhaW50aW5nLiBJLTc3IHVuZGVyIEktMjcxIHdpbGwgaGF2 ZSBuaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcGFpbnRpbmcgZnJvbSA3IHAu bS4gdG8gNiBhLm0uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD5NRURJTkEgQ09VTlRZOjwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JvYWQgY2xvc2luZ3MgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIGNvdW50eXdp ZGU6IFBvcnRpb25zIG9mIHRoZSBmb2xsb3dpbmcgcm9hZHMgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgdG8gdGhy b3VnaCB0cmFmZmljIGZvciAyLTMgZGF5cyBhdCBhIHRpbWUgdW50aWwgQXVndXN0IGluIHRoZSBm b2xsb3dpbmcgb3JkZXI6IEh1bGJlcnQgUm9hZCwgU2V2aWxsZSBSb2FkLCBNdWQgTGFrZSBSb2Fk LCBLZW5uYXJkIFJvYWQsIFNwZW5jZXIgTGFrZSBSb2FkLCBOZWZmIFJvYWQsIEJsYWNrIFJpdmVy IFNjaG9vbCBSb2FkLCBTaGF3IFJvYWQsIEVhc3Rlcm4gUm9hZCwgU3RlcmxpbmcgUm9hZCwgTGFr ZSBSb2FkLCBXaWxsb3cgUm9hZCBhbmQgU3BpZXRoIFJvYWQuIEFjY2VzcyBnaXZlbiB0byBsb2Nh bCB0cmFmZmljLCBlbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMgYW5kIHNjaG9vbCBidXNlcy48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtUb3duc2hpcCBSb2FkIDE3MCAoQmFnZGFkIFJvYWQpLCBiZXR3ZWVuIFdleW1v dXRoIFJvYWQgYW5kIEhvb2QgUm9hZCBpbiBNZWRpbmE6IENsb3NlZCB1bnRpbCBPY3RvYmVyIGZv ciBhIGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiwgYXQgaXRzIGludGVyY2hhbmdlIHdpdGggc3RhdGUgUm91dGUgOTQg KEhpZ2ggU3RyZWV0KSBpbiBXYWRzd29ydGg6IFRoZSBpbnNpZGUgYW5kIG91dHNpZGUgc2hvdWxk ZXJzIGFyZSBjbG9zZWQuIEhpZ2ggU3RyZWV0LCBmcm9tIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgVmFsbGV5IFZp ZXcgRHJpdmUgdG8gU21va2VyaXNlIERyaXZlLCBoYXMgdHdvIGxhbmVzIG9mIHRocm91Z2ggdHJh ZmZpYyBub3J0aGJvdW5kIGFuZCBvbmUgbGFuZSBvZiB0aHJvdWdoIHRyYWZmaWMgc291dGhib3Vu ZCB3aXRoIGEgY2VudGVyIGxlZnQgdHVybiBsYW5lIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0IGNvcnJpZG9y IGZvciB3aWRlbmluZyB3b3JrIG9uIHRoZSB3ZXN0IHNpZGUgb2YgdGhlIHJvYWQuIEdyZWF0IE9h a3MgVHJhaWwgYmV0d2VlbiBIaWdoIFN0cmVldCBhbmQgRnJlZWRvbSBEcml2ZSB3aWxsIGJlIHJl ZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmUgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24uIEFkZGl0aW9uYWwgbGFuZSBjbG9z aW5ncyBhcmUgcG9zc2libGUgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgbGVuZ3RoIG9mIHRoZSBwcm9qZWN0IGZv ciB3aWRlbmluZy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03MSwgZnJvbSB0aGUgUmlkZ2V3b29k IFJvYWQgb3ZlcnBhc3MgdG8gdGhlIEN1eWFob2dhIENvdW50eSBsaW5lOiBMYW5lIGNsb3Npbmdz IGZvciByZXN1cmZhY2luZy4gTW9zdCBvZiB0aGUgd29yayB3aWxsIGJlIGZyb20gNiBwLm0uIHRv IDYgYS5tLiBNb25kYXkgbmlnaHQgdGhyb3VnaCBGcmlkYXkgbW9ybmluZy4gVGhlIHNwZWVkIGxp bWl0IHdpbGwgYmUgcmVkdWNlZCB0byA1NSBtaWxlcyBwZXIgaG91ciwgYW5kIHRvIDUwIG1pbGVz IHBlciBob3VyIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgdGhlIG5vcnRoYm91bmQgcmVzdCBhcmVhIHdoZW4gd29y ayBpcyBiZWluZyBwZXJmb3JtZWQuIFRoZSBzcGVlZCBsaW1pdCB3aWxsIHJlbWFpbiBhcyBwb3N0 ZWQgaW4gYXJlYXMgd2hlcmUgbm8gd29ya2VycyBhcmUgcHJlc2VudC4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7VS5TLiA0MiAoUGVhcmwgUm9hZCksIGZyb20ganVzdCBzb3V0aCBvZiBIYXJkaW5nIFN0 cmVldCB0byBSZWFnYW4gUGFya3dheSBpbiBNZWRpbmE6IEludGVybWl0dGVudCBsYW5lIGNsb3Np bmdzIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0IGNvcnJpZG9yIGZvciB3YXRlcmxpbmUgYW5kIHN0b3JtIHNl d2VyIGxpbmUgcGxhY2VtZW50LiBUaGVyZSB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGJlIHJlc3RyaWN0ZWQg bGFuZSB3aWR0aHMgZm9yIHdvcmsgdG8gd2lkZW4gdGhlIHdlc3Qgc2lkZS4gR3JhbmRlIEJvdWxl