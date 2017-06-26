Published: June 26, 2017 - 09:08 PM | Updated: June 27, 2017 - 06:10 PM
Akron-area road construction: Daily report for June 27 June 27,2017 10:10 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PGRpdiBpZD0ibWFwIj4NCgkmbmJzcDs8L2Rpdj4NCjxwPg0KCSZuYnNwOzwvcD4NCjxwPg0KCUhl cmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhlIEFrcm9uIGFyZWE6 PC9wPg0KPHA+DQoJTWFqb3IgaGlnaHdheXMgYWJydXB0bHkgY2xvc2VkOiBOb25lLjwvcD4NCjxw Pg0KCUFLUk9OOjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVN0YXRlIFJvdXRlIDggc291dGhib3VuZCByYW1w IHRvIEludGVyc3RhdGUgNzYgd2VzdGJvdW5kOiBDbG9zZWQgZnJvbSA4IHAubS4gTW9uZGF5IHRv IDUgYS5tLiBUdWVzZGF5IGZvciByZXN1cmZhY2luZy4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgSS03NyBzb3V0 aGJvdW5kIHRoZSBJLTc2L0tlbm1vcmUgbGVnLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUktNzYsIGJldHdl ZW4gR3JhbnQgU3RyZWV0IGFuZCBXb2xmIExlZGdlcyBQYXJrd2F5OiBSZWR1Y2VkIHRvIG9uZSBs YW5lIGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9uIHRocm91Z2ggbWlkLUp1bHkgZnJvbSAxMCBwLm0uIHRvIDUg YS5tLiBuaWdodGx5IGZvciBicmlkZ2UgcmVwYWlycy48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlHcmFudCBT dHJlZXQgb3ZlciBJLTc2OiBDbG9zZWQgdW50aWwgdGhlIGVuZCBvZiBPY3RvYmVyIGZvciBicmlk Z2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIENyb3NpZXIgU3RyZWV0IHRvIFdvbGYgTGVk Z2VzIFBhcmt3YXkgdG8gVGhvcm50b24gU3RyZWV0IHRvIEdyYW50IFN0cmVldC4gVGhlIGVudHJh bmNlIGFuZCBleGl0IHJhbXBzIGF0IEdyYW50IFN0cmVldCB3aWxsIGFsc28gY2xvc2UgYW5kIHJl bWFpbiBjbG9zZWQgcGVybWFuZW50bHkuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPg0KPHA+ DQoJ4oCi4oCJSS03NiBhbmQgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQ6IFRoZSByYW1wcyBmcm9tIFNvdXRo IFN0cmVldCB0byBJLTc2IGVhc3Rib3VuZCBhcmUgcGVybWFuZW50bHkgY2xvc2VkLiBBIGRldG91 ciBpcyBwb3N0ZWQuIFNvdXRoIE1haW4gYW5kIEJyb2Fkd2F5IGJldHdlZW4gTWlsbGVyIFJvYWQg YW5kIEJhcnRnZXMgU3RyZWV0IGhhdmUgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgY29uc3Ry dWN0aW9uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUktNzYsIGJldHdl ZW4gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgYW5kIHRoZSBjZW50cmFsIGludGVyY2hhbmdlOiBPY2Nhc2lv bmFsIG5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGZyb20gNyBw Lm0uIHRvIDYgYS5tLiBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2Uu PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJSS03NywgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyNjEvVmVybm9uIE9k b20gQm91bGV2YXJkIGFuZCBJLTc2L0tlbm1vcmUgbGVnOiBOaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rp b25zIGZvciBwYXZlbWVudCByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD4NCjxwPg0K CeKAouKAiVdlc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBOb3J0aCBIYXdraW5zIEF2ZW51ZSBh bmQgTm9ydGggUG9ydGFnZSBQYXRoOiBHYXMgbWFpbiByZXBsYWNlbWVudCBpcyB1bmRlciB3YXku IFRoZSBzZWNvbmQgcGhhc2Ugb2YgdGhlIHByb2plY3QsIGJldHdlZW4gVHdpbiBPYWtzIFJvYWQg YW5kIE5vcnRoIFBvcnRhZ2UgUGF0aCwgaGFzIGJlZ3VuLiBXZXN0Ym91bmQgdHJhZmZpYyBmcm9t IG91dHNpZGUgdGhlIHByb2plY3QgbGltaXRzIHdpbGwgYmUgZGV0b3VyZWQgdXNpbmcgTm9ydGgg UG9ydGFnZSBQYXRoIHRvIFR3aW4gT2FrcyBSb2FkIGFuZCBiYWNrIHRvIFdlc3QgTWFya2V0LiBF YXN0Ym91bmQgdHJhZmZpYyBhbmQgbG9jYWwgd2VzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWlu dGFpbmVkLCBkYXkgYW5kIG5pZ2h0LiBTb21lIHdvcmsgd2lsbCBjb250aW51ZSBiZXR3ZWVuIE5v cnRoIEhhd2tpbnMgYW5kIFR3aW4gT2FrcyBSb2FkLCB3aXRoIG9jY2FzaW9uYWwgc2hvcnQtdGVy bSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFuZCBzaGlmdGluZyBvZiB0cmFmZmljIGFzIHRoaXMgcG9ydGlvbiBp cyBiZWluZyBjb21wbGV0ZWQuIEZsYWdnZXJzIHdpbGwgaGVscCBtYWludGFpbiB0cmFmZmljIGFy b3VuZCB0aGUgd29yayB6b25lcyBkdXJpbmcgZGF5dGltZSBob3Vycy4gVGhlIHByb2plY3QgaXMg ZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGJ5IEF1Zy4gMS48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlFYXN0 IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3RyZWV0IGFuZCBCbGFj ayBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB0byBhbGwgdGhyb3VnaCB0cmFmZmljIGZvciBhYm91dCBvbmUgbW9u dGggZm9yIGEgY29udGludWluZyBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHByb2plY3QuIEFjY2VzcyBtYWlu dGFpbmVkIGZvciBsb2NhbCBidXNpbmVzc2VzLiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgZGV0b3VyZWQgdmlh IEJlYXZlciBTdHJlZXQsIENhcnJvbGwgU3RyZWV0IGFuZCBFYXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQuIExl ZnQgdHVybnMgd2lsbCBiZSBhbGxvd2VkIGZvciB3ZXN0Ym91bmQgdHJhZmZpYyBvbiBFYXN0IE1h cmtldCBTdHJlZXQgYXQgU291dGggQXJsaW5ndG9uLCBidXQgb25jZSB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9u IGlzIGZ1bGx5IHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMsIGxlZnQgdHVybnMgd2lsbCBubyBsb25nZXIg YmUgcGVybWl0dGVkIGF0IHRoaXMgbG9jYXRpb24uIEEgbm9ydGhib3VuZCBhbmQgc291dGhib3Vu ZCBsYW5lIGhhcyBiZWVuIHJlb3BlbmVkIHRocm91Z2ggdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBTb3V0 aCBBcmxpbmd0b24gYW5kIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJRWFzdCBXYXJu ZXIgUm9hZCwgYmV0d2VlbiBIYXJyaW5ndG9uIFJvYWQgYW5kIExhZm9yY2UgRHJpdmU6IFRoZSBz b3V0aCBsYW5lIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIGZvciBGaXJlc3RvbmUgQ291bnRyeSBDbHViIHNpZGV3 YWxrIGFuZCBkcml2ZSBhcHJvbiBjb25zdHJ1Y3Rpb24uIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFp bmVkIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucyBidXQgc2hpZnRlZCBkdXJpbmcgdGhlIGRheS4gQWxsIGxh