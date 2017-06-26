Published: June 26, 2017 - 09:08 PM | Updated: July 5, 2017 - 09:18 PM
Akron-area road construction: Daily report for July 6 July 06,2017 01:18 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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