dmFyZCwgYXQgaXRzIGludGVyc2VjdGlvbiB3aXRoIFJvdXRlIDQyLCB3aWxsIGJlIHJlZHVjZWQg dG8gMTAtZm9vdCBsYW5lcyBhbmQgc2hpZnRlZCB0byB0aGUgbm9ydGggc2lkZSBvZiB0aGUgcm9h ZC4gU3RvbmVnYXRlIERyaXZlIHdpbGwgY2xvc2UgZm9yIDMwIGRheXMuIEJhcnJpY2FkZXMgd2l0 aCByZWZsZWN0b3JzIGhhdmUgYmVlbiBwbGFjZWQgYXQgZHJpdmV3YXkgbG9jYXRpb25zIGFsbG93 aW5nIG9ubHkgcmlnaHQgdHVybnMgb3V0IG9mIGJ1c2luZXNzZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7U3RhdGUgUm91dGUgMywgYmV0d2VlbiBNdWQgTGFrZSBSb2FkIGFuZCBXZXN0IE1hcGxlIERy aXZlOiBDbG9zZWQgZm9yIHR3byBjdWx2ZXJ0IHJlcGxhY2VtZW50cy4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9z dGVkLiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byByZW9wZW4gSnVseSAyMS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA5NC9HcmFuZ2VyIFJvYWQgaW50ZXJzZWN0aW9uIGluIEdyYW5nZXIgVG93 bnNoaXA6IENsb3NlZCB0byBpbXByb3ZlIHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24uIEEgZGV0b3VyIHdpbGwg YmUgcG9zdGVkLiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byByZW9wZW4gaW4gQXVndXN0LjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDI2MSwgZnJvbSBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5NCB0byB0aGUgU3Vt bWl0IENvdW50eSBsaW5lOiBTaW5nbGUtbGFuZSBjbG9zaW5ncyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgdW50 aWwgU2VwdGVtYmVyLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JpdmVyIFN0eXggUm9hZCwgYmV0d2Vl biBGaXhsZXIgUm9hZCBhbmQgUG9lIFJvYWQgaW4gTW9udHZpbGxlIFRvd25zaGlwOiBDbG9zZWQg Zm9yIDkwIGRheXMgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx O0dhcm1hbiBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIEZyaWVuZHN2aWxsZSBSb2FkIGFuZCBBdm9uIExha2UgUm9h ZCBpbiBXZXN0ZmllbGQgVG93bnNoaXA6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIFNhdHVyZGF5IGZvciByZXBh aXIgb2YgYSByYWlscm9hZCBjcm9zc2luZy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDb3VudHkgUm9h ZCA0NCAoU3RhdGUgUm9hZCksIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgTGVkZ2UgUm9hZDogQ2xvc2VkIGZvciBh IGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gUmVzdXJmYWNpbmcgb2YgdGhlIGJyaWRnZSBkZWNrIGhhcyBi ZWd1bi4gV2hpcHBzIExlZGdlIHdpbGwgYmUgYWNjZXNzaWJsZSBmcm9tIHRoZSBub3J0aC4gVGhl IHBhcmtpbmcgYXJlYSBuZWFyIHRoZSBicmlkZ2Ugd2lsbCBiZSBvcGVuIGFuZCBhY2Nlc3NpYmxl IGZyb20gdGhlIG5vcnRoLiBUaGUgYWRqYWNlbnQgd2Fsa2luZyBwYXRoIGFuZCBwZWRlc3RyaWFu IGJyaWRnZSB3aWxsIHJlbWFpbiBvcGVuIGF0IGFsbCB0aW1lcy4gIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3Rl ZC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVvcGVuIGxhdGVyIGluIEp1bHkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7Q291bnR5IFJvYWQgMzIgKE9sZCBXZXltb3V0aCBSb2FkKSwganVzdCBlYXN0IG9mIHN0 YXRlIFJvdXRlIDM6IENsb3NlZCBmb3IgYSBicmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIEEgbG9jYWwgZGV0 b3VyIGlzIHBvc3RlZC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVvcGVuIGluIEp1bHkuPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMTYyLCBmcm9tIHRoZSBTcGVuY2VyIHZpbGxhZ2UgbGlt aXRzIHRvIExhZmF5ZXR0ZSBSb2FkOiBTaW5nbGUtbGFuZSBjbG9zaW5ncyBmb3IgcmVzdXJmYWNp bmcuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHdpdGggZmxhZ2dlcnMgYW5kIHRlbXBvcmFy eSB0cmFmZmljIHNpZ25hbHMgYXQgYWxsIHRpbWVzLiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBjb21w