bmUgd2lsbCBiZSByZW9wZW5lZCBkdXJpbmcgdGhlIGV2ZW5pbmdzLiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0 byBiZSBjb21wbGV0ZWQgYnkgSnVseSA2LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUtpbmdzbGV5IEF2ZW51 ZS9Ob3J0aCBQZXJzaGluZyBBdmVudWUgYW5kIHN1cnJvdW5kaW5nIG5laWdoYm9yaG9vZDogR2Fz IG1haW4gYW5kIHNlcnZpY2UgY29ubmVjdGlvbiByZXBsYWNlbWVudCBjb3ZlcmluZyBzZXZlcmFs IHN0cmVldHMuIE9jY2FzaW9uYWwgbGFuZSBjbG9zaW5ncyBhbmQgZmxhZ2dlcnMgd2lsbCBtYWlu dGFpbiB0cmFmZmljIHVudGlsIG1pZC1BdWd1c3QuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJTm9ydGggVW5p b24gU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCBhbmQgUGVya2lucyBTdHJlZXQ6 IEVtZXJnZW5jeSBzYW5pdGFyeSBzZXdlciByZXBhaXIgd29yayB1bnRpbCBGcmlkYXkuIERldG91 cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIEFjY2VzcyBtYWludGFpbmVkIGZvciBsb2NhbCBidXNpbmVzc2Vz IGFuZCBlbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJRm9ycmVzdCBTdHJlZXQs IGJldHdlZW4gRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYW5kIENyb3VzZSBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCBm b3Igc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiB3b3JrIHVudGlsIEp1bHkgNy4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBw b3N0ZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJTWFyeWxhbmQgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIEZvdXJ0aCBT dHJlZXQgU291dGh3ZXN0IGFuZCBOaW50aCBTdHJlZXQgU291dGh3ZXN0OiBDbG9zZWQgZm9yIGEg ZnVsbCBpbXByb3ZlbWVudCBwcm9qZWN0IGV4cGVjdGVkIHRvIGxhc3QgdW50aWwgT2N0b2Jlci4g RGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlDbGFyayBTdHJlZXQsIGJl dHdlZW4gV2lsbGV0IFN0cmVldCBhbmQgTWF0dGhld3MgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgSnVs eSAxNCBmb3Igc2V3ZXIgd29yay4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJ 4oCi4oCJU3RhdGUgUm91dGUgOTEgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnM6IEJldHdlZW4gV2VkZ2V3b29k IEF2ZW51ZSBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMTgvRWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0LCBhbmQgYmV0d2Vl biBHaWxjaHJpc3QgUm9hZCBhbmQgRWFzdHdvb2QgQXZlbnVlIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgZGFpbHkg bGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwv cD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVJvYWQgY2xvc2luZ3MgYXQgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgZm9yIHJv YWQgY29uc3RydWN0aW9uOiBXZXN0IFNvdXRoIFN0cmVldCwgQnVjaHRlbCBBdmVudWUgYW5kIFdl c3QgQ3Jvc2llciBTdHJlZXQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgYXQgU291dGggTWFpbiB0aHJvdWdoIGxh dGUgZmFsbC4gRGV0b3VyIHdpbGwgUHJpbmNldG9uIFN0cmVldCB0byBXZXN0IE1pbGxlciBBdmVu dWUgdG8gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJQmFydGdlcyBTdHJlZXQg ZWFzdGJvdW5kLCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gYW5kIFNvdXRoIEhpZ2ggc3RyZWV0czogQ2xv c2VkIHRocm91Z2ggRGVjZW1iZXIgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLiBEZXRvdXIgZm9yIGVh c3Rib3VuZCBCYXJ0Z2VzIFN0cmVldCBpcyBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCB0byBDZWRhciBTdHJl ZXQgdG8gU291dGggSGlnaCBTdHJlZXQsIGFuZCBmb3Igc291dGhib3VuZCBTb3V0aCBNYWluIGl0 IHdpbGwgYmUgQmFydGdlcyB0byBSaG9kZXMgQXZlbnVlIHRvIFRob3JudG9uIFN0cmVldCB0byBT b3V0aCBNYWluLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUVhc3QgQmFydGdlcyBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4g U291dGggSGlnaCBTdHJlZXQgYW5kIEJyb2Fkd2F5OiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBTZXB0ZW1iZXIg Zm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLiBEZXRvdXIgZm9yIGVhc3Rib3VuZCBXZXN0IEJhcnRnZXMg U3RyZWV0IGlzIE1haW4gU3RyZWV0IHRvIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0LCBhbmQgZnJvbSBT b3V0aCBCcm9hZHdheSBpdCB3aWxsIGJlIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IHRvIFNvdXRoIE1h aW4gdG8gQmFydGdlcy48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlDdXlhaG9nYSBTdHJlZXQsIHdlc3Qgb2Yg Tm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldDogQ3VycmVudCB3b3JrIG9uIHRoZSBIb3dhcmQgU3RyZWV0IFN0 b3JhZ2UgQmFzaW4gd2lsbCBvY2N1ciBvbiB0aGUgc291dGggc2lkZSBvZiBDdXlhaG9nYSBTdHJl ZXQsIGp1c3Qgd2VzdCBvZiBOb3J0aCBIb3dhcmQuIE1vc3Qgb2YgdGhlIGVhc3Rib3VuZCByaWdo dCB0dXJuIGxhbmUgb24gQ3V5YWhvZ2EgU3RyZWV0IHJlbWFpbnMgY2xvc2VkLCBidXQgYSBwb3J0 aW9uIG9mIHRoaXMgbGFuZSB3aWxsIGJlIG9wZW4gZm9yIHJpZ2h0IHR1cm5zIG9udG8gTm9ydGgg SG93YXJkLiBDb21wbGV0aW9uIG9mIHRoZSBlbnRpcmUgcHJvamVjdCBpcyBwbGFubmVkIGJ5IHRo ZSBlbmQgb2YgdGhlIHllYXIuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJQ29wbGV5IFJvYWQsIGF0IHRoZSBp bnRlcnNlY3Rpb24gb2YgU2FpbnQgTWljaGFlbHMgQXZlbnVlOiBTaWduYWwgcG9sZSBpbnN0YWxs YXRpb24gd2lsbCBjb250aW51ZSBlYXN0d2FyZCBvbiBDb3BsZXkgUm9hZCB1bnRpbCBKdWx5LiBU aGVyZSB3aWxsIGJlIHNvbWUgbGFuZSBjbG9zaW5ncyBhbmQgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYywg YnV0IHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGluIGFsbCBkaXJlY3Rpb25zLjwvcD4NCjxw Pg0KCeKAouKAiU1vZ2Fkb3JlIFJvYWQsIGJldHdlZW4gU3R1bGwgQXZlbnVlIGFuZCBNYXJpb24g QXZlbnVlOiBDbG9zZWQgZm9yIHNhbml0YXJ5IHNld2VyIGluc3RhbGxhdGlvbi4gVHJhZmZpYyB3 aWxsIGJlIGRldG91cmVkIHZpYSBTa2VsdG9uIFJvYWQgYW5kIEdpbGNocmlzdCBSb2FkLiBJdCBp cyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBjb21wbGV0ZWQgYnkgRnJpZGF5LiBMb2NhbCByZXNpZGVudHMgYW5k IGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyB3aWxsIGhhdmUgYWNjZXNzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUxp dHRsZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU2FpbnQgTWljaGFlbHMgQXZlbnVlIGFuZCBZdWtvbiBBdmVu dWU6IENsb3NlZCB1bnRpbCBKdWx5IDcgZm9yIHNhbml0YXJ5IHNld2VyIHJlY29uc3RydWN0aW9u LiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJQmx1ZmYgU3RyZWV0LCBiZXR3 ZWVuIE5vcnRoIFN1bW1pdCBTdHJlZXQgYW5kIE5vcnRoIENvbGxlZ2UgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQg dW50aWwgQXVnLiA0IGZvciBhIHNld2VyIHByb2plY3QuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVk LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUZhaXJiYW5rcyBQbGFjZSwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBBcmxpbmd0 b24gU3RyZWV0IGFuZCBCdWNraW5naGFtIFN0cmVldDogQSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBzdHJlZXQg d2lsbCBiZSBjbG9zZWQgZm9yIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gd29yay4gRmFpcmJhbmtzIFBsYWNl IGlzIHVzdWFsbHkgb25lLXdheSB3ZXN0Ym91bmQgYnV0IHdpbGwgb3BlbiBib3RoIHdheXMgdG8g YWxsb3cgYWNjZXNzIGZvciBkZXRvdXJlZCB0cmFmZmljLiBXb3JrIHdpbGwgYmUgc3BsaXQgaW50 byB0d28gcG9ydGlvbnMsIGJ1dCB0aGUgcHJvamVjdCB3aWxsIGJlIGNvbXBsZXRlZCBpbiBsYXRl IEp1bHkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJTm9ydGggQWRvbHBoIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0 IE1hcmtldCBTdHJlZXQgYW5kIE5vcnRoIEZvcmdlIFN0cmVldDogQSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBz dHJlZXQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UgZm9yIHdlc3QgdG93ZXIg YWRkaXRpb24gYXQgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbC4gQWNjZXNzIHRvIHRoZSBZTUNBLCBBZG9s cGggU3RyZWV0IHBhcmtpbmcgZGVjayBhbmQgcmVjZWl2aW5nIGRlY2sgd2lsbCBiZSBhdmFpbGFi bGUgZnJvbSBFYXN0IE1hcmtldCBvbmx5LiBBbGwgcmVtYWluaW5nIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBk ZXRvdXJlZCB2aWEgRWFzdCBNYXJrZXQsIEZvdW50YWluIGFuZCBOb3J0aCBGb3JnZSBzdHJlZXRz LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVdlc3QgQm93ZXJ5IFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBXZXN0IEV4Y2hh bmdlIFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBTdGF0ZSBTdHJlZXQ6IE9uZSBsYW5lIHdpbGwgYmUgY2xvc2Vk IGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9uIGZvciBhYm91dCAxOCBtb250aHMgZm9yIGNvbnN0cnVjdGlvbiBv ZiBhIGJ1aWxkaW5nIGFkZGl0aW9uLiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBidXQgc2hp ZnRlZCB0byBwcm92aWRlIGEgcGF0aWVudCBkcm9wLW9mZiBhcmVhIGF0IEFrcm9uIENoaWxkcmVu 4oCZcyBIb3NwaXRhbC48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCwgYmV0 d2VlbiBXYXRlciBTdHJlZXQgYW5kIFdlc3QgQm93ZXJ5IFN0cmVldDogT25lIHRocm91Z2ggbGFu ZSBhbmQgbWV0ZXJlZCBwYXJraW5nIG9uIHRoZSBub3J0aCBzaWRlIG9mIFdlc3QgRXhjaGFuZ2Ug d2lsbCBiZSBjbG9zZWQgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24gZm9yIGFib3V0IDE4IG1vbnRocyBmb3Ig Y29uc3RydWN0aW9uIG9mIGEgYnVpbGRpbmcgYWRkaXRpb24uIEEgbWluaW11bSBvZiB0d28gbGFu ZXMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiU1MSyBKci4gQm91bGV2YXJk L05vcnRoIEhvd2FyZCBTdHJlZXQvTm9ydGggTWFpbiBTdHJlZXQgaW50ZXJzZWN0aW9uOiBDbG9z ZWQgdW50aWwgSnVseSA3IGZvciByZWxvY2F0aW9uIG9mIHV0aWxpdGllcyBhbmQgbG93ZXJpbmcg b2YgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbi4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gQWNjZXNzIHRvIEZ1 cm5hY2UgU3RyZWV0IGFuZCBOb3J0aHNpZGUgRGlzdHJpY3QgYnVzaW5lc3NlcyB3aWxsIHJlbWFp biBhdmFpbGFibGUgZnJvbSBOb3J0aCBIb3dhcmQsIE5vcnRoIFN1bW1pdCBhbmQgRWFzdCBOb3J0 aCBzdHJlZXRzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUJlZWNoIFN0cmVldCwgd2VzdCBvZiBIb3dhcmQg U3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgQXVndXN0IGZvciBhIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gcHJvamVj dC4gQWNjZXNzIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCB0byBsb2NhbCBidXNpbmVzc2VzIGFuZCBhbHNv IGJldHdlZW4gdGhlIE5vcnRoc2lkZSBDb25uZWN0b3IgVHJhaWwgYW5kIHRoZSBPaGlvIGFuZCBF cmllIENhbmFsIFRvd3BhdGguPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJV2VzdCBDZWRhciBTdHJlZXQgYW5k IFdlc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIFBvcnRhZ2UgUGF0aCBhbmQgU291 dGggQnJvYWR3YXk6IFNpZ25hbGl6YXRpb24gd29yayBoYXMgYmVndW4gYmV0d2VlbiBEYXJ0IEF2 ZW51ZSBhbmQgU291dGggQnJvYWR3YXkuIEFsbCB0cmFmZmljIGlzIHNoaWZ0ZWQgaW50byB0aGUg bGVmdCB0d28gbGFuZXMgdGhyb3VnaCBsYXRlIEp1bHkuIFdvcmsgaGFzIGJlZ3VuIG9uIHRoZSBz b3V0aCBzaWRlIG9mIFdlc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IGJldHdlZW4gU291dGggUG9ydGFnZSBQ YXRoIGFuZCBSaG9kZXMgQXZlbnVlLiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBpbiB0aGUg bGVmdCBsYW5lIHVudGlsIGNvbXBsZXRpb24gaW4gZWFybHkgQXVndXN0LiBJbnN0YWxsYXRpb24g b2Ygc2lnbmFsIHBvbGUgZm91bmRhdGlvbnMgYW5kIGNvbmR1aXQgY29udGludWVzIG9uIFdlc3Qg Q2VkYXIgYW5kIFdlc3QgRXhjaGFuZ2UuIFdvcmsgd2lsbCBmb2N1cyBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0 aW9uIG9mIFNvdXRoIE1hcGxlIFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBDZWRhciBTdHJlZXQgTW9uZGF5IHRo cm91Z2ggRnJpZGF5IFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHdpdGggc29tZSB0ZW1wb3Jh cnkgbGFuZSBjbG9zaW5ncyBhbmQgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYy48L3A+DQo8cD4NCgnigKLi gIlSaXZlciBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYW5kIFNvdXRoIENh c2UgQXZlbnVlOiBDbG9zZWQgdW50aWwgT2N0b2JlciBmb3IgYnVpbGRpbmcgZGVtb2xpdGlvbiB3 b3JrLiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJUmFuZCBBdmVudWUgYW5k IERhcnQgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIEV1Y2xpZCBBdmVudWUgYW5kIFdlc3QgTWFya2V0IFN0cmVl dDogQm90aCBsYW5lcyBvbiBlYWNoIG9mIHRoZSBzdHJlZXRzIGhhdmUgYmVlbiByZW9wZW5lZCB0 