bGV0ZWQgaW4gT2N0b2Jlci48L3A+PHA+UE9SVEFHRSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7U3RhdGUgUm91dGUgNDQsIGF0IHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gb2YgRW50ZXJwcmlzZSBQYXJr d2F5IGluIFJhdmVubmE6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBjb25zdHJ1Y3Rpb24g b2YgYSBub3J0aGJvdW5kIGxlZnQgdHVybiBsYW5lIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDMwMywgYmV0d2VlbiB0aGUgZWFzdGVybiBTdHJl ZXRzYm9ybyBsaW1pdHMgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0IGluIFNoYWxlcnN2aWxsZSBUb3duc2hp cDogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHBhdmVtZW50IHJlcGFpcnMgdW50aWwgZnVy dGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMzAzLCBiZXR3ZWVu IERpYWdvbmFsIFJvYWQgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0IGluIFNoYWxlcnN2aWxsZSBUb3duc2hp cDogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggbWlkLVNlcHRlbWJlciBmb3IgdHdvIGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVu dHMuIERldG91ciB3aWxsIGJlIHN0YXRlIFJvdXRlIDE0IHRvIFJvdXRlIDQ0LjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDQzIGluIEJyaW1maWVsZCBhbmQgU3VmZmllbGQgdG93bnNo aXBzOiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIG5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZnJvbSA3IHAubS4g dG8gNiBhLm0uIG9uIFJvdXRlIDQzIG92ZXIgSS03NiwgYW5kIEktNzYgdW5kZXIgUm91dGUgNDMg dGhyb3VnaCBtaWQtSnVseSBmb3IgYnJpZGdlIGRlY2sgc2VhbGluZy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA0MywgZnJvbSB0aGUgU3RhcmsgQ291bnR5IGxpbmUgdG8ganVzdCBz b3V0aCBvZiBUYWxsbWFkZ2UgUm9hZCwgYW5kIGZyb20gSS03NiB0byBCcmltZmllbGQgRHJpdmU6 IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByZXN1cmZhY2luZyBhbmQgYnJpZGdlIHJlcGFp cnMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TGFuZSByZXN0cmlj dGlvbnMgZm9yIG1pY3Jvc3VyZmFjaW5nIGluIERlZXJmaWVsZCBhbmQgTWFudHVhIHRvd25zaGlw czogVGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB3aWxsIGhhdmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIHVudGlsIGZ1cnRo ZXIgbm90aWNlOiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA0NCBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDgyIGFuZCB0aGUg R2VhdWdhIENvdW50eSBsaW5lOyBzdGF0ZSBSb3V0ZSA4MiBiZXR3ZWVuIHRoZSBlYXN0ZXJuIEF1 cm9yYSBsaW1pdHMgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0OyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMjI1IGJldHdl ZW4gdGhlIFN0YXJrIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBVLlMuIDIyNC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgaW4gR2FycmV0dHN2aWxsZSwgRnJl ZWRvbSBhbmQgV2luZGhhbSB0b3duc2hpcHM6IFRoZSBmb2xsb3dpbmcgcm9hZHMgd2lsbCBoYXZl IHJlc3RyaWN0aW9ucyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZTogc3RhdGUgUm91dGUgODggYmV0d2Vl biB0aGUgc291dGhlcm4gR2FycmV0dHN2aWxsZSBsaW1pdHMgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDgyOyBS b3V0ZSA4OCBiZXR3ZWVuIHRoZSBub3J0aGVybiBHYXJyZXR0c3ZpbGxlIGxpbWl0cyBhbmQgc3Rh dGUgUm91dGUgMzA1OyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMzAzIGJldHdlZW4gUm91dGUgODggYW5kIHRo ZSB3ZXN0ZXJuIFdpbmRoYW0gbGltaXRzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRl IDI2MSwganVzdCBlYXN0IG9mIE1vZ2Fkb3JlIFJvYWQgaW4gS2VudDogT2NjYXNpb25hbCBsYW5l IHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgbWlub3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3Rp Y2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RnJvc3QgUm9hZCwgYmV0d2VlbiBFbGxzd29ydGggUm9h ZCBhbmQgUGhpbGxpcHMgUGFya3dheSBhbmQgYXQgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBzdGF0ZSBS b3V0ZSA0MyBpbiBTdHJlZXRzYm9ybzogT2NjYXNpb25hbCBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Ig cm9hZCB3aWRlbmluZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtV LlMuIDQyMiwgYmV0d2VlbiB0aGUgUG9ydGFnZSBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgdGhlIEdlYXVnYSBD b3VudHkgbGluZSBpbiBOZWxzb24gVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZv ciBwYXZpbmcgYW5kIGN1bHZlcnQgcmVwYWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA4OCwgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSAzMDUgYW5k IHRoZSBHZWF1Z2EgQ291bnR5IGxpbmUgaW4gTmVsc29uIFRvd25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5lIHJl c3RyaWN0aW9ucyBmb3IgY2hpcCBzZWFsaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDIyNSwgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1IGFuZCBJ LTc2IGluIFBhcmlzIGFuZCBQYWxteXJhIHRvd25zaGlwczogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlv bnMgZm9yIGNoaXAgc2VhbCB3b3JrIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD5TVEFSSyBD T1VOVFk6PC9wPjxwPiAmIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzcgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDY4NyBpbiBD YW50b24gYW5kIEphY2tzb24sIFBsYWluIGFuZCBDYW50b24gdG93bnNoaXBzOiBVbnRpbCBmdXJ0 aGVyIG5vdGljZSwgdGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB3aWxsIGhhdmUgbmlnaHRseSBsYW5lIHJl c3RyaWN0aW9ucyBmb3IgbWljcm9zdXJmYWNpbmc6IEktNzcgYmV0d2VlbiBOYXZhcnJlIFJvYWQg YW5kIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgMTJ0aCBTdHJlZXQ7IHN0YXRlIFJvdXRlIDY4NyBiZXR3ZWVuIHN0 YXRlIFJvdXRlIDI0MSBhbmQgRm94Y2hhc2UgQXZlbnVlOyBhbmQgUm91dGUgNjg3IGJldHdlZW4g RXZlcmhhcmQgUm9hZCBhbmQgSS03Ny48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtEcmVzc2xlciBSb2Fk LCBiZXR3ZWVuIFdoaXBwbGUgQXZlbnVlIGFuZCBJLTc3IGluIE5vcnRoIENhbnRvbjogVW50aWwg ZnVydGhlciBub3RpY2UsIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgZGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9y IGluc3RhbGxhdGlvbiBvZiBhIHBlZGVzdHJpYW4gdHJhaWwuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 U3RhdGUgUm91dGUgOTMsIGJldHdlZW4gTG9jdXN0IFN0cmVldCBhbmQgTWlsYW4gU3RyZWV0IGlu IENhbmFsIEZ1bHRvbjogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggSnVseSAxOSBmb3IgQ2FuYWwgRGF5cyBmZXN0 aXZhbC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgTWlsYW4gU3RyZWV0IHRvIE1hcmtldCBTdHJlZXQgdG8gTG9j dXN0IFN0cmVldC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA2MTksIGJldHdlZW4g S2F1Zm1hbiBBdmVudWUgYW5kIE1pbGFuIEF2ZW51ZSBpbiBIYXJ0dmlsbGUgYW5kIExha2UgVG93 bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbiB1bnRp bCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS4gVGhlIHByb2plY3QgYWxzbyBpbmNsdWRlcyBwbGFjZW1lbnRzIG9m IHJvdW5kYWJvdXRzIGF0IHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb25zIG9mIEthdWZtYW4gQXZlbnVlIGFuZCBS b3V0ZSA2MTkgYW5kIEtpbmcgQ2h1cmNoIEF2ZW51ZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0 ZSBSb3V0ZSAyMzYsIGJldHdlZW4gdGhlIG5vcnRoZXJuIE1hc3NpbGxvbiBsaW1pdHMgYW5kIFBv cnRhZ2UgU3RyZWV0IGluIFBlcnJ5LCBMYXdyZW5jZSBhbmQgSmFja3NvbiB0b3duc2hpcHM6IERh aWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByZXN1cmZhY2luZyBhbmQgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMg dW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMjEs IGZyb20gdGhlIG5vcnRoZXJuIE1hc3NpbGxvbiBsaW1pdHMgdG8ganVzdCBlYXN0IG9mIHN0YXRl IFJvdXRlIDkzOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgYW5kIGJy aWRnZSByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0 YXRlIFJvdXRlIDQzLCBiZXR3ZWVuIDU1dGggU3RyZWV0IGFuZCBFYXN0b24gU3RyZWV0IGluIE5v cnRoIENhbnRvbiBhbmQgUGxhaW4gVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZv ciByb2FkIHdpZGVuaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx OzM4dGggU3RyZWV0IE5XIHdlc3Rib3VuZCwgYmV0d2VlbiBDbGV2ZWxhbmQgQXZlbnVlIE5vcnRo d2VzdCBhbmQgR3VpbGZvcmQgUm9hZCBOb3J0aHdlc3QgaW4gQ2FudG9uOiBDbG9zZWQgZm9yIHdh dGVyIG1haW4gcmVwbGFjZW1lbnQgYW5kIHJvYWQgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24uIEl0IGlzIGV4cGVj dGVkIHRvIGNvbnRpbnVlIHRocm91Z2ggU2VwdGVtYmVyLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVk LiBFYXN0Ym91bmQgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgdGhyb3VnaCB0aGUgZHVyYXRp b24gb2YgdGhlIHByb2plY3QuIExvY2FsIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHRvIHJl c2lkZW5jZXMgYW5kIGJ1c2luZXNzZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiAzMCwgYmV0 d2VlbiBIYXJyaXNvbiBBdmVudWUgYW5kIFdheW5lc2J1cmcgRHJpdmUvc3RhdGUgUm91dGUgNDMg aW4gQ2FudG9uIGFuZCBDYW50b24gVG93bnNoaXA6IE9jY2FzaW9uYWwgbGFuZSByZXN0cmljdGlv bnMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbiB1bnRpbCBmdXJ0aGVy IG5vdGljZS4gVGhlcmUgd2lsbCBhbHNvIGJlIHJhbXAgY2xvc2luZ3MgZnJvbSA5IHAubS4gdG8g NiBhLm0uIGZvciBhc3BoYWx0IHBhdmluZyBhbmQgYnJpZGdlIHBhaW50aW5nLjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO1UuUy4gMzAgaW4gUGVycnkgYW5kIENhbnRvbiB0b3duc2hpcHM6IFUuUy4gMzAg b3ZlciBXaGlwcGxlIEF2ZW51ZSB3aWxsIGJlIHJlZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmUgaW4gZWFjaCBk aXJlY3Rpb24gdGhyb3VnaCBlYXJseSBKdWx5IGZvciBhIGJyaWRnZSBkZWNrIG92ZXJsYXkuIFVu dGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLCBVLlMuIDMwIGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgMjEgYW5kIFdo aXBwbGUgQXZlbnVlIHdpbGwgaGF2ZSBkYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgYnJpZGdl IHJlcGFpcnMuIFRoZSBmb2xsb3dpbmcgcm9hZHMgdW5kZXIgVS5TLiAzMCB3aWxsIGhhdmUgbGFu ZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGJyaWRnZSByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlOiBz dGF0ZSBSb3V0ZSAyMSwgV2hpcHBsZSBBdmVudWUsIEdlbm9hIEF2ZW51ZSwgUGVycnkgU3RyZWV0 IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA2MjcvUmljaHZpbGxlIERyaXZlLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtVLlMuIDMwIGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyOTcgaW4gUGVycnkgYW5kIENhbnRvbiB0b3duc2hp cHM6IFRoZSBmb2xsb3dpbmcgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgYW5kIHJhbXAgY2xvc2luZ3Mgd2ls bCBiZSBpbiBwbGFjZSB0aHJvdWdoIDkgYS5tLiBKdWx5IDE5IGZvciBhIGJyaWRnZSBkZWNrIG92 ZXJsYXk6IFUuUy4gMzAgZWFzdGJvdW5kIG92ZXIgc3RhdGUgUm91dGUgMjEgd2lsbCBiZSByZWR1 Y2VkIHRvIG9uZSBsYW5lOyB0aGUgcmFtcCBmcm9tIFJvdXRlIDIxIHNvdXRoYm91bmQgdG8gVS5T LiAzMCBlYXN0Ym91bmQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIFUuUy4gMzAgd2Vz dGJvdW5kIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDI0MSB0byBVLlMuIDMwIGVhc3Rib3VuZDsgYW5kIHRoZSBy