byB0cmFmZmljLiBPY2Nhc2lvbmFsIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMgd2lsbCBvY2N1ciBhcyB3 b3JrIGNvbnRpbnVlcy4gVHJhZmZpYyBjb250aW51ZXMgdG8gYmUgbWFpbnRhaW5lZCBvbiBXZXN0 IE1pbGwgU3RyZWV0IG92ZXIgc3RhdGUgUm91dGUgNTkgdG93YXJkIFJhbmQgQXZlbnVlLCBidXQg aXQgd2lsbCBiZSBzaGlmdGVkIG9udG8gdGhlIHJpZ2h0IHNpZGUgYXMgb3RoZXIgd29yayBpcyBi ZWluZyBkb25lIGluIHRoZSBhcmVhLiBUaGUgRG93bnRvd24vQ2FzY2FkZSBQYXJraW5nL01hcmtl dCBTdHJlZXQgZXhpdCByYW1wIGlzIGNsb3NlZCB1bnRpbCBKdWx5IDcuIFJvdXRlIDU5IEVhc3Qg dHJhZmZpYyB3aWxsIHRha2UgdGhlIENlZGFyIFN0cmVldC9FeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgZXhpdCBy YW1wIG9udG8gRGFydCBBdmVudWUuIFRoZSBSb3V0ZSA1OSBXZXN0IGVudHJhbmNlIHJhbXAgZnJv bSBSYW5kIEF2ZW51ZS9XZXN0IENlZGFyIFN0cmVldCB3aWxsIHJlbWFpbiBjbG9zZWQgZm9yIGRl bW9saXRpb24gYW5kIHJlY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIEp1bHkgMjguIERldG91cnMgYXJlIHBv c3RlZC4gVGhpcyBpcyBpbiBwcmVwYXJhdGlvbiBmb3IgdGhlIHJlbW92YWwgb2Ygc3RhdGUgUm91 dGUgNTkgYmV0d2VlbiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIGFuZCBXZXN0IE1hcmtldC4gVHJhZmZpYyB3aWxs IGJlIG1haW50YWluZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJR2xlbmRhbGUgQXZlbnVlLCBmcm9tIFJh bmQgQXZlbnVlIHRvIHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gb2YgTG9jdXN0IFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHVu dGlsIGxhdGUgMjAxOCBmb3Igd29yayBvbiB0aGUgY29tYmluZWQgc2V3ZXIgb3ZlcmZsb3dzIHBy b2plY3QgYXQgdGhlIE9oaW8gQ2FuYWwgSW50ZXJjZXB0b3IgVHVubmVsLiBEZXRvdXJzIHdpbGwg YmUgcG9zdGVkLiBUaGUgcmlnaHQgbGFuZSBvZiBXZXN0IE1pbGwgU3RyZWV0LCB3ZXN0IG9mIERh cnQgQXZlbnVlIGFuZCB0aGUgc291dGggMTUwIGZlZXQgb2YgQmF0ZXMgU3RyZWV0IHdpbGwgYWxz byBiZSBjbG9zZWQuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJSGlj a29yeSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gTm9ydGggU3RyZWV0IGFuZCBNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5OiBD bG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSAyMDE4IHRvIHByZXBhcmUgZm9yIHdvcmsgb24gdGhlIE9oaW8gQ2Fu YWwgSW50ZXJjZXB0b3IgVHVubmVsLiBJdCBpbmNsdWRlcyB0aGUgdGVtcG9yYXJ5IHJlbG9jYXRp b24gb2YgdGhlIFRvd3BhdGggVHJhaWwgdG8gSGlja29yeSBTdHJlZXQgZnJvbSBNYXBsZSBTdHJl ZXQgdG8gbmVhciBNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5LjwvcD4NCjxwPg0KCU90aGVyIHJvYWQgY29uc3Ry dWN0aW9uOjwvcD4NCjxwPg0KCUVsc2V3aGVyZSBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5OjwvcD4NCjxwPg0K CeKAouKAiVN0YXRlIFJvdXRlIDYxOSwgYXQgU3BhZGUgUm9hZCBpbiBHcmVlbjogQ2xvc2VkIHRo cm91Z2ggRnJpZGF5IGZvciByYWlscm9hZCBjcm9zc2luZyByZXBhaXJzLiBEZXRvdXIgd2lsbCBi ZSBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyNDEgdG8gS2lsbGlhbiBSb2FkIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDkzLjwvcD4N CjxwPg0KCeKAouKAiUxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaWNyb3N1cmZhY2luZyBvbiB0aGUg Zm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlOiBTdGF0ZSBSb3V0ZSA4IGJldHdl ZW4gc3RhdGUgUm91dGUgODIgYW5kIExlZGdlIFJvYWQ7IHN0YXRlIFJvdXRlIDU5IGJldHdlZW4g T2FrIFBhcmsgQm91bGV2YXJkIGFuZCB0aGUgU2lsdmVyIExha2UgbGltaXRzOyBhbmQgSS0yNzEg YmV0d2VlbiBCb3N0b24gTWlsbHMgUm9hZCBhbmQganVzdCBzb3V0aCBvZiBSb3V0ZSA4LjwvcD4N CjxwPg0KCeKAouKAiUxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaWNyb3N1cmZhY2luZyBvbiB0aGUg Zm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlOiBVLlMuIDIyNCwgZnJvbSBqdXN0 IGVhc3Qgb2YgSS03NyB0byBqdXN0IGVhc3Qgb2YgS2VsbHkgQXZlbnVlIGFuZCBmcm9tIGp1c3Qg ZWFzdCBvZiBIaWxiaXNoIEF2ZW51ZSB0byBqdXN0IGVhc3Qgb2YgU2hhbmFmZWx0IEF2ZW51ZTsg c3RhdGUgUm91dGUgOTMsIGZyb20ganVzdCBzb3V0aCBvZiBTdGF0ZSBSb2FkIHRvIGp1c3Qgbm9y dGggb2YgTGluZGEgRHJpdmU7IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyNDEsIGZyb20ganVzdCBzb3V0aCBv ZiBCZXJ5bCBSb2FkIHRvIE9ha2VzIERyaXZlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUktNzcsIGJldHdl ZW4gc3RhdGUgUm91dGUgMjEgYW5kIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBpbiBDb3BsZXkg VG93bnNoaXA6IE5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZnJvbSA3IHAubS4gdG8gNyBhLm0u IGZvciByZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlT dGF0ZSBSb3V0ZSAyMSwgYmV0d2VlbiBJLTc3IGFuZCB0aGUgbm9ydGhlcm4gTm9ydG9uIGxpbWl0 czogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIg bm90aWNlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVNoZWxsaGFydCBBdmVudWUsIG9uIHRoZSB3ZXN0IHNp ZGUgb2YgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIGluIE5vcnRvbjogQ2xvc2VkIHRocm91Z2gg bWlkLUp1bHkgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcuIERldG91ciB3aWxsIGJlIENsZXZlbGFuZC1NYXNz aWxsb24gUm9hZCB0byBHcmVlbmZhbGwgUm9hZCB0byBFYXN0b24gUm9hZC48L3A+DQo8cD4NCgni gKLigIlDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQsIGJldHdlZW4gR3JlZW5yaWRnZSBSb2FkIGFu ZCBQbGVhc2FudCBEcml2ZSBpbiBOb3J0b246IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGR1cmluZyBvZmYt cGVhayBob3VycyB0aHJvdWdoIFNlcHRlbWJlciBmb3Igcm9hZCB3aWRlbmluZy48L3A+DQo8cD4N CgnigKLigIlTdGF0ZSBSb3V0ZSA4IGV4aXQgcmFtcHMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGF0IEhv d2UgQXZlbnVlIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzOiBOaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIHRv IGxlbmd0aGVuIHRoZSByYW1wcyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+DQo8cD4NCgnigKLi gIlTdGF0ZSBSb3V0ZSA4LCBiZXR3ZWVuIEhvd2UgQXZlbnVlIGFuZCBHcmFoYW0gUm9hZCBpbiBD dXlhaG9nYSBGYWxsczogRGFpbHkgYW5kIG5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGJy aWRnZSByZXBhaXJzIGZyb20gOCBhLm0uIHRvIDMgcC5tLiBhbmQgNyBwLm0uIHRvIDYgYS5tLiB1 bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlJLTc2IHdlc3Rib3VuZCByYW1w IHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDIxIG5vcnRoYm91bmQgaW4gTm9ydG9uIGFuZCBCYXJiZXJ0b246IENs b3NlZCB0aHJvdWdoIGxhdGUgSnVseSBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uIERldG91ciB3aWxs IGJlIEktNzYgd2VzdGJvdW5kIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDI2MSB0byBJLTc2IGVhc3Rib3VuZCB0 byBSb3V0ZSAyMSBub3J0aGJvdW5kLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUktNzYgdHJhZmZpYyBjaGFu Z2VzIGFuZCByYW1wIGNsb3NpbmcgaW4gTm9ydG9uIGFuZCBCYXJiZXJ0b246IEktNzYgd2VzdGJv dW5kIGZyb20ganVzdCB3ZXN0IG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDYxOS9Xb29zdGVyIFJvYWQgdG8gc3Rh dGUgUm91dGUgOTQgd2lsbCBoYXZlIGEgYmlkaXJlY3Rpb25hbCB0cmFmZmljIHBhdHRlcm4uIFR3 byBsYW5lcyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24gb24gSS03NiBidXQg d2VzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBzcGxpdCB3aXRoIG9uZSBsYW5lIGNyb3NzZWQgb3Zl ciBvbnRvIEktNzYgZWFzdGJvdW5kIHdoaWxlIHRoZSBzZWNvbmQgbGFuZSB3aWxsIHJlbWFpbiBv biBJLTc2IHdlc3Rib3VuZC4gTW90b3Jpc3RzIHdpc2hpbmcgdG8gZXhpdCBhdCBCYXJiZXIgUm9h ZCwgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkLCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyMSBhbmQgc3RhdGUgUm91 dGUgMjYxIHNob3VsZCByZW1haW4gaW4gdGhlIHJpZ2h0IGxhbmUuIEFsc28sIHRoZSByYW1wIGZy b20gUm91dGUgNjE5L1dvb3N0ZXIgUm9hZCB0byBJLTc2IHdlc3Rib3VuZCB3aWxsIGJlIGNsb3Nl ZCB0aHJvdWdoIG1pZC1PY3RvYmVyLiBEZXRvdXIgdmlhIFN0YXRlIFN0cmVldC48L3A+DQo8cD4N CgnigKLigIlJLTc2IGluIE5vcnRvbiBhbmQgQmFyYmVydG9uOiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJlc3Ry aWN0aW9ucyBhcmUgaW4gcGxhY2UgdGhyb3VnaCBtaWQtT2N0b2JlciBmb3IgcmVjb25zdHJ1Y3Rp b24gb2YgdGhlIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBicmlkZ2Ugb3ZlciBJLTc2OiBDbGV2 ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgb3ZlciBJLTc2IGlzIHJlZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmUgaW4g ZWFjaCBkaXJlY3Rpb247IE9zZXIgUm9hZCBhdCBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgaXMg Y2xvc2VkLiBEZXRvdXIgaXMgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIHRvIEdyZWVuZmFsbCBS b2FkIHRvIEVhc3RvbiBSb2FkOyB0aGUgSS03NiBlYXN0Ym91bmQgZXhpdCByYW1wIHRvIENsZXZl bGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBpcyByZXN0cmljdGVkIHRvIHJpZ2h0IHR1cm4gb25seTsgYW5k IEktNzYgd2VzdGJvdW5kIHRvIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBpcyByZXN0cmljdGVk IHRvIGEgcmlnaHQgdHVybiBvbmx5IGZvciB0cnVja3MuIERldG91cnMgYXJlIHBvc3RlZC48L3A+ DQo8cD4NCgnigKLigIlJLTc2LCBiZXR3ZWVuIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5IGxpbmUgYW5kIENl bnRyYWwgQXZlbnVlIGluIE5vcnRvbiBhbmQgQmFyYmVydG9uOiBOaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJp Y3Rpb25zIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlIGZvciBwYXZlbWVudCByZXBhaXJzLjwvcD4NCjxw Pg0KCeKAouKAiUktMjcxLCBiZXR3ZWVuIGZyb20ganVzdCBub3J0aCBvZiB0aGUgTWVkaW5hIENv dW50eSBsaW5lIHRvIHRoZSBPaGlvIFR1cm5waWtlIGluIFJpY2hmaWVsZCBUb3duc2hpcCBhbmQg UmljaGZpZWxkOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBkdXJpbmcgbm9ucGVhayBob3VycyBmb3IgcmVz dXJmYWNpbmcgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJSS0yNzEsIGJl dHdlZW4gdGhlIE1lZGluYSBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgQnJlY2tzdmlsbGUgUm9hZCBpbiBSaWNo ZmllbGQgVG93bnNoaXAgYW5kIFJpY2hmaWVsZDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZHVyaW5nIG5v bnBlYWsgaG91cnMgZm9yIGJyaWRnZSBwYWludGluZy4gSS03NyB1bmRlciBJLTI3MSB3aWxsIGhh dmUgbmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgYnJpZGdlIHBhaW50aW5nIGZyb20gNyBw Lm0uIHRvIDYgYS5tLiB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlTdGF0 ZSBSb3V0ZSAxOC9NZWRpbmEgUm9hZCwgYmV0d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFu ZCBIYW1ldG93biBSb2FkIGluIEJhdGggYW5kIENvcGxleSB0b3duc2hpcHM6IFRoZXJlIHdpbGwg YmUgZGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgbWlsbGluZyBhbmQgcmVzdXJmYWNp bmcgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJTUVESU5BIENPVU5UWTo8L3A+DQo8 cD4NCgnigKLigIlJLTc2LCBhdCBpdHMgaW50ZXJjaGFuZ2Ugd2l0aCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5NCAo SGlnaCBTdHJlZXQpIGluIFdhZHN3b3J0aDogVGhlIGluc2lkZSBhbmQgb3V0c2lkZSBzaG91bGRl cnMgYXJlIGNsb3NlZC4gTmlnaHRseSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFyZSBwb3NzaWJsZSB0aGlzIHdl ZWsuIEhpZ2ggU3RyZWV0LCBmcm9tIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgVmFsbGV5IFZpZXcgRHJpdmUgdG8g U21va2VyaXNlIERyaXZlLCBoYXMgdHdvIGxhbmVzIG9mIHRocm91Z2ggdHJhZmZpYyBub3J0aGJv dW5kIGFuZCBvbmUgbGFuZSBvZiB0aHJvdWdoIHRyYWZmaWMgc291dGhib3VuZCB3aXRoIGEgY2Vu dGVyIGxlZnQgdHVybiBsYW5lIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0IGNvcnJpZG9yIGZvciB3aWRlbmlu ZyB3b3JrIG9uIHRoZSB3ZXN0IHNpZGUgb2YgdGhlIHJvYWQuIEdyZWF0IE9ha3MgVHJhaWwgYmV0 d2VlbiBIaWdoIFN0cmVldCBhbmQgRnJlZWRvbSBEcml2ZSB3aWxsIGJlIHJlZHVjZWQgdG8gb25l IGxhbmUgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24uIEEgdHJhZmZpYyBwYXR0ZXJuIGFuZCBzaWduYWwgb3Bl cmF0aW9uIHN3aXRjaCBmb3IgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBHcmVhdCBPYWtzIFRyYWlsIGFu ZCBIaWdoIFN0cmVldCBpcyB1bmRlciB3YXkuIEFkZGl0aW9uYWwgbGFuZSBjbG9zaW5ncyBhcmUg cG9zc2libGUgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgbGVuZ3RoIG9mIHRoZSBwcm9qZWN0IGZvciB3aWRlbmlu Zy48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlJLTcxLCBmcm9tIHRoZSBSaWRnZXdvb2QgUm9hZCBvdmVycGFz