YW1wIGZyb20gVS5TLiAzMCBlYXN0Ym91bmQgdG8gUm91dGUgMjEgbm9ydGhib3VuZCB3aWxsIGJl IGNsb3NlZC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgVS5TLiAzMCBlYXN0Ym91bmQgdG8gc3RhdGUgUm91dGUg NjI3IHRvIFUuUy4gMzAgd2VzdGJvdW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1UuUy4gNjIsIGJl dHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgNDQgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDE3MyBpbiBXYXNoaW5ndG9uIGFu ZCBOaW1pc2hpbGxlbiB0b3duc2hpcHM6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByZXN1 cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtVLlMuIDYy LCBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDIxIGFuZCBzdGF0ZSBSb3VlIDkzIGluIFN1Z2FyIENyZWVr IFRvd25zaGlwOiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBUaHVyc2RheSBmb3IgcmFpbHJvYWQgY3Jvc3Npbmcg cmVwYWlycy4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgc3RhdGUgUm91dGUgOTMgdG8gVS5TLiAyNTAgdG8gUm91 dGUgMjEuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgNDQsIGJldHdlZW4gdGhlIG5v cnRoZXJuIExvdWlzdmlsbGUgbGltaXRzIGFuZCBVLlMuIDYyOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0 aW9ucyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMjQxLCBiZXR3ZWVuIHRoZSBXYXluZSBDb3VudHkgbGluZSBhbmQg c3RhdGUgUm91dGUgOTMgaW4gVHVzY2FyYXdhcyBUb3duc2hpcDogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmlj dGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD5XQVlORSBD T1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03MSwgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1Mzkg YW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDM2OiBJbnRlcm1pdHRlbnQgc2hvdWxkZXIgY2xvc2luZ3MgZm9yIHRy YWZmaWMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGZvciBjdWx2ZXJ0IHBpcGUgcmVwYWlycyB1bnRpbCBK dWx5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDk0LCBmcm9tIE1vdW50IEVhdG9u IGF0IFUuUy4gMjUwIG5vcnRoIHRvIHRoZSBEYWx0b24gbGltaXRzOiBSZWR1Y2VkIHRvIG9uZSBs YW5lIG9mIHRyYWZmaWMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLiBUcmFm ZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBieSBmbGFnZ2Vycy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtT dGF0ZSBSb3V0ZSA2MDQsIGp1c3Qgd2VzdCBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5NDogQ2xvc2VkIHVudGls IEZyaWRheSBmb3IgYSBjdWx2ZXJ0IHJlcGxhY2VtZW50LiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3Rl ZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtLbGluZSBSb2FkLCBvdmVyIEktNzE6IENsb3NlZCBmb3Ig YSBicmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgbmlnaHRseSBsYW5lIGNsb3Npbmdz IG9uIEktNzEuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBj b21wbGV0ZWQgaW4gT2N0b2Jlci48L3A+PHA+RWxzZXdoZXJlIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvOjwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzcgc291dGhib3VuZCBiZXR3ZWVuIE9ha2VzIFJvYWQgYW5k IHRoZSBPaGlvIFR1cm5waWtlIGluIEJyZWNrc3ZpbGxlIGFuZCBSaWNoZmllbGQ6IFRocm91Z2gg ZmFsbCwgYWxsIGxhbmVzIG9mIEktNzcgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGJldHdlZW4gdGhlIHR1 cm5waWtlIGFuZCBPYWtlcyBSb2FkIHdpbGwgYmUgc2hpZnRlZCB0byB0aGUgcmlnaHQgbGFuZSBh bmQgc2hvdWxkZXIgZm9yIHdpZGVuaW5nIHdvcmsgaW4gdGhlIG1lZGlhbi4gPC9wPjxwPlRyYWZm aWMgcGxhbm5lcnM6IFBsZWFzZSBmYXggdHJhZmZpYyB1cGRhdGVzIHRvIDMzMC05OTYtMzAzMy4g PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.