cyB0byB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgQ291bnR5IGxpbmU6IExhbmUgY2xvc2luZ3MgZm9yIHJlc3VyZmFj aW5nLiBXb3JrIHdpbGwgb2NjdXIgZnJvbSA2IHAubS4gdG8gNiBhLm0uIG5pZ2h0bHkgTW9uZGF5 IHRocm91Z2ggRnJpZGF5IHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLiBUaGUgc3BlZWQgbGltaXQgd2ls bCBiZSByZWR1Y2VkIHRvIDU1IG1pbGVzIHBlciBob3VyLCBhbmQgdG8gNTAgbWlsZXMgcGVyIGhv dXIganVzdCBub3J0aCBvZiB0aGUgbm9ydGhib3VuZCByZXN0IGFyZWEgd2hlbiB3b3JrIGlzIGJl aW5nIHBlcmZvcm1lZC4gVGhlIHNwZWVkIGxpbWl0IHdpbGwgcmVtYWluIGFzIHBvc3RlZCBpbiBh cmVhcyB3aGVyZSBubyB3b3JrZXJzIGFyZSBwcmVzZW50LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiU1hcmtz IFJvYWQsIGJldHdlZW4gSGFtaWx0b24gUm9hZCBhbmQgQ2VudGVyIFJvYWQgaW4gTGl2ZXJwb29s LCBCcnVuc3dpY2ssIE1lZGluYSBhbmQgWW9yayB0b3duc2hpcHM6IENsb3NlZCBmb3IgYSBwYXZp bmcgcHJvamVjdCB0aHJvdWdoIEp1bHkgNy4gQWNjZXNzIHdpbGwgYmUgcHJvdmlkZWQgZm9yIGxv Y2FsIHRyYWZmaWMsIHNjaG9vbCBidXNlcyBhbmQgZW1lcmdlbmN5IHZlaGljbGVzLjwvcD4NCjxw Pg0KCeKAouKAiVUuUy4gNDIgKFBlYXJsIFJvYWQpLCBmcm9tIGp1c3Qgc291dGggb2YgSGFyZGlu ZyBTdHJlZXQgdG8gUmVhZ2FuIFBhcmt3YXkgaW4gTWVkaW5hOiBJbnRlcm1pdHRlbnQgbGFuZSBj bG9zaW5ncyBhbG9uZyB0aGUgcHJvamVjdCBjb3JyaWRvciBmb3Igd2F0ZXJsaW5lIGFuZCBzdG9y bSBzZXdlciBsaW5lIHBsYWNlbWVudC4gVGhlcmUgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBiZSByZXN0cmlj dGVkIGxhbmUgd2lkdGhzIGZvciB3b3JrIHRvIHdpZGVuIHRoZSB3ZXN0IHNpZGUuIEhpbGx2aWV3 IFJvYWQgaXMgbm93IG9wZW4uIENvbnRpbnVlZCB3b3JrIG9uIFJlYWdhbiBQYXJrd2F5IHdpbGwg cG9zdHBvbmUgdGhlIGNsb3Npbmcgb2YgU3RvbmVnYXRlIERyaXZlIHVudGlsIGxhdGVyIGluIEp1 bmUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJU3RhdGUgUm91dGUgOTQvR3JhbmdlciBSb2FkIGludGVyc2Vj dGlvbiBpbiBHcmFuZ2VyIFRvd25zaGlwOiBDbG9zZWQgdG8gaW1wcm92ZSB0aGUgaW50ZXJzZWN0 aW9uLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVvcGVuIGlu IEF1Z3VzdC48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlTdGF0ZSBSb3VlIDI2MSwgZnJvbSBzdGF0ZSBSb3V0 ZSA5NCB0byB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBsaW5lOiBTaW5nbGUtbGFuZSBjbG9zaW5ncyBmb3Ig cmVzdXJmYWNpbmcgdW50aWwgU2VwdGVtYmVyLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUNvdW50eSBSb2Fk IDQyIChHcmFmdG9uIFJvYWQpLCBiZXR3ZWVuIEVyaGFydCBOb3J0aGVybiBSb2FkIGFuZCBTdGF0 aW9uIFJvYWQgaW4gTGl2ZXJwb29sIFRvd25zaGlwOiBDbG9zZWQgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxh Y2VtZW50LiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byByZW9wZW4gbGF0ZXIgaW4gSnVuZS4gQSBkZXRvdXIg d2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJQ291bnR5IFJvYWQgMzIgKE9sZCBXZXlt b3V0aCBSb2FkKSwganVzdCBlYXN0IG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDM6IENsb3NlZCBmb3IgYSBicmlk Z2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIEEgbG9jYWwgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQg dG8gcmVvcGVuIGluIEp1bHkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJQ291bnR5IFJvYWQgNDQgKFN0YXRl IFJvYWQpLCBqdXN0IG5vcnRoIG9mIExlZGdlIFJvYWQgaW4gSGluY2tsZXkgVG93bnNoaXA6IENs b3NlZCBmb3IgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50IHVudGlsIGxhdGVyIGluIEp1bmUuIEFjY2VzcyB0 byBXaGlwcHMgTGVkZ2VzIHdpbGwgYmUgYWNjZXNzaWJsZSBmcm9tIHRoZSBub3J0aC4gVGhlIHBh cmtpbmcgYXJlYSBuZWFyIHRoZSBicmlkZ2Ugd2lsbCBiZSBvcGVuIGFuZCBhY2Nlc3NpYmxlIGZy b20gdGhlIHNvdXRoLiBBZGphY2VudCB3YWxraW5nIHBhdGggYW5kIHBlZGVzdHJpYW4gYnJpZGdl IHdpbGwgcmVtYWluIG9wZW4gYXQgYWxsIHRpbWVzLiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPg0K PHA+DQoJ4oCi4oCJVG93bnNoaXAgUm9hZCAxNjQgKE11bnR6IFJvYWQpLCBiZXR3ZWVuIEFiYmV5 dmlsbGUgUm9hZCBhbmQgRWFzdCBMYXcgUm9hZDogQ2xvc2VkIGZvciA0NSBkYXlzIGZvciBhIGJy aWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVN0 YXRlIFJvdXRlIDE2MiwgZnJvbSB0aGUgU3BlbmNlciB2aWxsYWdlIGxpbWl0cyB0byBMYWZheWV0 dGUgUm9hZDogU2luZ2xlLWxhbmUgY2xvc2luZ3MgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nLiBUcmFmZmljIHdp bGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCB3aXRoIGZsYWdnZXJzIGFuZCB0ZW1wb3JhcnkgdHJhZmZpYyBzaWdu YWxzIGF0IGFsbCB0aW1lcy4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGluIE9jdG9i ZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJV2hpdGUgUm9hZCwgYmV0d2VlbiBGcmllbmRzdmlsbGUgUm9h ZCBhbmQgQXZvbiBMYWtlIFJvYWQgaW4gV2VzdGZpZWxkIFRvd25zaGlwOiBDbG9zZWQgdGhyb3Vn aCBTYXR1cmRheSBmb3IgcmFpbHJvYWQgY3Jvc3NpbmcgcmVwYWlyLjwvcD4NCjxwPg0KCVBPUlRB R0UgQ09VTlRZOjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVN0YXRlIFJvdXRlIDQzIGluIEJyaW1maWVsZCBh bmQgU3VmZmllbGQgdG93bnNoaXBzOiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIG5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmlj dGlvbnMgZnJvbSA3IHAubS4gdG8gNiBhLm0uIG9uIFJvdXRlIDQzIG92ZXIgSS03NiwgYW5kIEkt NzYgdW5kZXIgUm91dGUgNDMgdGhyb3VnaCBsYW5lIEp1bmUgZm9yIGJyaWRnZSBkZWNrIHNlYWxp bmcuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJU3RhdGUgUm91dGUgNDMsIGZyb20gdGhlIFN0YXJrIENvdW50 eSBsaW5lIHRvIGp1c3Qgc291dGggb2YgVGFsbG1hZGdlIFJvYWQsIGFuZCBmcm9tIEktNzYgdG8g QnJpbWZpZWxkIERyaXZlOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcg YW5kIGJyaWRnZSByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKA iUxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaWNyb3N1cmZhY2luZyBpbiBEZWVyZmllbGQgYW5kIE1h bnR1YSB0b3duc2hpcHM6IFRoZSBmb2xsb3dpbmcgcm9hZHMgd2lsbCBoYXZlIHJlc3RyaWN0aW9u cyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZTogc3RhdGUgUm91dGUgNDQgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSBSb3V0 ZSA4MiBhbmQgdGhlIEdlYXVnYSBDb3VudHkgbGluZTsgc3RhdGUgUm91dGUgODIgYmV0d2VlbiB0 aGUgZWFzdGVybiBBdXJvcmEgbGltaXRzIGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA0NDsgYW5kIHN0YXRlIFJv dXRlIDIyNSBiZXR3ZWVuIHRoZSBTdGFyayBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgVS5TLiAyMjQuPC9wPg0K PHA+DQoJ4oCi4oCJTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIGluIEdhcnJldHRz dmlsbGUsIEZyZWVkb20gYW5kIFdpbmRoYW0gdG93bnNoaXBzOiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRz IHdpbGwgaGF2ZSByZXN0cmljdGlvbnMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2U6IHN0YXRlIFJvdXRl IDg4IGJldHdlZW4gdGhlIHNvdXRoZXJuIEdhcnJldHRzdmlsbGUgbGltaXRzIGFuZCBzdGF0ZSBS b3V0ZSA4MjsgUm91dGUgODggYmV0d2VlbiB0aGUgbm9ydGhlcm4gR2FycmV0dHN2aWxsZSBsaW1p dHMgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDMwNTsgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDMwMyBiZXR3ZWVuIFJvdXRl IDg4IGFuZCB0aGUgd2VzdGVybiBXaW5kaGFtIGxpbWl0cy48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlTdGF0 ZSBSb3V0ZSAyNjEgZWFzdGJvdW5kLCBiZXR3ZWVuIEZyYW5rbGluIEF2ZW51ZSBhbmQgTW9nYWRv cmUgQXZlbnVlIGluIEtlbnQ6IENsb3NlZCBmcm9tIDkgYS5tLiBUdWVzZGF5IHRocm91Z2ggNSBw Lm0uIFdlZG5lc2RheSBmb3IgYSBjb25jcmV0ZSBicmlkZ2UgZGVjayBvdmVybGF5LiBEZXRvdXIg d2lsbCBiZSBFYXN0IEhvd2UgUm9hZCB0byBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5MSB0byBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1 OSB0byBzdGF0ZSBSb3V0ZSA0My48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlTdGF0ZSBSb3V0ZSAyNjEsIGp1 c3QgZWFzdCBvZiBNb2dhZG9yZSBSb2FkIGluIEtlbnQ6IE9jY2FzaW9uYWwgbGFuZSByZXN0cmlj dGlvbnMgZm9yIG1pbm9yIGJyaWRnZSByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD4N CjxwPg0KCeKAouKAiUZyb3N0IFJvYWQsIGJldHdlZW4gRWxsc3dvcnRoIFJvYWQgYW5kIFBoaWxs aXBzIFBhcmt3YXkgYW5kIGF0IHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gb2Ygc3RhdGUgUm91dGUgNDMgaW4g U3RyZWV0c2Jvcm86IE9jY2FzaW9uYWwgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5p bmcgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJU3RhdGUgUm91dGUgODgs IGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgMzA1IGFuZCB0aGUgR2VhdWdhIENvdW50eSBsaW5lIGluIE5l bHNvbiBUb3duc2hpcDogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGNoaXAgc2VhbGluZyB1 bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlVLlMuIDQyMiwgYmV0d2VlbiB0 aGUgVHJ1bWJ1bGwgQ291bnR5IGxpbmUgYW5kIHRoZSBHZWF1Z2EgQ291bnR5IGxpbmUgaW4gTmVs c29uIFRvd25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMg Zm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLiBVLlMuIDQyMiBlYXN0Ym91bmQg d2lsbCBiZSBjbG9zZWQgZm9yIGZvdXIgY3VsdmVydCByZXBsYWNlbWVudHMuIERldG91ciB3aWxs IGJlIHN0YXRlIFJvdXRlIDI4MiB0byBzdGF0ZSBSb3V0ZSAzMDUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJ U3RhdGUgUm91dGUgMjI1LCBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDUgYW5kIEktNzYgaW4gUGFyaXMg YW5kIFBhbG15cmEgdG93bnNoaXBzOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgY2hpcCBz ZWFsIHdvcmsgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJU1RBUksgQ09VTlRZOjwv cD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUktNzcgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDY4NyBpbiBDYW50b24gYW5kIEph Y2tzb24sIFBsYWluIGFuZCBDYW50b24gdG93bnNoaXBzOiBVbnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZSwg dGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB3aWxsIGhhdmUgbmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBm b3IgbWljcm9zdXJmYWNpbmc6IEktNzcgYmV0d2VlbiBOYXZhcnJlIFJvYWQgYW5kIGp1c3Qgbm9y dGggb2YgMTJ0aCBTdHJlZXQ7IHN0YXRlIFJvdXRlIDY4NyBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDI0 MSBhbmQgRm94Y2hhc2UgQXZlbnVlOyBhbmQgUm91dGUgNjg3IGJldHdlZW4gRXZlcmhhcmQgUm9h ZCBhbmQgSS03Ny48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlEcmVzc2xlciBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIFdoaXBw bGUgQXZlbnVlIGFuZCBJLTc3IGluIE5vcnRoIENhbnRvbjogVW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2Us IHRoZXJlIHdpbGwgYmUgZGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGluc3RhbGxhdGlvbiBv ZiBhIHBlZGVzdHJpYW4gdHJhaWwuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCiU3RhdGUgUm91dGUgNjg3LCBiZXR3 ZWVuIEZveGNoYXNlIEF2ZW51ZSBhbmQgRXZlcmhhcmQgUm9hZCBpbiBKYWNrc29uIFRvd25zaGlw OiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgdW50aWwgZnVydGhlciBu b3RpY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJU3RhdGUgUm91dGUgNjE5LCBiZXR3ZWVuIEthdWZtYW4g QXZlbnVlIGFuZCBNaWxhbiBBdmVudWUgaW4gSGFydHZpbGxlIGFuZCBMYWtlIFRvd25zaGlwOiBE YWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVydGhl ciBub3RpY2UuIFRoZSBwcm9qZWN0IGFsc28gaW5jbHVkZXMgcGxhY2VtZW50cyBvZiByb3VuZGFi b3V0cyBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9ucyBvZiBLYXVmbWFuIEF2ZW51ZSBhbmQgUm91dGUgNjE5 IGFuZCBLaW5nIENodXJjaCBBdmVudWUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJU3RhdGUgUm91dGUgMjM2 LCBiZXR3ZWVuIHRoZSBub3J0aGVybiBNYXNzaWxsb24gbGltaXRzIGFuZCBQb3J0YWdlIFN0cmVl dCBpbiBQZXJyeSwgTGF3cmVuY2UgYW5kIEphY2tzb24gdG93bnNoaXBzOiBEYWlseSBsYW5lIHJl c3RyaWN0aW9ucyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgYW5kIGJyaWRnZSByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRo ZXIgbm90aWNlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVN0YXRlIFJvdXRlIDIxLCBmcm9tIHRoZSBub3J0 aGVybiBNYXNzaWxsb24gbGltaXRzIHRvIGp1c3QgZWFzdCBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5MzogRGFp bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIGFuZCBicmlkZ2UgcmVwYWlycyB1 bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlTdGF0ZSBSb3V0ZSA0MywganVz dCBzb3V0aCBvZiBLaW5nc2NvdGUgQ2lyY2xlIGluIE5vcnRoIENhbnRvbiBhbmQgUGxhaW4gVG93 bnNoaXA6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIGxhdGUgSnVuZSBmb3IgaW5zdGFsbGF0aW9uIG9mIGEgYmlr ZSBhbmQgcGVkZXN0cmlhbiB0dW5uZWwuIERldG91ciB3aWxsIGJlIFUuUy4gNjIgdG8gc3RhdGUg Um91dGUgNDQgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgNjE5LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVN0YXRlIFJvdXRl IDQzLCBiZXR3ZWVuIDU1dGggU3RyZWV0IGFuZCBFYXN0b24gU3RyZWV0IGluIE5vcnRoIENhbnRv biBhbmQgUGxhaW4gVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIHdp ZGVuaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiTM4dGggU3RyZWV0 IE5XIHdlc3Rib3VuZCwgYmV0d2VlbiBDbGV2ZWxhbmQgQXZlbnVlIE5vcnRod2VzdCBhbmQgR3Vp bGZvcmQgUm9hZCBOb3J0aHdlc3QgaW4gQ2FudG9uOiBDbG9zZWQgZm9yIHdhdGVyIG1haW4gcmVw bGFjZW1lbnQgYW5kIHJvYWQgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24uIEl0IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGNvbnRp bnVlIHRocm91Z2ggU2VwdGVtYmVyLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBFYXN0Ym91bmQg dHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgdGhyb3VnaCB0aGUgZHVyYXRpb24gb2YgdGhlIHBy b2plY3QuIExvY2FsIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHRvIHJlc2lkZW5jZXMgYW5k IGJ1c2luZXNzZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJVS5TLiAzMCByYW1wIGNsb3NpbmdzIGFuZCBs YW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBpbiBDYW50b24gYW5kIENhbnRvbiBUb3duc2hpcDogVGhlIHJhbXAg ZnJvbSBVLlMuIDMwIHdlc3QgdG8gSS03NyBzb3V0aCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCB0aHJvdWdoIGxh dGUgSnVuZSBmb3IgYnJpZGdlIHJlaGFiaWxpdGF0aW9uLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3Rl ZC4gVGhlIHJhbXAgZnJvbSBDaGVycnkgU3RyZWV0IHRvIFUuUy4gMzAgd2VzdGJvdW5kIHdpbGwg YmUgYWxzbyBjbG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSBKdW5lLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVUuUy4gMzAs IGJldHdlZW4gSGFycmlzb24gQXZlbnVlIGFuZCBXYXluZXNidXJnIERyaXZlL3N0YXRlIFJvdXRl IDQzIGluIENhbnRvbiBhbmQgQ2FudG9uIFRvd25zaGlwOiBPY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJp Y3Rpb25zIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVy dGhlciBub3RpY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJVS5TLiAzMCBpbiBQZXJyeSBhbmQgQ2FudG9u IHRvd25zaGlwczogVS5TLiAzMCBvdmVyIFdoaXBwbGUgQXZlbnVlIHdpbGwgYmUgcmVkdWNlZCB0 byBvbmUgbGFuZSBpbiBlYWNoIGRpcmVjdGlvbiB0aHJvdWdoIGVhcmx5IEp1bHkgZm9yIGEgYnJp ZGdlIGRlY2sgb3ZlcmxheS4gVW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UsIFUuUy4gMzAgYmV0d2VlbiBz dGF0ZSBSb3V0ZSAyMSBhbmQgV2hpcHBsZSBBdmVudWUgd2lsbCBoYXZlIGRhaWx5IGxhbmUgcmVz dHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcmVwYWlycy4gVGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB1bmRlciBV LlMuIDMwIHdpbGwgaGF2ZSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMgdW50 aWwgZnVydGhlciBub3RpY2U6IHN0YXRlIFJvdXRlIDIxLCBXaGlwcGxlIEF2ZW51ZSwgR2Vub2Eg QXZlbnVlLCBQZXJyeSBTdHJlZXQgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDYyNy9SaWNodmlsbGUgRHJpdmUu PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJVS5TLiA2MiwgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA0NCBhbmQgc3Rh dGUgUm91dGUgMTczIGluIFdhc2hpbmd0b24gYW5kIE5pbWlzaGlsbGVuIHRvd25zaGlwczogRGFp bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNl LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVN0YXRlIFJvdXRlIDI0MSwgYmV0d2VlbiB0aGUgV2F5bmUgQ291 bnR5IGxpbmUgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDkzIGluIFR1c2NhcmF3YXMgVG93bnNoaXA6IERhaWx5 IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48 L3A+DQo8cD4NCglXQVlORSBDT1VOVFk6PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJSS03MSwgYmV0d2VlbiBz dGF0ZSBSb3V0ZSA1MzkgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDM2OiBJbnRlcm1pdHRlbnQgc2hvdWxkZXIg Y2xvc2luZ3MgZm9yIHRyYWZmaWMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGZvciBjdWx2ZXJ0IHBpcGUg cmVwYWlycyB1bnRpbCBKdWx5LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVN0YXRlIFJvdXRlIDk0LCBmcm9t IHRoZSBNb3VudCBFYXRvbiBhdCBVLlMuIDI1MCBub3J0aCB0byB0aGUgRGFsdG9uIGxpbWl0czog UmVkdWNlZCB0byBvbmUgbGFuZSBvZiB0cmFmZmljIGZvciByZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0 aGVyIG5vdGljZS4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgYnkgZmxhZ2dlcnMuPC9wPg0K PHA+DQoJ4oCi4oCJU3RhdGUgUm91dGUgMzAyLCBiZXR3ZWVuIENvdW50eSBSb2FkIDMwQSBhbmQg U2lsdmVyIFJvYWQ6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIEZyaWRheSBmb3IgYSBjdWx2ZXJ0IHJlcGxhY2Vt ZW50LiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJRWxzZXdoZXJlIGluIE5vcnRoZWFz dCBPaGlvOjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUktNzcgc291dGhib3VuZCBiZXR3ZWVuIE9ha2VzIFJv YWQgYW5kIHRoZSBPaGlvIFR1cm5waWtlIGluIEJyZWNrc3ZpbGxlIGFuZCBSaWNoZmllbGQ6IFRo cm91Z2ggZmFsbCwgYWxsIGxhbmVzIG9mIEktNzcgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGJldHdlZW4g dGhlIHR1cm5waWtlIGFuZCBPYWtlcyBSb2FkIHdpbGwgYmUgc2hpZnRlZCB0byB0aGUgcmlnaHQg bGFuZSBhbmQgc2hvdWxkZXIgZm9yIHdpZGVuaW5nIHdvcmsgaW4gdGhlIG1lZGlhbi48L3A+DQo8 cD4NCglUcmFmZmljIHBsYW5uZXJzOiBQbGVhc2UgZmF4IHRyYWZmaWMgdXBkYXRlcyB0byAzMzAt OTk2LTMwMzMuPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.